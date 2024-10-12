WP: Россия использовала захваченные Starlink для усиления армии

Tекст: Алексей Дегтярев

Российская армия повысила свой военный потенциал благодаря использованию захваченных на Украине, передает The Washington Post, передает «Газета.Ru».

Украинская армия, столкнувшаяся с недостатком в вооружении и численности, потеряла свое основное преимущество – доступ к интернету через Starlink. Теперь этим преимуществом обладают и российские войска.

При этом США не могут повлиять на то, что терминалы Starlink оказались у российских военных. Офицер 72-й механизированной бригады ВСУ, защищавшей район Угледара, заявил, что российская армия смогла одолеть украинские силы во многом благодаря использованию Starlink.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка вызвала интерес у дружественных стран как альтернатива Starlink.