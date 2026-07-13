Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.0 комментариев
Актера Трескунова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Суд в Москве назначил штраф актеру Трескунову по иноагентской статье
Тимирязевский суд Москвы обязал актера Семена Трескунова (признан в России иноагентом) выплатить 50 тыс. рублей за отказ предоставлять отчетность о своей деятельности.
Артиста привлекли к административной ответственности за непредоставление сведений об иностранных агентах, передает РИА «Новости».
«Признать Трескунова виновным… назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», – постановила судья.
Ранее столичная прокуратура требовала возбудить уголовное дело против Трескунова за уклонение от обязанностей иноагента. По данным ведомства, актер дважды за год получал штрафы по соответствующим статьям. С ноября 2025 года он живет за рубежом, но продолжает публиковать материалы без указания своего статуса.
Минюст внес артиста в реестр иноагентов в марте 2024 года за выступления против спецоперации на Украине и распространение недостоверной информации о российских властях.
Трескунов, известный по сериалам «Ивановы-Ивановы» и «Конец света», сейчас ведет платное русскоязычное ток-шоу на немецком видеохостинге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, столичная прокуратура инициировала уголовное преследование артиста.
В прошлом году суд повторно оштрафовал актера за отсутствие специальной маркировки.
Министерство юстиции внесло Семена Трескунова в соответствующий реестр в марте 2024 года.