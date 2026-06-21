«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.16 комментариев
Бомбы ФАБ-500 разгромили центры управления дронами ВСУ под Харьковом
Воздушно-космические силы нанесли точечные удары по базам украинских операторов дронов, применив управляемые ракеты и авиабомбы с модулями планирования.
Успешная операция прошла в районе населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка, передает РИА «Новости». Разведка заранее вычислила точные координаты расположения противника.
Военное ведомство подтвердило поражение объектов. «По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39», – заявили в министерстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500.
Днем ранее авиация ликвидировала крупный центр управления тяжелыми гексакоптерами «Баба-яга» в Сумской области.
До этого Воздушно-космические силы России нанесли удары тяжелыми бомбами по украинским военным объектам в ДНР.