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Евросоюз ввел санкции против трех «офицеров ГРУ»
Европейский союз наложил санкционные ограничения на троих российских граждан, их обвиняют в кибератаках на страны ЕС, по мнению объединения, эти лица якобы работают офицерами ГРУ.
В опубликованных нормативных актах Официального журнала ЕС значатся Николай Корчагин, Виталий Шевченко и Юрий Денисов, передает ТАСС. Эти лица были названы «офицерами ГРУ» и включены в черный список.
В документах ЕС отмечается, что данные лица ответственны или вовлечены в кибератаки, которые представляют внешнюю угрозу странам – членам Евросоюза. Указывается, что проведенные кибератаки якобы обладали «существенным эффектом». Санкции подразумевают замораживание активов и запрет на въезд на территорию стран Евросоюза.
В декабре Евросоюз расширил санкционный список, включив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов. В списке также значилось некое «подразделение ГРУ».