    На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа
    Москвичка получила три года колонии из-за кальяна на куличе
    Во Франции испугались выступлений экс-главы RT France на радио и ТВ
    Орел на эмблеме армии Армении раскрыл клюв
    Освобождены запорожская Воздвижевка и харьковский Гранов
    Британия и Польша подготовили антироссийский военный пакт
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Эксперт оценил выход половины стран из программы поставок боеприпасов ВСУ
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в девяностые

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    27 мая 2026, 13:08 • Новости дня

    Песков: ЕС может долго держать морковку членства перед кандидатами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перспектива присоединения к европейскому объединению остается крайне иллюзорной для многих государств, годами ожидающих одобрения своих заявок на интеграцию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал планы Еревана по сближению с Европой. Он указал на пример Анкары, которая десятилетиями находится в статусе кандидата, передает ТАСС.

    «Членство в ЕС – это же такая вещь, с одной стороны, всем государствам кажется, что это рядом. Но вот я по Турции очень хорошо знаю: уже много десятилетий вот эту морковку перед Турцией держат, и она никак не приближается. Вроде вот-вот – и ничего не происходит», – отметил Песков.

    Пресс-секретарь президента России добавил, что для многих стран присоединение к блоку превращается в несбывшуюся мечту. При этом он призвал задуматься, действительно ли подобная цель является настоящей мечтой для государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании Еревана вступить в Евросоюз.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил об утрате преференций во взаимодействии с Москвой при интеграции республики в европейские структуры.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев указал на неизбежность перехода на европейские цены на газ для армянской стороны при сближении с ЕС.

    26 мая 2026, 18:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян

    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Евросоюзе сообщили о том, что начали готовить 21-й пакет антироссийских санкций, который должен ударить по уровню жизни граждан. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя ответ ЕС на вторжения украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики, передает ТАСС.

    «Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», – сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что меры призваны отразиться именно на уровне жизни населения.

    Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС только что одобрил финансирование киевского режима в объеме 90 млрд евро. По ее словам, эти средства, как ожидается, должны помочь Украине «вести переговоры с позиции силы».

    До этого страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для российского военно-промышленного комплекса и судов, перевозящих нефть.

    Ранее евродепутат Томаш Здеховски сообщил о планах ЕС ввести 21-й пакет антироссийских санкций до завершения председательства Кипра в Совете ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Вильнюсе обсудит инциденты с беспилотниками и выработку ответных мер совместно с лидерами стран Балтии.

    26 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Россия передала ЕК данные о теракте в Старобельске и предупреждение МИД

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянное представительство России при Евросоюзе официально проинформировало Брюссель об атаке украинских военных на Старобельск, и о предупреждении МИД России о начале последовательных атак по объектам в Киеве, сообщили в постпредстве России при ЕС.

    Постоянное представительство России при Евросоюзе официально проинформировало Брюссель об атаке украинских военных на Старобельск, передает ТАСС. Дипломатическая встреча прошла в Европейской службе внешних действий.

    Во время беседы европейской стороне передали заявление Министерства иностранных дел от 25 мая.

    «Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Карен Малаян довел до еэсовской стороны содержание заявления МИД России от 25 мая 2026 года в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России», – сообщили в ведомстве.

    Также дипломаты предоставили данные об ударе по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. В качестве доказательств были показаны фотографии, сделанные уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и иностранными журналистами во время поездки в регион 24 мая.

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел проинформировать международные организации об ударе по колледжу в Старобельске.

    Позже иностранные журналисты лично зафиксировали масштабные разрушения студенческого общежития на месте трагедии.

    МИД России анонсировал переход к последовательному нанесению ответных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    26 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине
    @ J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла на беседу после массированного удара российских ракет по объектам военного управления и инфраструктуры на Украине.

    Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России в королевстве, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт внешнеполитического ведомства. Глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде заявил: «Сегодня МИД вызвал на беседу посла России в Норвегии».

    Ведомство указало, что вызов российского дипломата связан с недавним ракетным ударом Вооруженных сил России по объектам военного управления на Украине. Отмечается, что речь идет о массированном применении различных типов ракет по украинской военной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    В тот же день российская армия нанесла масштабный удар по Киеву в ответ на теракт в Старобельске.

    Накануне эксперты отмечали переход России к новому этапу спецоперации с системными ударами по Киеву.

    26 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Медведев связал отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева с наличием «лишних дипломатов»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отказ Евросоюза эвакуировать посольства из Киева говорит о наличии «лишних» дипломатов, которых готовы сократить.

    Оценку позиции Евросоюза по работе его посольств в Киеве после предупреждений МИД РФ по нанесению ударов по украинской столице дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    В своем сообщении в соцсетях Медведев процитировал позицию Брюсселя: «ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Что ж, вероятно, у них есть лишние дипломаты и им нужно сократить численность персонала», – написал политик.

    Ранее во вторник стало известно, что представительства западных государств приняли решение продолжить работу в украинской столице и проигнорировать призывы к срочной эвакуации персонала.

    Эксперты объяснили отказ Запада от эвакуации дипломатов из Киева нежеланием демонстрировать «капитуляцию» перед Москвой и ослабление поддержки Украины.

    До этого представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе также заявлял о сохранении без изменений дипломатического присутствия ЕС в Киеве после угроз Киева параду в Москве на 9 мая.

    26 мая 2026, 16:46 • Новости дня
    Число участников «чешской инициативы» по закупке снарядов для ВСУ сократилось вдвое

    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Число стран, принимающих финансовое участие в «чешской инициативе» по закупке боеприпасов для Украины, с декабря сократилось с 18 до девяти стран, сообщил газете Financial Times (FT) президент Чехии Петр Павел.

    С декабря прошлого года число стран-доноров уменьшилось в два раза, передает ТАСС. В интервью газете Financial Times президент Чехии Петр Павел отметил важность проекта.

    «Инициатива все еще работает, однако новая трудность заключается в том, что финансовые взносы вносят лишь около девяти государств-членов», – сказал чешский лидер.

    Павел добавил, что программа обеспечивала до 50% поставок крупнокалиберных боеприпасов украинской армии. Будущее проекта планируется обсудить на июльском саммите НАТО в Анкаре. Администрация главы республики отказалась раскрывать список покинувших коалицию государств.

    При этом Германия и ряд скандинавских стран продолжают участие в закупках. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объяснил сокращение помощи энергетическим кризисом. Правительство вынуждено перенаправлять ограниченный бюджет на поддержку собственных граждан.

    Ранее Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине.

    Правительство Чехии поддерживает снабжение Киева артиллерийскими снарядами вопреки предвыборным обещаниям премьер-министра Андрея Бабиша.

    26 мая 2026, 21:06 • Новости дня
    Мелони назвала Евросоюз «недальновидным бюрократическим гигантом»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила на съезде ассоциации итальянских промышленников с жесткой критикой Евросоюза и требованием сократить бюрократию ради экономического роста.

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони обрушилась с критикой на Евросоюз, назвав его «бюрократическим гигантом, проявляющим недальновидность в решении глобальных проблем».

    Выступая на съезде ассоциации итальянских промышленников Confindustria, она подчеркнула, что излишняя бюрократия пытается подменить собой политику и душит экономические инициативы, пишут «Вести».

    «Наибольшая и наиболее существенная слабость, которая нас больше всего беспокоит, – это нынешняя конфигурация Европейского союза, бюрократического гиганта, который слишком часто жертвовал конкурентоспособностью и стратегическим ростом на алтаре идеологических и технократических подходов. Европа способна умножать правила во всех аспектах общественной жизни, но недальновидна, когда дело доходит до того, чтобы был слышен голос ЕС при решении глобальных проблем», – заявила она.

    Мелони призвала, чтобы Евросоюз делал меньше, но лучше, быстрее принимал решения и устанавливал разумные приоритеты.

    Итальянский премьер затронула и тему оборонных расходов. Она отметила необходимость найти баланс между наращиванием обороны и поддержкой семей и бизнеса, иначе, по ее выражению, завтра в стране будет попросту нечего защищать.

    До этого Мелони заявила о необходимости для Европы стремиться к стратегической автономии.

    Ранее Мелони раскритиковала зависимость Европы от США и призвала к усилению европейской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с недовольством политиков и бизнеса из-за централизации власти и торможения экономического развития ЕС.

    27 мая 2026, 02:31 • Новости дня
    Венгрия, Польша и Словакия заблокировали импорт украинской агропродукции

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз пытается убедить Варшаву, Будапешт и Братиславу снять односторонние ограничения на поставки определенных видов сельскохозяйственных товаров с Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ, ссылаясь на высокопоставленного чиновника ЕС, пишут, что в трех странах ЕС продолжают действовать ограничения на ввоз аграрной продукции, передает ТАСС.

    «Это три государства: Польша, Венгрия и Словакия», – сказал чиновник. По информации источника, сейчас представители европейского руководства ведут активный диалог с властями этих стран. Главная цель переговоров заключается в том, чтобы заставить их отказаться от блокировки импорта с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Венгрии закрыли внутренний рынок для украинских аграриев. В 2024 году Польша и Словакия ввели правительственные запреты на ввоз продовольствия с Украины.

    Представители Еврокомиссии ставили под сомнение законность подобных односторонних ограничений.

    26 мая 2026, 19:31 • Новости дня
    Финляндия столкнулась с нехваткой сборщиков клубники

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия подошла к сезону сбора клубники с острой нехваткой иностранной рабочей силы из-за резкого подорожания разрешительных документов и роста сопутствующих расходов, отмечают местные СМИ.

    Финские фермерские хозяйства испытывают острую нехватку сезонных работников перед началом сбора клубники, сообщает местный телеканал Yle. Многие иностранцы теперь выбирают страны Центральной Европы, где поездка и оформление документов обходятся заметно дешевле.

    Ключевой причиной стали выросшие цены на разрешения на сезонную работу. Электронное разрешение, которое в прошлом году стоило 380 евро, теперь стоит более 500 евро. Стоимость электронного сезонного свидетельства на работу до 90 дней увеличилась вдвое – со 100 до 200 евро, при этом подскочили цены на авиабилеты и другие траты.

    В Союзе производителей фруктов и ягод Финляндии отмечают, что привлекать иностранцев стало гораздо сложнее, часть из них остается в Центральной Европе с более низкими затратами на переезд и проживание. О дефиците персонала также заявляют владельцы хозяйств.

    Ферма Maalahden Marjat в Западной Финляндии, где клубника занимает около 40 гектаров, нуждается примерно в сотне сезонных работников, однако руководство сомневается, что сможет набрать нужное число иностранцев. По словам фермера Андерса Лонга, часть рабочих отказалась от поездки именно из-за высоких расходов, и без приезжих сбор урожая может оказаться под угрозой.

    На ферме Annin marjatarha в Каухаве сейчас трудятся 35 иностранных сезонных работников и только десять местных жителей, что подчеркивает зависимость отрасли от приезжих. В садово-ягодном секторе ежегодно заняты около 14 тыс. человек, при этом примерно 90% из них – иностранцы.

    Ужесточение правил для сезонных виз может осложнить и сбор дикорастущих ягод – черники, брусники и морошки, которые в прошлом году в финских лесах в значительной степени собирали работники из Таиланда. Производители опасаются потерь урожая и роста цен на ягоды внутри страны, поскольку заменить иностранцев местными кадрами пока не удается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финские предприниматели для сбора ягод издавна использовали труд сезонных гастарбайтеров из России, Украины и затем Таиланда.

    Ранее украинские рабочие на финских клубничных фермах жаловались на низкие зарплаты, отсутствие выходных и изнурительные смены по 13–15 часов.

    А тайские сборщики ягод в Финляндии получали несъедобную еду и жили в переполненных лагерях с нехваткой горячей воды и туалетов.

    27 мая 2026, 08:23 • Новости дня
    Минобороны Литвы назвало вторжение украинских дронов новой реальностью
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Литва столкнулась с новой реальностью из-за вторжения украинских БПЛА в воздушное пространство страны, заявил глава Минобороны Литвы Робертас Каунас.

    Вильнюс столкнулся с серьезными вызовами из-за проникновения украинских аппаратов в свое воздушное пространство, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу Euronews министр обороны республики Робертас Каунас прокомментировал ситуацию. «Это новая реальность того, с чем сталкиваются балтийские страны», – заявил руководитель ведомства.

    Политик отметил необходимость подготовки к аналогичным инцидентам на фоне сложной региональной обстановки. Он добавил, что государству придется адаптироваться к происходящему из-за высокой вероятности повторения подобных сценариев.

    Известно, что с конца марта беспилотники неоднократно пересекали границы Латвии, Литвы и Эстонии. В связи с этим Москва вынесла соседним государствам специальное предупреждение.

    Президент страны Гитанас Науседа призвал военных уничтожать подобные аппараты.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инциденты с дронами в Прибалтике реальной угрозой полномасштабного конфликта.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства рискуют столкнуться с массовыми нарушениями воздушного пространства дронами, аналогичными нынешней ситуации в Прибалтике.

    26 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Французский политик Филиппо обвинил ЕК в лицемерии из-за дронов ВСУ в Прибалтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский оппозиционный деятель Флориан Филиппо раскритиковал поездку главвы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Литву, отмечая, что балтийские страны уже несколько недель атакуют украинские беспилотники, а сама глав ЕК во всем винит Россию.

    Лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Литву, где она намерена осудить Россию за «вторжение дронов» в воздушное пространство стран Балтии, передает ТАСС. Политик заявил, что эти беспилотники запускаются с Украины.

    «В то время как украинские беспилотники уже несколько недель атакуют балтийские страны, Урсула фон дер Ляйен поехала в одну из них, Литву, чтобы «осудить Россию»!», – написал он в соцсетях, сопроводив пост смайликом, означающим конфуз. По его словам, цель поездки – нагнетание страха и напряженности для продвижения войны против России и создания «европейской армии». Филиппо также призвал к выходу Франции из Евросоюза и установлению мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен во вторник посетит Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками и выработки ответных мер.

    Ранее руководство Евросоюза резко осудило информацию о подготовке Киевом атак на российскую территорию с использованием латвийской инфраструктуры и расценило это как угрозу всему объединению.

    Позже СМИ отмечали, что участившиеся падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории государств НАТО спровоцировали острый политический кризис и отставку правительства Латвии.

    26 мая 2026, 16:51 • Новости дня
    ЕС впервые выделил деньги на вооружение Прибалтики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средства из фонда развития депрессивных регионов Европейского союза впервые перераспределены на оборонные проекты в Прибалтике после серии инцидентов с украинскими беспилотниками, сообщили в ЕС.

    Еврокомиссия впервые в своей истории направила 1,5 млрд евро из фонда развития депрессивных регионов Евросоюза на военные нужды стран Прибалтики после падения на территории этих стран дронов ВСУ.

    Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе, посвященной реакции Брюсселя на инциденты с беспилотниками, передает ТАСС.

    «Уже сейчас 1,5 млрд евро из Европейского фонда регионального развития могут быть инвестированы в военные проекты. Новый инструмент – это Восточный инвестиционный фонд на 28 млрд евро, который был специально создан два месяца назад для стран восточного фланга ЕС. И еще 12 млрд евро по программе SAFE – они есть в наличии, важно их использовать», – заявила фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии отметила, что в целом 40 млрд евро из разных финансовых источников уже направлены на усиление обороны восточного фланга Евросоюза. Эти средства, по ее словам, предназначены для укрепления военной инфраструктуры и повышения готовности стран региона к новым инцидентам с дронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками и выработки ответных мер.

    Ранее во вторник французский оппозиционный политик Флориан Филиппо раскритиковал визит фон дер Ляйен в Литву из-за ее позиции по инцидентам с украинскими беспилотниками в Прибалтике.

    До этого руководство Евросоюза резко осудило информацию о подготовке Киевом атак на российскую территорию с использованием латвийской инфраструктуры и расценило это как угрозу всему объединению.

    26 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    ЦБ отказался комментировать стратегию по иску к Euroclear

    Tекст: Вера Басилая

    Центробанк отказался комментировать дальнейшие действия по иску к Euroclear, поскольку считает комментарии о возможной процессуальной стратегии преждевременными.

    Банк России не стал раскрывать детали дальнейших действий по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear, передает РИА «Новости». Накануне Арбитражный суд Москвы постановил немедленно взыскать с европейской площадки около 200 млрд евро по заявлению отечественного регулятора.

    «Что касается наших дальнейших действий, считаем комментарии о возможной процессуальной стратегии преждевременными», – заявили в пресс-службе Центробанка.

    Активы ЦБ были заблокированы весной 2022 года после начала спецоперации на Украине. Основная часть замороженных средств, оцениваемая в 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды, находится на счетах Euroclear.

    В декабре прошлого года Банк России обратился в столичный арбитраж с иском из-за незаконных действий депозитария. В середине мая суд удовлетворил требования на сумму 18,17 трлн рублей. Однако в Euroclear подчеркнули, что средства останутся заблокированными из-за международных санкций.

    В ответ на это 22 мая регулятор подал заявление в Общий суд Евросоюза. ЦБ оспаривает нормативный акт, который позволяет использовать российские активы для финансовой поддержки Киева, называя это скрытой формой легализации экспроприации суверенных средств.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария 200 млрд евро компенсации.

    В ответ компания Euroclear заявила о сохранении блокировки российских активов.

    После этого Центральный банк потребовал немедленного исполнения судебного решения.

    Во вторник суд удовлетворил требование ЦБ о немедленном исполнении решения против Euroclear.

    26 мая 2026, 18:43 • Новости дня
    Фон дер Ляйен уклонилась от разговора о переговорщиках ЕС с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На пресс-конференции в Вильнюсе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не будет обсуждать возможных переговорщиков Евросоюза по контактам с Россией по украинскому вопросу.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на вопрос журналистов о возможных посредниках от ЕС в контактах с Россией по Украине ответила уклончиво. Она заявила: «Я, безусловно, не буду спекулировать, называя какие-либо имена. Как будут выглядеть в конце концов эти переговоры, мы посмотрим», передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен выступала в Вильнюсе на пресс-конференции, посвященной ответу Евросоюза на вторжения украинских дронов в воздушное пространство стран Балтии. При этом она не стала уточнять, какие именно форматы переговоров с Россией по украинской теме рассматриваются в Брюсселе.

    Обсуждение возможных переговоров Евросоюза с Россией ожидается 27-28 мая на неформальной встрече глав МИД стран ЕС на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты рассматривали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-премьера Италии Марио Драги кандидатами на роль переговорщика ЕС с Москвой.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дискуссии в Европе о возможной кандидатуре для диалога с Москвой эвентуальными и без конкретики.

    До этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о планируемых на конец мая консультациях министров иностранных дел Евросоюза по возможным темам переговоров с российской стороной.

    27 мая 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стремление Еревана к сближению с Евросоюзом противоречит участию страны в Евразийском экономическом союзе, поскольку эти процессы полностью исключают друг друга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков указал на невозможность одновременной интеграции Армении с Европейским союзом и членства в ЕАЭС, передает ТАСС.

    «Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    По словам Пескова, предстоящие встречи в рамках Евразийского экономического союза будут непростыми. Он отметил, что помимо традиционных вопросов интеграции, участникам предстоит обсудить сложную ситуацию, сложившуюся вокруг Армении.

    Представитель Кремля также напомнил о принятом в республике законе, который юридически обязывает правительство и государственные органы ориентироваться на сближение с Европой. Эта тема, безусловно, станет предметом обсуждения на предстоящих переговорах, добавил он.

    Песков предупредил Ереван об утрате преференций из-за интеграции в европейские структуры.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    27 мая 2026, 08:34 • Новости дня
    Еврокомиссар призвал ЕС отдать Киеву запасы дорогого оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал европейские страны открыть свои оружейные запасы для поддержки Киева.

    Кубилюс считает, что Евросоюзу необходимо передать все имеющиеся арсеналы вооружений Украине из-за нехватки мощностей для быстрого производства сложной военной техники, передает РИА «Новости». Политик отметил, что Европа отстает от России в производстве ракет.

    «Правительствам следует открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем, что ей нужно», – заявил Кубилюс. Он подчеркнул, что европейская промышленность выпускает слишком технологичную и дорогую продукцию, которую невозможно производить в нужных объемах оперативно.

    По мнению еврокомиссара, государствам ЕС необходимо переориентироваться на выпуск более дешевых систем, доступных для массового и быстрого производства. Москва ранее неоднократно заявляла, что поставки западного оружия на Украину лишь затягивают конфликт и делают страны НАТО его участниками.

    До этого Кубилюс заявил о значительном превосходстве России над Евросоюзом по выпуску ключевых видов вооружений.

    Глава евродипломатии Кая Каллас признала наличие трудностей с наращиванием производства в европейском военном секторе.

    Еврокомиссия начала разработку карты конкретных предложений стран ЕС по вооруженной поддержке Киева.

    Зеленский поручил готовиться к трем годам конфликта
    Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС
    Переброшенную на передовую роту ВСУ полностью уничтожили за сутки
    Президент Финляндии отверг обвинения в адрес России из-за украинских дронов
    Парламент Шотландии поддержал призыв к референдуму о независимости
    Сотрудники Samsung добились гигантских премий
    НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне

    Нефтяной рынок обречен на новый порядок

    На Ближнем Востоке замаячил мирный договор, который может вернуть судоходство через Ормузский пролив в прежнее русло. Однако эксперты уверены, что глобальный рынок нефти как прежде уже никогда не будет, ящик Пандоры уже открыт. И дело даже не в том, введет или нет Иран плату за проход торговых судов через пролив. Какова теперь новая нормальность? Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа

    За пост премьер-министра Израиля развернулась борьба, причем на поединок заявился сам Дональд Трамп, а Биньямину Нетаньяху приходится участвовать прямо из больничной палаты. Схватка жаркая, но исход предрешен. Если, конечно, Израиль намерен сохраниться как государство. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

