Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Путин: Задача государства – помочь молодым людям найти себя и свое дело
Путин заявил о необходимости помочь молодым людям найти себя и свое дело
Президент Владимир Путин назвал задачей общества и государства помочь молодым людям найти себя и свое дело, которым они бы занимались с удовольствием.
Президент Владимир Путин назвал главной задачей общества и государства помощь молодым людям в поиске своего предназначения, передает РИА «Новости».
По словам главы государства, важно, чтобы каждый человек занимался делом с удовольствием.
Заявление прозвучало в День России во время традиционного награждения Героев Труда и лауреатов Государственных премий.
«Мы, награждая выдающихся граждан нашей страны, конечно, думаем о молодых людях, о грядущих поколениях», – отметил Путин. Президент добавил, что поддержка в поиске призвания поможет молодежи добиваться таких же выдающихся успехов, как и нынешние лауреаты.
Торжественная церемония вручения государственных наград началась в Большом Кремлевском дворце.
Владимир Путин назвал лауреатов премий незаурядными и сильными людьми.