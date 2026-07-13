Актера Трескунова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд в Москве назначил штраф актеру Трескунову по иноагентской статье

Tекст: Мария Иванова

Артиста привлекли к административной ответственности за непредоставление сведений об иностранных агентах, передает РИА «Новости».

«Признать Трескунова виновным… назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», – постановила судья.

Ранее столичная прокуратура требовала возбудить уголовное дело против Трескунова за уклонение от обязанностей иноагента. По данным ведомства, актер дважды за год получал штрафы по соответствующим статьям. С ноября 2025 года он живет за рубежом, но продолжает публиковать материалы без указания своего статуса.

Минюст внес артиста в реестр иноагентов в марте 2024 года за выступления против спецоперации на Украине и распространение недостоверной информации о российских властях.

Трескунов, известный по сериалам «Ивановы-Ивановы» и «Конец света», сейчас ведет платное русскоязычное ток-шоу на немецком видеохостинге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столичная прокуратура инициировала уголовное преследование артиста.

В прошлом году суд повторно оштрафовал актера за отсутствие специальной маркировки.

Министерство юстиции внесло Семена Трескунова в соответствующий реестр в марте 2024 года.