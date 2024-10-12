Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?4 комментария
WP: Россия использовала захваченные Starlink для усиления армии
Российские войска значительно улучшили свою координацию и маневренность, используя захваченные на Украине терминалы Starlink, утверждает Washington Post.
Российская армия повысила свой военный потенциал благодаря использованию захваченных на Украине, передает The Washington Post, передает «Газета.Ru».
Украинская армия, столкнувшаяся с недостатком в вооружении и численности, потеряла свое основное преимущество – доступ к интернету через Starlink. Теперь этим преимуществом обладают и российские войска.
При этом США не могут повлиять на то, что терминалы Starlink оказались у российских военных. Офицер 72-й механизированной бригады ВСУ, защищавшей район Угледара, заявил, что российская армия смогла одолеть украинские силы во многом благодаря использованию Starlink.
Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка вызвала интерес у дружественных стран как альтернатива Starlink.