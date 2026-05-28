Путин и Токаев дали старт строительству центра «Сириус» в Астане
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев официально объявили о начале работ по созданию центра для одаренных детей «Сириус».
Церемония прошла в формате презентации с участием руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой и министра просвещения республики Жулдыз Сулейменовой, передает ТАСС.
Инициатива создания подобных школ принадлежит Касым-Жомарту Токаеву. В настоящее время масштабный комплекс уже возводится в Алма-Ате.
Ожидается, что к 2029 году общеобразовательная школа сможет принять 600 учащихся. При этом специализированный центр по работе с талантами будет рассчитан на 400 детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева рассказала президенту России о начале строительства первой международной школы «Сириус» в Алма-Ате.
Накануне Кремль анонсировал государственный визит Владимира Путина в Казахстан.
В четверг лидеры двух государств продолжили переговоры с участием профильных министров.