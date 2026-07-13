Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.0 комментариев
Во Владивостоке обсудили сохранение памяти жертв геноцида советского народа
Участники стратегической сессии во Владивостоке определили ключевые направления работы по увековечению памяти мирных советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева.
Работа строилась вокруг вступившего в силу первого января федерального закона, указала Малышева в своем Telegram-канале.
«Тема геноцида советского народа, когда-то поднятая общественными движениями, сегодня консолидировала профессиональное и гражданское общество, получила судебное подтверждение и стала самостоятельным вектором государственной политики», – отметила Малышева.
Специалисты выделили четыре основных модуля реализации закона. Мемориальное направление включает использование искусственного интеллекта для поиска мест массовых захоронений. Просветительская работа подразумевает создание единой базы выставочных проектов, доступной для всех регионов страны.
Особое внимание уделили вовлечению молодежи и созданию экосистемы памяти через визуальное искусство и театральные постановки. Кроме того, важную роль отвели средствам массовой информации, которые должны публиковать списки жертв для формирования активной гражданской позиции у нового поколения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении понятия геноцида советского народа.
Министерство иностранных дел создало на своем сайте специальный раздел для сохранения памяти жертв нацистов.
Депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России официально назвали действия немецко-фашистских захватчиков целенаправленным уничтожением.