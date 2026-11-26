Bloomberg: Дефицит бюджета Польши достиг 7% ВВП

Tекст: Игорь Иножарский

Польша прошла путь от пустых полок в магазинах до экономики объемом 1 трлн долларов, однако ухудшение государственных финансов и политический конфликт премьер-министра Дональда Туска с президентом Каролем Навроцким заставляют страну искать новые источники роста, пишет Bloomberg.

«Я бы не сказал, что польская экономика сейчас сталкивается с исчерпанием существующих драйверов роста, – заявил соучредитель LPP Марек Пехоцкий. – Скорее мы находимся в точке, где должны осознанно строить новые».

Дефицит бюджета Польши, как ожидается, составит около 7% ВВП в этом и следующем году – один из самых высоких в ЕС. Агентство S&P Global Ratings сигнализировало, что может вслед за Moody's понизить кредитный рейтинг страны из-за растущего госдолга и политических рисков перед парламентскими выборами следующего года.

В этом месяце Туск заявил о приостановке взносов Польши в программу НАТО по финансированию закупок американского оружия для Украины, сославшись на высокий дефицит бюджета и собственные оборонные расходы. Навроцкий за год наложил вето на больше законопроектов правительства, чем его предшественник Анджей Дуда за два срока.

Население Польши за пять лет сократилось примерно на 3%, а снижение числа работников будет отнимать в среднем 0,6 процентного пункта роста ВВП в год. При этом Еврокомиссия ожидает роста польской экономики на 3,5% в этом году – быстрее всех среди крупнейших экономик ЕС, а индекс WIG20 вырос на 27% с начала года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине ноября успех планов властей Польши по увеличению доли отечественных компаний в военных закупках поставили под сомнение из-за фрагментированной структуры и политической зависимости оборонного концерна PGZ. В начале месяца полиция заблокировала здание Конституционного трибунала Польши на фоне спора о местах в этом органе. В прошлом месяце Польша возглавила мировой рейтинг импортеров вооружений по итогам 2025 года.