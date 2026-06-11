Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.3 комментария
Режиссер Андрей Кончаловский получил госпремию за вклад в культуру
Режиссер Кончаловский стал лауреатом государственной премии в области искусства
Режиссер Андрей Кончаловский стал лауреатом государственной премии России за 2025 год в области культуры и искусства, сообщил помощник президента Владимир Мединский.
«Указом президента от сегодняшнего числа государственной премии в области литературы и искусства присуждены: за вклад в развитие отечественной и мировой культуры – режиссеру Андрею Сергеевичу Михалкову-Кончаловскому», – объявил Владимир Мединский, передает РИА «Новости».
Помимо известного режиссера, награды удостоились Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Они получили премию за многолетнюю деятельность по популяризации исторического наследия, создав многочисленные сериалы и проекты о знаковых событиях в истории России.
В прошлом году аналогичные премии получили писатель Юрий Поляков, директор Дома народного творчества Тамара Пуртова, а также руководители Московской академической филармонии Алексей Шалашов и Александр Чайковский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин подчеркнул значимость вклада деятелей искусства для общества.
Накануне этого события власти назвали имена лауреатов премии для молодых творческих работников.
В конце прошлого года глава государства вручил высшую государственную награду режиссеру Никите Михалкову.