Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Мендель заявила о неспособности Украины быстро создать аналог Patriot
Создание украинской альтернативы американским ПРО Patriot потребует многих лет, предыдущие громкие обещания киевских властей оказались невыполненными, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Украина не сможет в короткие сроки разработать и произвести собственную альтернативу зенитно-ракетным комплексам Patriot, сказала Мендель, передает РИА «Новости».
«После того как Зеленский пообещал (но не смог) создать украинскую вакцину от Covid, пообещал производить 4 млн дронов в год и пообещал разработать собственную ядерную программу, при этом не добившись реального прогресса ни в одном из этих направлений, я не уверена, что его компании действительно удастся создать собственный украинский Patriot», – заявила Мендель.
Экс-представитель Зеленского добавила, что особое недоверие вызывает участие компании Fire Point, компетентность которой ставят под сомнение военные и инженеры.
Мендель подчеркнула, что проектирование и выпуск собственных ракет-перехватчиков занимают долгие годы. В связи с этим она задалась вопросом о долгосрочных планах Зеленского, отметив, что если он намерен продолжать конфликт еще семь-восемь лет, то неизвестно, что в итоге останется от страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев запланировал производство собственных систем противоракетной обороны.