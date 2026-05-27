Оркестр непокоренных представил в Москве масштабный концерт-посвящение Донбассу

Tекст: Дарья Григоренко

Выступление прославленного донецкого коллектива «Ступайте ж к нам: вас Русь зовёт!» состоялось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Программу, раскрывающую ратную историю России в симфонической музыке, представили музыканты Донецкого академического симфонического оркестра имени С. С. Прокофьева под управлением главного дирижёра проекта Сергея Инькова (Москва). Ведущим концерта выступил актёр театра и кино Иван Стебунов.

Значительная часть артистов в 2022 году отправилась в зону проведения спецоперации.

«Концерт в столице нашей Родины – проект, рождённый композиторами, современными композиторами. Важно, что на сцене – музыканты, которые за 12 лет пережили много трагических событий в своей жизни, – артисты Донецкого академического симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева. Второе имя, данное в эти годы коллективу, – Оркестр непокорённых. И мы счастливы, что благодаря идее и инициативе композиторов, чьи произведения в том числе будут исполняться в этой программе, наш оркестр имеет возможность сказать слово своим соотечественникам, жителям Москвы, гостям нашей столицы», – отметил гендиректор-художественный руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий.

«Сегодня программа чрезвычайно гражданская, патриотичная. И будет звучать не только музыка современных композиторов, но и классиков русской музыки, которые тоже были патриотами своего времени, писали произведения, посвящённые своему Отечеству. И очень важно вот эту параллель провести, преемственность от одной эпохи к другой эпохе», – добавил он.

Впервые столичная публика услышала симфонию Владиславы Малаховской о несгибаемом духе региона. Композитор рассказала, что создала произведение под впечатлением от недавней поездки в Донецк.

Программа вечера объединила классику и работы современных авторов.



