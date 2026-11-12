Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.0 комментариев
Польша столкнулась с проблемами при наращивании военного производства
Власти Польши стремятся увеличить долю отечественных компаний в военных закупках, однако фрагментированная структура и политическая зависимость крупнейшего государственного оборонного концерна PGZ ставят под сомнение успех этих планов, пишет Politico.
Польская оружейная группа (PGZ), объединяющая около 50 независимых компаний, получила контракты на миллиарды злотых, оказавшись в центре программы военной модернизации. Однако генеральный директор Адам Лешкевич, 12-й руководитель с 2013 года, признает, что производство более 700 видов продукции является как сильной, так и слабой стороной концерна, пишет Politico.
В этом году Польша планирует потратить на оборону 45,7 млрд евро, или 4,8% ВВП, что является самым высоким показателем в НАТО. Страна также стала крупнейшим получателем кредитов ЕС по программе SAFE, получив почти 44 млрд евро. В мае Агентство вооружений Польши подписало контракты с отечественными компаниями, значительная часть которых досталась PGZ и ее дочерним предприятиям без проведения тендеров.
Несмотря на усилия по «полонизации» производства, около 60% оборонных расходов Польши по-прежнему приходится на импорт, в основном из Южной Кореи и США. Эксперты отмечают, что стремление правительства отдавать предпочтение отечественным компаниям может вступить в противоречие с необходимостью быстрого перевооружения армии для сдерживания России.
Кроме того, PGZ сталкивается с серьезными политическими рисками. Бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий недавно призвал к роспуску концерна из-за «слабого» управления. В преддверии парламентских выборов в следующем году смена правительства может привести к очередной смене руководства PGZ, что усложнит долгосрочное планирование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе южнокорейская оборонная компания Hanwha Aerospace приступила к строительству предприятия по производству управляемых ракет на западе Польши. В прошлом месяце Польша возглавила мировой рейтинг импортеров вооружений по итогам 2025 года. Летом объем заказов на предприятиях польского военно-промышленного комплекса вырос на рекордные 143% благодаря масштабным льготным кредитам Евросоюза.