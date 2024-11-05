Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.0 комментариев
СМИ: Маск лично помог России предотвратить атаки ВСУ на Крым
Neue Zurcher Zeitung: Маск лично помог России предотвратить атаки ВСУ на Крым
Американский предприниматель Илон Маск лично принял решение не активировать спутниковую связь Starlink над Крымом в 2022 году, что, по данным швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, помогло предотвратить атаку украинских сил.
Маск в 2022 году принял личное решение не активировать спутниковую связь Starlink над Крымом, что способствовало предотвращению по меньшей мере одной атаки вооруженных сил Украины на полуостров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung.
Издание подчеркивает, что Маск определяет, где и когда будет активирована спутниковая связь, особенно в отношении Украины. В начале конфликта он отправил тысячи терминалов Starlink украинской армии, поддерживая президента Владимира Зеленского, но через полгода отказался активировать систему над Крымом. Осенью 2022 года Маск лично решил не включать интернет над Крымом для украинской армии, тем самым предотвратив украинскую операцию.
Газета акцентирует внимание на том, что сейчас, спустя два года после начала конфликта, Маск открыто противостоит новой американской помощи Киеву. В сентябре 2023 года телеканал CNN сообщал, что Маск ограничил работу Starlink вблизи Крыма, что сорвало атаку Украины, но сам Маск позже заявил, что система не была активирована, а его просили это сделать. Маск объяснил свой отказ активировать Starlink антироссийскими санкциями США, которые препятствуют такому действию. Он подчеркнул, что Starlink может использоваться военными для связи, но если ее применяют для явных военных действий, это превращает систему из коммерческой в военную. В таком случае другие страны могут иметь право сбивать спутники.
Бизнесмен ранее заявлял, что SpaceX не обещала покрытия над Крымом, и хотел бы помогать людям, а не способствовать конфликту, который может привести к третьей мировой войне.
Напомним, депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал отказ Илона Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму проявлением здравомыслия.
Сам Маск сообщал об активном использовании системы Starlink украинскими военными на передовой из-за разрушения других средств связи.
Между тем российские войска улучшили свою координацию и маневренность благодаря захваченным на Украине терминалам Starlink.