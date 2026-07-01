Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?14 комментариев
Полиция принудительно выселила жителей Черниговской области ради размещения ВСУ
Полиция принуждает жителей Черниговской области покинуть дома для размещения ВСУ, также ведется активный поиск уклонистов и дезертиров, сообщили в российских силовых структурах.
В регионе активно формируются специальные отряды, передает РИА «Новости». Российские силовые структуры сообщают, что под видом эвакуации ведется зачистка жилых помещений.
«В Черниговской области начали формировать сводные отряды полицейских, которые под предлогом организации эвакуации гражданского населения занимаются поиском уклонистов и дезертиров из подразделений ВСУ, а также принуждают жителей освободить свои дома и квартиры для последующего размещения в них украинских националистов», – рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что предписания покинуть квартиры уже получили владельцы недвижимости на последних этажах в нескольких населенных пунктах. Ожидается, что освобожденные площади займут операторы беспилотников.
Аналогичная ситуация ранее наблюдалась в Сумах. Там украинские военные также оборудовали пункты управления дронами на верхних уровнях жилых зданий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики начали оборудовать позиции для операторов беспилотников на верхних этажах многоквартирных домов в Сумах.
Подразделения военной полиции проводят рейды в селах Черниговской области для поиска дезертиров.
Власти региона объявили об обязательной эвакуации жителей приграничных районов с первого июля.