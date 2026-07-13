Газ в Европе подорожал из-за ближневосточного конфликта

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 593 долларов

Tекст: Мария Иванова

Стоимость августовских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE достигла 592,5 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Торги открылись у отметки в 587,1 доллара, показав рост на 2,1%.

Повышение котировок энергоносителей связано с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent также демонстрирует рост в пределах 4%. Удорожание газа началось еще 2 марта после ударов США и Израиля по Ирану.

Максимальная стоимость топлива за время текущего конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Тогда Катар, крупнейший мировой производитель СПГ, резко сократил производство. В марте средние цены подскочили почти на 60% к февралю.

Впоследствии котировки колебались: в апреле они упали на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне снизились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в 3892 доллара за тысячу кубометров был установлен весной 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу стоимость газовых фьючерсов в Европе снизилась до 584 долларов за тысячу кубометров.

Днем ранее котировки голубого топлива на европейских биржах достигли отметки почти в 586 долларов.

В начале прошлого месяца биржевые цены на газ превысили 600 долларов за тысячу кубометров на фоне эскалации на Ближнем Востоке.