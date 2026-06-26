И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.0 комментариев
Российская авиация ударила бомбами ФАБ-500 по пунктам управления дронами ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении пунктов управления дронами ВСУ бомбами ФАБ-500
Массированные удары авиабомбами ФАБ-500 пришлись по пунктам дислокации морской пехоты и центрам управления беспилотниками украинской армии в ДНР, Днепропетровской и Сумской областях, сообщило Минобороны.
Воздушно-космические силы нанесли серию результативных ударов авиабомбами ФАБ-500 по объектам противника, следует из сообщения в Max Минобороны.
В районе населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области три авиабомбы поразили пункт временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
Кроме того, четыре снаряда были сброшены на пункт управления беспилотными летательными аппаратами первой бригады оперативного назначения украинских войск. Данный объект находился в районе населенного пункта Грузское в ДНР.
Еще две авиабомбы успешно отработали по пункту управления дронами 105-й бригады территориальной обороны противника. Эта цель располагалась в населенном пункте Великая Писаревка на территории Сумской области.
Экипажи Воздушно-космических сил России применили авиабомбы ФАБ-500 для поражения пункта управления беспилотниками 15-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в ДНР.
Днем ранее российская авиация разгромила базы украинских операторов дронов в районе населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка.
До этого истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили пункты дислокации и управления БПЛА ВСУ в Доброполье, Кучерове Яре и Николаевке.
Видео ударов ВС России по пунктам управления дронов ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».