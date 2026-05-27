Песков: ЕС может долго держать морковку членства перед кандидатами
Перспектива присоединения к европейскому объединению остается крайне иллюзорной для многих государств, годами ожидающих одобрения своих заявок на интеграцию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал планы Еревана по сближению с Европой. Он указал на пример Анкары, которая десятилетиями находится в статусе кандидата, передает ТАСС.
«Членство в ЕС – это же такая вещь, с одной стороны, всем государствам кажется, что это рядом. Но вот я по Турции очень хорошо знаю: уже много десятилетий вот эту морковку перед Турцией держат, и она никак не приближается. Вроде вот-вот – и ничего не происходит», – отметил Песков.
Пресс-секретарь президента России добавил, что для многих стран присоединение к блоку превращается в несбывшуюся мечту. При этом он призвал задуматься, действительно ли подобная цель является настоящей мечтой для государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании Еревана вступить в Евросоюз.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил об утрате преференций во взаимодействии с Москвой при интеграции республики в европейские структуры.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев указал на неизбежность перехода на европейские цены на газ для армянской стороны при сближении с ЕС.