Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много, где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.0 комментариев
Над Тульской областью уничтожили 14 дронов
Над Тульской областью перехватили 14 беспилотников ВСУ
Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Минувшей ночью в небе над регионом были перехвачены дроны противника. Пострадавших в результате налета нет, сообщил Миляев в Max.
«По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», – подчеркнул глава региона.
Он призвал жителей быть внимательными и при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать в экстренные службы, так как в области сохраняется опасность атаки БПЛА.
Во вторник беспилотники атаковали Краснодар и Тульскую область.
В воскресенье силы ПВО сбили 479 украинских беспилотников над 18 регионами.
В субботу средства противовоздушной обороны перехватили 78 украинских дронов над девятью регионами.