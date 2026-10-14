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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    14 октября 2026, 09:49 • Новости дня

    В Петербурге произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге на кольцевой автодороге в районе Вантового моста столкнулись 13 автомобилей, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

    Авария произошла ранним утром на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «По предварительной информации, участниками ДТП стали 13 автомобилей. Обошлось без пострадавших», – заявили в МВД.

    В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге. Летом власти города начали расследование ДТП с двумя автобусами. В нем пострадали 13 человек.

    12 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    В обновленный салон Volga K40 решили добавить сервисы VK
    В обновленный салон Volga K40 решили добавить сервисы VK
    @ volga.auto

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В интернете опубликованы первые фотографии с завода, на которых запечатлен обновленный салон российского автомобиля Volga K40 с измененной центральной консолью и новыми кнопками.

    Изменения в автомобиле Volga K40 коснулись логики оформления передней части салона. Размер и расположение мультимедийного экрана изменились, а на центральной консоли теперь установлены четыре физические кнопки вместо одной. При этом у автомобиля появились сервисы VK, пишет «Авто Mail».

    Также изменилась обивка сидений: темно-синий оттенок сменился черным, обновились рисунок и фактура отделки. В результате интерьер стал выглядеть строже и сдержаннее.

    В нынешней версии салон K40 оснащен вертикальным 13,2-дюймовым экраном мультимедийной системы. Пока производитель не сообщает, когда обновленный салон появится на серийных автомобилях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперты отметили, что российский автопром борется с зависимостями.

    В прошлом году вице-премьер Денис Мантуров рассказывал, когда ГАЗ начнет собирать новые «Волги».

    Летом прошлого года главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил успехи российского автопрома за последнее время.

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    13 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    Минтранс анонсировал появление знака парковки для многодетных семей

    Минтранс запланировал ввести знак парковки для многодетных до конца года

    Минтранс анонсировал появление знака парковки для многодетных семей
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство транспорта России до конца года подготовит изменения в правила дорожного движения, включающие новый дорожный знак парковки для многодетных семей.

    Минтранс России рекомендовал регионам предоставить семьям с четырьмя и более детьми право бесплатной парковки двух автомобилей. Изменения в ПДД о знаке парковки для многодетных подготовят до конца года, передает ТАСС.

    «До конца года будут подготовлены изменения в ПДД, предусматривающие новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Его макет выбрали вместе с гражданами», – сообщили в Минтрансе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник более 100 тыс. многодетных семей оформили выплату на ипотеку через «Госуслуги».

    В прошлом месяце президент Владимир Путин поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных.

    Летом первые 500 многодетных семей получили дальневосточную и арктическую ипотеку.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    12 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    Верховный суд признал незаконным лишение прав отсутствовавшего за рулем водителя

    Верховный суд запретил лишать прав водителя, если его не было за рулем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд России постановил, что лишение прав водителя, если в момент остановки автомобиля сотрудниками ДПС его не было за рулем, является незаконным.

    В Верховный суд обратился житель Нижегородской области Александр Котков, которого ранее оштрафовали на 45 тыс. рублей и лишили прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования, сообщает ТАСС.

    Котков пояснил, что 30 апреля 2025 года ехал с друзьями на своей машине Daewoo Nexia по Нижнему Новгороду. После остановки сотрудниками ДПС настоящий водитель убежал, а выпивший Котков сел за руль по требованию инспекторов, чтобы заглушить двигатель. В этот момент на него и составили протокол.

    Верховный суд отметил, что свидетели и записи с камер подтверждают слова Коткова. Инспекторы ДПС в суде признали, что Котков не управлял машиной до остановки, но заявили, что при выключении двигателя автомобиль проехал небольшое расстояние.

    «Судами нижестоящей инстанций не проверено то обстоятельство, что в случае если у сотрудников ДПС имелись основания полагать, что Котков А. А. находится в состоянии опьянения, по какой причине они не препятствовали ему сесть за руль автомобиля», – сказано в решении суда. В связи с этим Верховный суд постановил отменить предыдущие решения и отправить дело на новое рассмотрение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховный суд признал незаконным лишение водительских прав при наличии алиби. До этого он запретил использовать пустые медицинские бланки на замену водительских прав. Кроме того, высшая судебная инстанция разрешила водителям не возить с собой бумажный полис ОСАГО.

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    11 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Евросоюз решил вдвое сократить импорт гибридных автомобилей из Китая

    Bloomberg: ЕС к декабрю ограничит импорт китайских гибридных авто до 400 тысяч

    Tекст: Игорь Иножарский

    Главный переговорщик Евросоюза по торговле Марош Шефчович сообщил о планах объединения к декабрю ввести защитные квоты, чтобы сократить ввоз китайских гибридных автомобилей с 800 до 400 тысяч в год.

    Руководство Европейского союза намерено применить защитные меры в виде тарифных квот для ограничения избыточного потока китайских машин. Механизм могут внедрить уже в декабре, пишет Bloomberg.

    «Дефицит торгового баланса является огромной проблемой для ЕС, которая ощущается в каждом государстве-члене. Это неприемлемо и требует надежного пути к восстановлению баланса», – заявил Шефчович. По его словам, европейские страны должны защитить свою промышленность в условиях глобального переизбытка мощностей.

    Ожидается, что лидеры стран ЕС обсудят следующие шаги на встрече в Брюсселе. До этого Шефчович провел переговоры с министром коммерции Китая Ван Вэньтао, по итогам которых стороны достигли взаимопонимания по торговле гибридными автомобилями в рамках правил ВТО.

    Продажи китайских машин в Европе резко возросли из-за того, что они избежали введенных в 2024 году пошлин на электромобили. В августе на долю произведенных в КНР автомобилей пришлось около четверти европейских продаж гибридов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Пекин отклонил просьбу объединения о добровольном ограничении экспорта гибридных авто. Европейские власти запланировали ввести собственные меры для сдерживания импорта. В понедельник руководство КНР решило ужесточить правила вывоза машин за рубеж с 2027 года.

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    11 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Очередь перед Крымским мостом выросла до 900 автомобилей

    Время ожидания в очереди перед Крымским мостом достигло двух часов

    Tекст: Ольга Иванова

    Количество машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани, увеличилось до 900 единиц.

    Скопление транспортных средств на подходах к транспортному переходу продолжает расти, передает ТАСС со ссылкой на оперативный канал о ситуации на Крымском мосту.

    Время ожидания досмотра со стороны Краснодарского края составляет около двух часов, там скопилось 600 транспортных средств. Со стороны полуострова в очереди находятся 300 машин, проезда придется ждать около часа.

    При этом в 14:00 по московскому времени в очередях с обеих сторон находились 555 автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе движение транспорта по Крымскому мосту возобновили.

    В прошлом месяце проезд автомобилей по путепроводу приостановили.

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    11 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    В ДТП в Подмосковье пострадали четыре пассажира маршрутки

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате столкновения микроавтобуса и трех автомобилей в подмосковном Богородском пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба областного главка МВД.

    Авария произошла в воскресенье на 41-м километре автодороги М-7 «Волга». Попутно столкнулись микроавтобус ГАЗ, два грузовика «Газель» и FAW, а также легковой автомобиль Ford, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что в салоне маршрутки находились 19 пассажиров. Четверо из них обратились за медицинской помощью.

    В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, начата доследственная проверка.

    В воскресенье в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого госпитализированы три человека.

    В субботу в районе поселка Вишневогорска Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика, в результате которого пострадали женщина и ребенок. В тот же день в аварии с мотоциклом на западе Москвы погибла женщина-пассажир.

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    11 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    В Татарстане при падении автомобиля с обрыва в воду погибли двое мужчин

    Tекст: Ольга Иванова

    В Лаишевском районе Татарстана легковой автомобиль сорвался с обрыва в воду, находившиеся в салоне двое молодых людей погибли.

    Легковой автомобиль с двумя мужчинами упал в воду с обрыва в Лаишевском районе Татарстана, передает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по республике.

    «Поступило сообщение о съезде автомобиля с обрыва в воду вблизи улицы Набережная в деревне Макаровка. На место происшествия незамедлительно выехали дежурные силы Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России», – сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что по прибытии на место происшествия было установлено нахождение в водоеме автомобиля «Лада». Внутри салона спасатели обнаружили тела двух погибших мужчин 2003 года рождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами столкновения двух легковых автомобилей в Оренбургской области стали три человека, в том числе ребенок.

    В субботу в районе поселка Вишневогорска Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

    В тот же день в аварии с мотоциклом на западе Москвы погибла женщина-пассажир.

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    12 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    Росстандарт запретил продажи ряда моделей грузовиков DONGFENG, FOTON, XCMG и JAC

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Росстандарт запретил выпуск в обращение на территории России транспортных средств марок DONGFENG, FOTON, XCMG и JAC из-за выявленных нарушений, представляющих опасность для людей.

    Росстандарт запретил выпуск в обращение на территории России транспортных средств марок DONGFENG типа DFRZ-35, FOTON типа 77N5BJ, XCMG типа XCT50G5-1S, XCA200G7-1S, JAC типа K7, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В Росстандарте отметили, что нарушения обязательных требований представляют опасность для водителей и пешеходов. Среди них несоответствия в тормозных системах, выбросах загрязняющих веществ, травмобезопасности наружных выступов, креплении ремней безопасности и защите кабин. Выявленные нарушения повышают риск ДТП, тяжелых травм и гибели людей.

    Ведомство выдало предписания официальным представителям изготовителей и заводам-изготовителям. Представительства и заводы уведомили Росстандарт о приостановке реализации продукции и начали разработку программ по устранению нарушений.

    При устранении нарушений Росстандарт снимает ограничения. Недавно ведомство сняло ограничения на выпуск колесных транспортных средств SHACMAN SX3258.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Росстандарт запретил продажу китайских грузовиков Camc H7 и спецтехники. Ведомство ограничило продажу грузовиков Dongfeng и Zoomlion в России. Весной китайский автопроизводитель FAW отозвал 14 тыс. грузовиков CA4180 в России.

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    13 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Франция и Германия приблизились к сделке по двигателям внутреннего сгорания

    Politico: В ЕС анонсировали скорую сделку Франции и Германии по автомобилям

    Tекст: Игорь Иножарский

    Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Стефан Сежурне заявил, что компромиссное соглашение между Францией и Германией по ослаблению правил для двигателей внутреннего сгорания будет заключено в ближайшие дни.

    Франция и Германия планируют в ближайшее время заключить соглашение об усилении защиты европейской промышленности в обмен на смягчение экологических требований к автомобилям, пишет Politico.

    «Это соглашение должно быть доработано в ближайшие несколько часов или в ближайшие несколько дней», – заявил Сежурне. Он выразил надежду, что договоренность поможет выйти из тупика при обсуждении Закона об ускорении промышленности в Европарламенте.

    Еврокомиссар отметил, что готов проявить гибкость в вопросе запрета двигателей внутреннего сгорания при условии сохранения общих целей по снижению выбросов. По его словам, главная задача инициатив – обеспечить бесперебойное развитие производства внутри Европы на основе взаимности с торговыми партнерами.

    Кроме того, комментируя идею лидера французской правой партии Марин Ле Пен в одностороннем порядке сократить взносы страны в бюджет Евросоюза, Сежурне сравнил такой шаг с полным выходом из объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь». В прошлом месяце Александр Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС. Весной премьер Италии Джорджа Мелони охарактеризовала Евросоюз как «недальновидный бюрократический гигант».

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    13 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    Суд Москвы отказался вернуть проданный под давлением мошенников Jaguar XJS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичная судебная инстанция отказалась признать недействительной сделку купли-продажи автомобиля Jaguar XJS 1987 года выпуска, который был продан из-за влияния телефонных мошенников.

    Мужчина продал машину за 700 тыс. рублей после звонков лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, передает ТАСС.

    Покупатель доказал, что сделка была добровольной, а машина требовала серьезных вложений.

    Судебная экспертиза подтвердила, что продавец осознавал свои действия в момент подписания договора.

    При вынесении решения суд сослался на позицию Верховного суда по аналогичному «делу Долиной», указав на отсутствие доказательств недобросовестности покупателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Екатеринбурге отказался вернуть автомобиль по схожей схеме.

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    13 октября 2026, 08:13 • Новости дня
    МВД разъяснило условия возврата водительских прав после лишения

    МВД: Вернуть права после лишения можно при сдаче ПДД и оплате штрафов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Для возврата водительских прав после их лишения водители обязаны сдать экзамен на знание ПДД, оплатить все штрафы, а в некоторых случаях – пройти медицинскую комиссию, сообщили в МВД.

    Водитель имеет право вернуть свои водительские права по истечении срока лишения, наложенного за нарушения правил дорожного движения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    «Водительское удостоверение... изъятое у лица, подвергнутого данному виду административного наказания, возвращается после проверки знания им правил дорожного движения», – добавили там.

    Кроме того, гражданину придется оплатить все административные штрафы за нарушения ПДД. Если же водителя лишили прав из-за пьяного вождения, передачи управления нетрезвому лицу или отказа от медицинского освидетельствования, для возврата документа потребуется пройти медкомиссию.

    В понедельник Верховный суд признал незаконным лишение прав отсутствовавшего за рулем водителя.

    Летом москвича лишили водительских прав за пьяную езду на самокате.

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    13 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Человек пострадал из-за загоревшегося автомобиля в Ульяновске

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Ленинском районе Ульяновска произошло возгорание автомобиля, огонь перекинулся на соседнюю машину, пострадал человек, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    «В переулке Робеспьера в Ленинском районе Ульяновска загорелся автомобиль, пламя мгновенно перекинулось на соседнюю машину», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

    Пострадавшего госпитализировали.

    Открытое горение уже ликвидировано пожарно-спасательными караулами. Причины происшествия выясняют специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе при пожаре в автосервисе Ялты сгорели восемь автомобилей.

    В феврале потушили загоревшийся в Москве Mercedes.

    В апреле прошлого года на парковке ТРЦ в «Москва-Сити» загорелся автомобиль.

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    13 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Продажи автомобилей концерна BMW снизились из-за слабого спроса в Китае

    WSJ: Квартальные продажи автомобилей BMW в мире упали на 6,3%

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые поставки автомобилей концерна BMW в третьем квартале снизились на 6,3% на фоне резкого падения спроса на рынке Китая.

    В третьем квартале общие продажи BMW Group снизились на 6,3% и составили 551 072 автомобиля, пишет The Wall Street Journal.

    Падение показателей вызвано сложной ситуацией на рынке Китая, где продажи автомобилей марок BMW и Mini обрушились на 25%. Спад на азиатском направлении полностью нивелировал рост поставок в США на 2,5% и в Европе на 2,7%.

    При этом в немецком автомобилестроительном концерне отметили увеличение спроса на полностью электрические транспортные средства. Наибольший импульс росту в этом сегменте обеспечили продажи модели iX3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила концерну BMW о связях с нацистами. Евросоюз решил вдвое сократить импорт гибридных автомобилей из Китая. В прошлом месяце продажи китайских автомобилей BYD в Европе удвоились.

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    13 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Смертность в ДТП на российских дорогах снизилась на 8%

    МВД: С начала года число погибших в ДТП в России сократилось на 8%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За первые девять месяцев 2026 года количество жертв дорожно-транспортных происшествий в стране уменьшилось на 8%, сказал замглавы ГУОБДД МВД Олег Понарьин.

    «По оперативным данным, по итогам девяти месяцев 2026 года мы отмечаем, что количество погибших сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конечно, цифра немаленькая – это 9 тыс. погибших. Но тем не менее это очень позитивная тенденция», – сообщил Понарьин, передает ТАСС.

    По его словам, за последние десять лет число погибших в авариях снизилось почти на 40%, а детская смертность в ДТП с начала года упала на 15%. Ежегодно на дорогах гибнет около 600 тыс. несовершеннолетних, однако сейчас наблюдается позитивная динамика.

    При этом Понарьин добавил, что угрозой для безопасности остается устаревание транспорта: средний возраст автомобилей на дорогах приблизился к 16 годам. Кроме того, возросла доля машин, не отвечающих современным требованиям, и увеличилось число водителей, умышленно нарушающих правила дорожного движения.

    В апреле министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал о снижении смертности в ДТП в России.

    В январе в МВД назвали регионы с наименьшим числом автомобильных аварий за год.

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    14 октября 2026, 08:29 • Новости дня
    Посол Кореи заявил о желании Hyundai и Kia вернуться в Россию

    Посол Кореи заявил о желании Hyundai и Kia вернуться на российский рынок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia проявляют крайнюю заинтересованность в возвращении на российский рынок, заявил посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.

    «Насколько мне известно, Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке. И я полагаю, что они, возможно, проводят исследование рынка на предмет того, как вернуться в Россию», – сказал он в интервью «Известиям».

    По словам дипломата, автопроизводители консультируются с дипмиссией по вопросам российского рынка.

    При этом Ли Сок Пэ подчеркнул, что возвращение на российский рынок до окончания спецоперации на Украине может стать «очень сложной задачей». Главным условием для возобновления работы компаний в России он назвал урегулирование конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу корейская компания Hyundai зарегистрировала в России новые товарные знаки.

    В прошлом месяце автоконцерн оформил права на 10 наименований.

    Он зарегистрировал еще пять товарных знаков.

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      Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

      0 комментариев
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

      9 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Публичная казнь разрушительна для души

      Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    • Британия обвинила Россию в неожиданном

      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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