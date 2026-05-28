Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла своё бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Всё-таки идея своей земли всегда притягательна.0 комментариев
Путин: Россия на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности
Экономика России продолжает занимать лидирующие позиции на глобальном рынке, уступая по этому показателю лишь Китаю, Соединенным Штатам и Индии, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в ходе российско-казахстанских переговоров подчеркнул стабильность макроэкономических показателей страны, передает РИА «Новости».
«Россия, со своей стороны, продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая. Это уверенно, несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей. Но поскольку у них у самих не все в порядке, мы удерживаем это четвертое место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии», – сказал Владимир Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам прошлого года Россия осталась четвертой экономикой мира по размеру ВВП по паритету покупательной способности.
Годом ранее объем российской экономики по этому показателю составил 6,92 триллиона долларов.
В рейтинге Международного валютного фонда наша страна уверенно обогнала Японию.