ВСУ начали устраивать пункты управления дронами на верхних этажах домов в Сумах

МИД: Зеленский перешел от угроз Белоруссии к террористическим атакам

Галузин: Зеленский от вербальных угроз Минску перешел к террористическим атакам

Tекст: Дарья Григоренко

«Целенаправленным убийством мирных граждан, целенаправленным нападением на абсолютно мирный объект – на автобус, который перевозил детей для участия в спортивных соревнованиях, – киевский режим показал, что он, так сказать, от вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям. И, конечно же, подобные варварские акции заслуживают всяческого осуждения и решительного противодействия», – заявил дипломат, передает ТАСС.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва полностью разделяет позицию Минска в оценке произошедшего.

Белорусский МИД ранее охарактеризовал атаку как нацистскую и террористическую акцию, выразив решительный протест и потребовав наказания для виновных. Российское министерство в тот же день выпустило заявление с аналогичным жестким осуждением действий Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот удар открытым фашизмом. Белорусский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об акте терроризма.