Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Путин высоко оценил вклад востоковеда Васильева в мировую науку
Президент России Владимир Путин отметил вклад востоковеда Алексея Васильева в укрепление взаимопонимания между народами.
Владимир Путин вручил государственные награды в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». Традиционно в День России чествуют выдающихся деятелей науки, искусства, а также правозащитной и благотворительной сфер. Среди награжденных – востоковед Алексей Васильев.
«Книги и статьи Алексея Михайловича, его уникальные знания востребованы и важны прежде всего для укрепления взаимопонимания между народами», – подчеркнул Владимир Путин во время награждения.
Президент добавил, что ученый виртуозно объединил богатый опыт журналиста-международника с глубоким научным подходом. Фундаментальные труды исследователя объективно отражают суть сложнейших многогранных процессов на Ближнем и Среднем Востоке.
Путин подписал указ о присуждении Государственных премий выдающимся ученым.
Торжественная церемония вручения наград началась в Большом Кремлевском дворце в День России.
В ходе мероприятия Путин назвал главной задачей общества помощь молодым людям в поиске своего предназначения.