Путин и Токаев дали старт строительству центра «Сириус» в Астане

Tекст: Дарья Григоренко

Церемония прошла в формате презентации с участием руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой и министра просвещения республики Жулдыз Сулейменовой, передает ТАСС.

Инициатива создания подобных школ принадлежит Касым-Жомарту Токаеву. В настоящее время масштабный комплекс уже возводится в Алма-Ате.

Ожидается, что к 2029 году общеобразовательная школа сможет принять 600 учащихся. При этом специализированный центр по работе с талантами будет рассчитан на 400 детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева рассказала президенту России о начале строительства первой международной школы «Сириус» в Алма-Ате.

Накануне Кремль анонсировал государственный визит Владимира Путина в Казахстан.

В четверг лидеры двух государств продолжили переговоры с участием профильных министров.