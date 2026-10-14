Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.0 комментариев
В Петербурге произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей
В Петербурге на кольцевой автодороге в районе Вантового моста столкнулись 13 автомобилей, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Авария произошла ранним утром на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».
«По предварительной информации, участниками ДТП стали 13 автомобилей. Обошлось без пострадавших», – заявили в МВД.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге. Летом власти города начали расследование ДТП с двумя автобусами. В нем пострадали 13 человек.