СК вернул государству 5,5 млрд рублей по делу Кана

СК сообщил о возврате 5,5 млрд рублей по делу Кана

Tекст: Тимур Шайдуллин

По уголовному делу сахалинского бизнесмена Олега Кана государству возмещено более 5,5 млрд рублей налоговой недоимки, пеней и штрафов. По информации, опубликованной в Telegram-канале СК РФ, суд заочно признал Кана виновным по ряду статей, включая создание преступного сообщества, контрабанду стратегически важных ресурсов и уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов.

В период с 2014 по 2019 год, как установило следствие, Кан организовал незаконную вывозку свыше 3,3 тыс. тонн живого краба в Японию, Корею и КНР, а также уклонился от таможенных платежей на 9 млн рублей. Совокупный доход от контрабанды превысил 4,2 млрд рублей.

Используя схемы дробления бизнеса, обвиняемый и подконтрольные ему компании не заплатили более 3,69 млрд рублей налогов. Следствие также выявило попытки Кана вывести активы из страны и передать их третьим лицам, но эти действия были пресечены. Суд признал, что преступное сообщество Кана оказывало активное противодействие следствию.

Суд вынес Кану заочный приговор: 24 года лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 5 млн рублей, взыскание 4,2 млрд рублей, запрет на внешнеэкономическую деятельность на три года и ограничение свободы на два года. Срок наказания начнет исчисляться с момента задержания Кана, который находится в международном розыске и заочно арестован. Защита обжаловала судебное решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу также Фрунзенский суд Владивостока обязал выплатить бизнесмена Кана в доход государства 4,2 млрд рублей.

Суд ранее признал Кана виновным в организации убийства по найму во Владивостоке в 2010 году и приговорил к 17 годам лишения свободы.

Защита оспаривает это решение и утверждает, что Кан мог погибнуть в Британии, однако Генпрокуратура считает такую версию инсценировкой.