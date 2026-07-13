Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.3 комментария
Евросоюз ввел санкции против группы «российских хакеров» Turla
ЕС ввел санкции против группы хакеров Turla за кибератаки
Европейский союз внес в черный список членов якобы российской разведывательной группы, обвинив их в многолетних кибератаках на европейские и украинские объекты.
Европейский союз в понедельник ввел санкции против членов российской разведывательной группы, которые, по утверждению Брюсселя, несут ответственность за шпионаж и взломы на территории ЕС и Украины начиная с 2010 года, передает Politico.
Сообщается, что подразделение Федеральной службы безопасности (ФСБ) якобы руководило деятельностью хакерской группы Turla, атаковавшей правительства, критическую инфраструктуру и стратегические отрасли промышленности Европы.
В заявлении главы дипломатии ЕС отмечается, что ФСБ якобы организовывала атаки с привлечением киберпреступников, частных компаний и хактивистов. «Это привело к сбоям в работе и финансовым потерям», – подчеркивается в документе. В связи с кибератаками Франция также намерена вызвать российского посла, о чем сообщил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро.
По данным французского правительства, группа Turla в 2017 году взломала несекретные системы электронной почты Минобороны страны, а в 2025 году похитила промышленные секреты у высокотехнологичной компании. Французские чиновники обвиняют хакеров в использовании сторонней инфраструктуры для маскировки происхождения своих операций. Как отметил Барро, эти действия направлены на перехват сообщений или саботаж, в том числе на железнодорожной инфраструктуре в Польше.
Санкции ЕС включают запрет на поездки и замораживание активов для указанных лиц и организаций. Ограничения также затрагивают российские технологические компании, такие как Advanced System Technology (AST) и NPP Gamma, которым теперь запрещено вести бизнес в Европе. В понедельник о введении санкций против 24 физических и юридических лиц, связанных с российскими спецслужбами, также объявила Британия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции решили вызвать российского посла из-за масштабных кибератак на европейскую инфраструктуру.
В январе премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил связанные с Россией группы во взломе энергетических объектов страны.
В прошлом году Европейский союз ввел санкции против троих граждан России по обвинению в кибератаках.