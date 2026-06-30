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    Разгром окруженной группировки ВСУ станет прологом к битве за Славянск
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    Химик дал рекомендации по выбору вуза набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице
    Захарова: НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России
    Мишустин назначил нового торгового представителя России на Кубе
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос

    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

    12 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов ИИ поможет в борьбе с русофобией

    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

    14 комментариев
    30 июня 2026, 06:41 • Новости дня

    ВСУ начали устраивать пункты управления дронами на верхних этажах домов в Сумах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики начали оборудовать позиции для операторов беспилотников на верхних этажах многоквартирных домов в Сумах, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «В Сумах жители многоквартирных домов сообщают, что украинские операторы БПЛА начали активно оборудовать свои пункты управления в квартирах на верхних этажах», – указал собеседник РИА «Новости».

    По его словам, на крышах панельных многоэтажек боевики размещают антенны и ретрансляторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация уничтожила центры управления украинскими беспилотниками в Сумской области бомбами ФАБ-500. В мае бойцы группировки «Север» поразили 21 пункт управления дронами в этом регионе.

    29 июня 2026, 17:46 • Новости дня
    МИД: Зеленский перешел от угроз Белоруссии к террористическим атакам

    Галузин: Зеленский от вербальных угроз Минску перешел к террористическим атакам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский перешел от словесных угроз в адрес Белоруссии к организации террористических актов, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя удар украинского дрона по автобусу с детьми-спортсменами.

    «Целенаправленным убийством мирных граждан, целенаправленным нападением на абсолютно мирный объект – на автобус, который перевозил детей для участия в спортивных соревнованиях, – киевский режим показал, что он, так сказать, от вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям. И, конечно же, подобные варварские акции заслуживают всяческого осуждения и решительного противодействия», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва полностью разделяет позицию Минска в оценке произошедшего.

    Белорусский МИД ранее охарактеризовал атаку как нацистскую и террористическую акцию, выразив решительный протест и потребовав наказания для виновных. Российское министерство в тот же день выпустило заявление с аналогичным жестким осуждением действий Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот удар открытым фашизмом. Белорусский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об акте терроризма.

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    29 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков: Киев заплатит территориями за вторжение в Курскую область
    Песков: Киев заплатит территориями за вторжение в Курскую область
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что Киеву придется заплатить за вторжение в Курскую область территориями для создания буферной зоны.

    Песков напомнил о словах главы государства Владимира Путина относительно последствий атаки на российский регион. По его словам, Киев лишится территорий для создания необходимой буферной зоны, передает РИА «Новости».

    «Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, там, где создается буферная зона безопасности после вторжения в Курскую область бандформирований киевского режима, Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение. Заплатить вот этой самой территорией, которая окажется в буферной зоне», – подчеркнул представитель Кремля.

    Днем ранее российский лидер отметил, что украинская сторона понесет ответственность за свои действия на курской земле. Расплатой станет утрата земель, которые требуются для обеспечения надежной зоны безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа.



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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    29 июня 2026, 17:07 • Новости дня
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    После успешного прорыва границы в Харьковской области подразделения Вооруженных сил России вошли в Казачью Лопань.

    Группировка Объединенных сил ВСУ подтверждает информацию о продолжающихся столкновениях в районе сел Гранов и Казачья Лопань, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Украинские средства массовой информации, ссылаясь на военных, отмечают присутствие российских сил в Казачьей Лопани уже как минимум неделю. При этом администрация города Дергачи сообщает, что в соседних селах бойцы находятся уже два или три месяца. Аналитики ресурса Deep State перевели село Гранов в серую зону еще 19 июня.

    Командование украинских войск опасается дальнейшего продвижения российской армии на этом участке фронта. Представители группировки ВСУ заявили, что «россияне попытаются развернуть свое наступление и совершить прорыв в этом районе».

    Ранее российские силовики отбили контратаку украинских военных в Казачьей Лопани. В начале июня армия России разгромила десантно-штурмовые подразделения противника на этом направлении.

    Месяцем ранее группировка войск «Север» освободила соседний населенный пункт Гранов.

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    29 июня 2026, 11:09 • Новости дня
    Поляки и украинцы устроили массовую поножовщину в Стараховицах

    В Польше произошла массовая драка с поножовщиной между поляками и украинцами

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт двух молодежных компаний на берегу водоема в польских Стараховицах перерос в жестокую потасовку с применением холодного оружия, в результате которой пострадал один человек.

    Инцидент произошел в городе Стараховицы Свентокшиского воеводства, передает РИА «Новости».

    Местная полиция сообщила подробности: «Возле залива возник конфликт между двумя группами молодых людей, среди которых были граждане Польши и Украины. В итоге произошла драка, и один из участников драки применил острый предмет, в результате чего другой из участников драки был ранен».

    Прибывшие на место происшествия спасатели и стражи порядка оказали помощь пострадавшему. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об участии в избиении.

    Виновным грозит наказание на срок от трех месяцев до 15 лет лишения свободы. Сейчас следователи допрашивают очевидцев и устанавливают личности всех участников потасовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае группа поляков жестоко избила украинских подростков в центре Варшавы.

    Неделей позже агрессивно настроенные мужчины атаковали гражданина Украины в городе Радом из-за незнания местных песен.

    В конце прошлого года полиция зафиксировала массовую драку украинских мигрантов с применением холодного оружия в столичном Свентокшиском парке.

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    29 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Минск озвучил красную линию для Украины

    МИД Белоруссии назвал госграницу красной линией для Украины

    Минск озвучил красную линию для Украины
    @ Пограничный комитет Беларуси/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета заявил, что президент Александр Лукашенко обозначил границы страны красными линиями для Киева.

    По словам Секреты, Минск считает государственную границу главным рубежом безопасности, передает РИА «Новости».

    «Красные линии были четко определены нашим президентом. Это – наша граница», – заявил Секрета, комментируя возможные атаки Киева.

    Дипломат подчеркнул, что позиция главы государства Александра Лукашенко по данному вопросу остается неизменной и предельно ясной.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о встрече с представителями Владимира Зеленского.

    Депутат белорусского парламента Геннадий Лепешко назвал невыгодным для Украины расширение линии фронта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Киева напрямую втянуть республику в боевые действия.

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    29 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России поразили газораспределительную станцию в районе населенного пункта Панютинов в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Атака была совершена в ночь на 29 июня с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «В целях снижения военно-экономического потенциала противника в ночь с 28 на 29 июня расчетами БПЛА «Герань-2» и «Герань-4 сикер» была нанесена серия ударов по газораспределительной станции (ГРС) в районе н. п. Панютинов Харьковской области», – сообщили в Минобороны России.

    В результате высокоточных ударов были выведены из строя газоперекачивающие установки, цех подготовки газа и часть резервуаров для его хранения. Средства объективного контроля зафиксировали на объектах объемные возгорания в режиме реального времени.

    Ранее российские беспилотники атаковали автозаправочные станции в Харьковской области. До этого аппарат «Герань-2» поразил военную радиовышку в Черниговской области.

    На прошлой неделе Вооруженные силы России обесточили предприятия военно-промышленного комплекса в Николаевской области.

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    29 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    Захарова: НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России
    Захарова: НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Североатлантический альянс совместно с украинскими властями разрабатывает новые системы вооружений для массированного поражения российских военных аэродромов в глубине страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    НАТО приступило к реализации нового проекта по разработке перспективных систем вооружений с учетом опыта боевых действий на Украине, заявила Захарова, сообщает официальный канал МИР России в Max. По ее словам, соответствующий тендер опубликован на официальных интернет-ресурсах структур Североатлантического альянса, включая его представительство на Украине.

    Как отметила дипломат, из опубликованных материалов следует, что новые разработки предназначены прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины и рассчитаны на их оперативное применение в ходе конфликта.

    «Из пояснений недвусмысленно вытекает, что соответствующие оружейные разработки задумываются прежде всего в интересах ВСУ с явным прицелом на их скорейшее задействование для реализации конкретных и весьма амбициозных боевых задач, которые Киев при активной поддержке стран НАТО безуспешно пытается решать в ходе текущего конфликта с Россией», – подчеркнула Захарова.

    По ее словам, проект реализуется Командованием НАТО по трансформации при участии совместного с Украиной Центра анализа, подготовки и образования, который «открыто позиционируется в качестве "элемента командной структуры" Североатлантического блока».

    Как указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, среди направлений разработки – создание средств поражения, предназначенных для массированных ударов по российской авиационной инфраструктуре. «Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны», – заявила она.

    Захарова также обратила внимание на требования, предъявляемые к перспективным системам вооружений. По ее словам, разработчикам предлагается обеспечить «полную автономность» платформ, их способность сохранять боевую устойчивость при блокировке навигационных сигналов, а также интегрировать элементы искусственного интеллекта, включая наведение на цели. При этом, как отметила дипломат, допускается отсутствие «непрерывного человеческого контроля» над средствами поражения, а дальность их применения «фактически не ограничивается».

    По оценке представителя МИД, опубликованные сведения свидетельствуют об углублении военно-технического взаимодействия между Киевом и Североатлантическим альянсом. «В целом приведенные факты укладываются в уже известную общую картину. Набирает обороты поступательная интеграция деятельности командных подразделений НАТО и соответствующих структур киевского режима в части совместного поиска, разработки и внедрения боевых решений для применения против России при одновременном сращивании военно-промышленных комплексов Украины и стран альянса», – заявила Захарова. Она добавила, что страны НАТО «по сути обеспечивают Киеву стратегический тыл».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс совместно с Киевом предложил разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий для выведения из строя российских аэродромов.

    Внедрение дешевого способа блокировки баз должно занять менее одного года.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил данный конкурс подготовкой к потенциальному прямому конфликту с Москвой.

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    29 июня 2026, 09:38 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по заправкам и складам ГСМ на Украине

    «Герани» уничтожили АЗС в Харьковской и Днепропетровской областях

    Армия России нанесла удары по заправкам и складам ГСМ на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия осуществила серию точных атак по автозаправочным станциям и местам хранения горюче-смазочных материалов в Харьковской и Днепропетровской областях.

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры противника, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    В Днепропетровской области поражена автозаправочная станция «БРСМ-Нефть», расположенная в районе населенного пункта Подгородное.

    В Харьковской области беспилотники «Герань» атаковали АЗС Marshal в поселке Берестин. Кроме того, пострадала еще одна заправка этой же сети на дороге в сторону населенного пункта Новая Водолага.

    Удары также пришлись по Кировоградской и Сумской областям. Дроны успешно поразили резервуары с горюче-смазочными материалами на территории предприятия «Агрон» в поселке Новое, что привело к сильному пожару. В Сумской области беспилотники нанесли удар по подстанции в поселке Бурынь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в некоторых украинских городах из-за российских ударов не осталось ни одной работающей АЗС.

    Экономист Иван Лизан назвал поражение заправок единственным способом вызвать топливный кризис ВСУ.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов обвинил украинских военных в сознательном превращении АЗС в места снабжения армии.

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    29 июня 2026, 12:37 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Богодаровку
    Российские войска освободили днепропетровскую Богодаровку
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Богодаровку в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Чаплино, Гавриловки, Коломийцев, Ровного в Днепропетровской области, Любицкого, Даниловки и Омельника в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом противник потерял свыше 485 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Лужков, Марьино, Рясного и Белой Березы в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Бугаевкой, Петровкой, Белым Колодезем, Лосевкой и Старицей.

    При этом ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Подлимана, Нижней Журавки, Шийковки, Староверовки в Харьковской области и Пискуновки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Всего в зоне ответственности группировки за сутки потери противника составили до 225 военнослужащих. Уничтожены шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ у Славянска, Дружковки, Клинового, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки и Стенок в ДНР.

    Всего в полосе ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял более 240 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, и станцию РЭБ.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Грузского, Кучерова Яра, Светлого в ДНР, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 300 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку

    За день до того они освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области.

    А ранее освободили Иволжанское в Сумской области.

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    29 июня 2026, 20:17 • Новости дня
    Здание украинской Запорожской администрации атаковано двумя FPV-дронами
    Здание украинской Запорожской администрации атаковано двумя FPV-дронами
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    По административному зданию украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) был нанесен удар с использованием FPV-дрона.

    О случившемся сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. «Атакована Запорожская облвоенадминистрация. По вражескому административному зданию нанесен удар FPV-дроном», – говорится в публикации. Подробности о разрушениях и возможных пострадавших на данный момент не приводятся.

    Позже украинские СМИ сообщили, что по зданию ОВА был нанесен второй удар дроном.

    Накануне украинские военные нанесли свыше 60 ударов по Энергодару и Запорожской АЭС. В середине июня вражеские беспилотники 11 раз ударили по зданию администрации этого города.

    Месяцем ранее пятнадцать дронов ВСУ атаковали данный объект без жертв среди персонала.

    Видео удара FPV-дрона по зданию Запорожской ОВА смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    29 июня 2026, 08:54 • Новости дня
    Стало известно об ударах «Геранями» по ж/д узлу в Харькове

    Военкор Коц: «Герани-5» уничтожили военные эшелоны и склады в Харькове

    Стало известно об ударах «Геранями» по ж/д узлу в Харькове
    @ Виктор Антонюк/РИА Новост

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли точные удары по железнодорожному узлу Холодная Гора и технической зоне танкового училища в Холодногорском районе Харькова, вызвав мощную детонацию, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Вечером 28 июня над западной частью Харькова поднялся высокий столб черного маслянистого дыма. По данным российских источников, целями стали два связанных между собой объекта, сообщил в Max военный корреспондент Александр Коц.

    Основной удар пришелся на железнодорожный узел Холодная Гора. На станции находились военные эшелоны с топливом и боеприпасами. Зафиксировано не менее десяти попаданий, которые привели к серии повторных взрывов.

    «Район оцепили, доступ ограничили», – передает Коц.

    Второй целью стала техническая зона Харьковского высшего танкового командного училища, расположенного поблизости. На складах техники произошли детонация и крупный пожар. Атаку осуществили реактивные беспилотники «Герань-5», оснащенные турбореактивным двигателем и утяжеленной боевой частью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары аппаратами «Герань» по железнодорожной технике украинской армии в Харьковской области. Ранее Министерство обороны сообщило о поражении перевозивших военные грузы локомотивов на Харьковском направлении.

    Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о многочисленных попаданиях дронов в промзоне Холодногорского района.

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    29 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Захарова: Киев для своего спасения провоцирует конфликт НАТО и России
    Захарова: Киев для своего спасения провоцирует конфликт НАТО и России
    @ w80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Москвой, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Подобные действия предпринимаются с целью исправить отчаянное положение украинских войск на поле боя, подчеркнула она.

    Дипломат назвала такие планы иррациональными фантазиями. «В свою очередь киевский режим наращивает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя, что также очевидным образом относится к разряду иррациональных фантазий», – говорится комментарии Захаровой на сайте ведомства.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о риске перерастания прямого столкновения с НАТО в обмен ядерными ударами.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин обвинил Киев и Североатлантический альянс в выборе пути расширения конфликта.

    Служба внешней разведки сообщила о готовности украинских властей ради своего спасения разжечь крупномасштабную войну в Европе.

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    29 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    Депутат назвал законной целью украинский завод дронов в Латвии

    Депутат Колесник назвал законной целью завод дронов Латвии и Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместный завод Латвии и Украины по выпуску беспилотных летательных аппаратов окажется законной целью для российских военных, как только будет построен, рассказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    «Его еще нужно начать строить. Естественно, этот завод вполне подходит под законные цели войск Российской Федерации в связи с тем, что будет производить оружие, которое применяется по Вооруженным силам России», – подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».

    Депутат также обратил внимание на громкие высказывания представителей прибалтийских стран.

    По его мнению, подобные заявления направлены на отвлечение части российских сил в сторону Прибалтики и Калининградской области, где продолжаются регулярные провокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс анонсировал строительство совместного с Украиной предприятия по выпуску беспилотников вблизи российской границы.

    В начале июня стороны заключили договор о всестороннем партнерстве в области беспилотных систем.

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    29 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Лантратова доложила Путину о возвращении всех курян из украинского плена
    Лантратова доложила Путину о возвращении всех курян из украинского плена
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила президенту Владимиру Путину, что успешно договорилась с Киевом об освобождении всех мирных граждан из Курской области.

    Омбудсмен Яна Лантратова рассказала президенту о результатах работы по вызволению жителей Курской области из украинского плена, передает РИА «Новости».

    По ее словам, сторонам удалось наладить эффективное взаимодействие для решения гуманитарных вопросов.

    Лантратова отметила успешное выстраивание прямого диалога с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Это позволило достичь договоренностей о передаче российской стороне всех жителей Курской области, которые ранее удерживались на сопредельной территории.

    Кроме того, во время встречи с главой государства были озвучены общие итоги деятельности на посту. За прошедший период усилиями аппарата уполномоченного на родину вернулись 550 военнопленных.

    Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн встретил пятерых освобожденных из украинского плена курян.

    Ранее вернувшийся из украинского плена рассказал, что его бросали в холодную воду, практикуя «американскую пытку», затем вытаскивали оттуда и резали.

    Всего властям удалось вернуть с территории Украины 171 жителя Курскрй области.

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    29 июня 2026, 11:43 • Новости дня
    СВР: Киев нарастил сотрудничество с мексиканскими наркокартелями

    Tекст: Вера Басилая

    Киевские власти расширяют взаимодействие с ведущими преступными группировками Мексики, украинские силовые структуры намеренно способствуют увеличению транзита запрещенных веществ из стран Латинской Америки на территорию Европы ради получения дополнительных доходов, сообщила Служба внешней разведки.

    Киевские власти расширяют взаимодействие с ведущими преступными группировками Мексики. По данным ведомства, украинские силовики сознательно закрывают глаза на растущий поток наркотиков, направляющийся в европейские страны, сообщается на сайте СВР.

    Основной причиной такого сотрудничества стала потребность режима Владимира Зеленского в дополнительных финансовых поступлениях на фоне сокращения западной помощи. Кроме того, латиноамериканские картели помогают привлекать новых наемников в ряды Вооруженных сил Украины.

    Преступные синдикаты Латинской Америки ищут новые пути сбыта фентанила и других веществ из-за жестких мер в США. Украина привлекает их отсутствием строгого пограничного контроля. Главным перевалочным пунктом стали порты Одесской области, откуда грузы идут через Молдавию, Румынию и Польшу.

    Ранее дипломат Петр Ильичев сообщил о превращении Украины в криминальную империю с масштабной наркоторговлей.

    Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин заявил об использовании киевским режимом наркобизнеса против россиян.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал на привлечение украинскими властями наемников из мексиканских наркокартелей.

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