В Петербурге произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей

В обновленный салон Volga K40 решили добавить сервисы VK

Tекст: Алексей Дегтярёв

Изменения в автомобиле Volga K40 коснулись логики оформления передней части салона. Размер и расположение мультимедийного экрана изменились, а на центральной консоли теперь установлены четыре физические кнопки вместо одной. При этом у автомобиля появились сервисы VK, пишет «Авто Mail».

Также изменилась обивка сидений: темно-синий оттенок сменился черным, обновились рисунок и фактура отделки. В результате интерьер стал выглядеть строже и сдержаннее.

В нынешней версии салон K40 оснащен вертикальным 13,2-дюймовым экраном мультимедийной системы. Пока производитель не сообщает, когда обновленный салон появится на серийных автомобилях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперты отметили, что российский автопром борется с зависимостями.

В прошлом году вице-премьер Денис Мантуров рассказывал, когда ГАЗ начнет собирать новые «Волги».

Летом прошлого года главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил успехи российского автопрома за последнее время.