Нет никакого противоречия между величием державы и благополучием ее граждан. Наоборот, это вполне обычное положение дел: в большинстве случаев геополитические успехи государства конвертируются в общественное процветание. Россия всю свою историю была исключением из этого правила, но теперь – нет.0 комментариев
В Кремле началась церемония вручения государственных наград
В Большом Кремлевском дворце началась торжественная церемония вручения государственных наград за выдающиеся достижения в науке, искусстве и правозащитной деятельности.
Президент Владимир Путин в День России традиционно награждает выдающихся граждан страны, передает РИА «Новости».
Церемония вручения медалей Героям Труда и лауреатам государственных премий за 2025 год проходит в Большом Кремлевском дворце.
Государственной премии в области правозащитной деятельности удостоилась экс-омбудсмен Татьяна Москалькова, а за благотворительность награжден главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров.
В сфере литературы и искусства лауреатами стали режиссер Андрей Кончаловский, а также создатели исторических проектов Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Ректор МГУ Виктор Садовничий получил премию за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности.
За разработку инновационных методов хирургии заболеваний центральной нервной системы награды в области науки получили Владимир Крылов, Дмитрий Усачев и Николай Коновалов. Также госпремии присуждены коллективу ученых за импортозамещающий метод гидравлического разрыва пласта и востоковеду Алексею Васильеву.
Звания Героя Труда России присвоены Александру Баталину, Леониду Бобе, Владимиру Данилову, Александру Колесниченко и народной артистке РСФСР Марине Нееловой. Медали также получили гендиректор «Мостострой-11» Николай Руссу, токарь Анатолий Свиридов и начальник сектора НИИ точного машиностроения Петр Сердюков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель СПЧ Валерий Фадеев объявил о награждении экс-омбудсмена Татьяны Москальковой государственной премией. Помощник президента Владимир Мединский сообщил о присуждении аналогичной награды в области искусства режиссеру Андрею Кончаловскому.