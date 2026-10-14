Пограничники США попали в перестрелку на границе с Мексикой

Tекст: Игорь Иножарский

Перестрелка с участием сотрудников Береговой охраны США у города Гарсено в штате Техас вызвала спор между Вашингтоном и Мехико о том, с какой стороны границы велся огонь. По данным Береговой охраны, во время совместной операции по перехвату нарушителей 26 сентября по американским катерам стреляли со стороны Мексики, после чего они открыли ответный огонь, пострадавших и повреждений не зафиксировано, пишет Fox News Digital.

После того как посол США в Мексике Рональд Джонсон публично заявил о нападении на Береговую охрану, Клаудия Шейнбаум потребовала от Вашингтона подтвердить, что стрельба велась с мексиканской стороны. «Мы запросили все доказательства, потому что у нас нет никаких доказательств», – сказала она журналистам, добавив, что силовые структуры Мексики не зафиксировали выстрелов со своей территории. Госдепартамент США при этом сообщил изданию, что передал Мексике имеющиеся данные об инциденте, но не уточнил их содержание и время передачи.

Перестрелка произошла на фоне операции Береговой охраны США River Wall, начатой в октябре 2025 года для противодействия нелегальной миграции и контрабанде на участке протяженностью около 300 миль вдоль Рио-Гранде. Представитель ведомства отметил, что за последний год в регион направили более тысячи военнослужащих и свыше тридцати единиц техники в рамках так называемой «Операции Сэйбл». Власти Мексики сообщили о развертывании в соседнем штате Тамаулипас 159 военнослужащих флота, одиннадцати автомобилей и двух беспилотников.

Северное командование вооруженных сил США заявило, что перебрасывает дополнительные подразделения в долину Рио-Гранде в преддверии сезонного роста попыток нелегального пересечения границы. При этом Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что военное ведомство Мексики поддерживает связь с Северным командованием и Береговой охраной США и что действует «зеркальная операция», согласованная с Вашингтоном. «Мы хотим иметь хорошие отношения с Соединенными Штатами в рамках нашего суверенитета, территориальной целостности, взаимного доверия и координации без подчинения», – заявила она.

Эксперт по миграции из института Manhattan Institute, выходец из Венесуэлы Сантьяго Видаль Кальво отметил, что позиция Клаудии Шейнбаум по безопасности границы формируется под давлением Вашингтона и на фоне общего разворота стран Латинской Америки вправо. Он считает, что требование доказательств по инциденту с Береговой охраной связано с необходимостью объяснить сотрудничество с администрацией Дональда Трампа внутри левоцентристской партии Morena и опирающегося на нее правительства, а также с опасениями, что Мехико окажется единственной страной региона, отказывающейся от тесного взаимодействия с США по вопросам безопасности. Аналитик по приграничной политике Саймон Ханкинсон указал, что стрельба в районе Рио-Гранде не является беспрецедентной и допускает участие наркокартелей, но сомневается, что мексиканские военные могли сознательно стрелять через границу. По данным Береговой охраны, обстоятельства инцидента продолжают расследоваться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе военные США обстреляли судно под флагом Панамы при попытке прорыва блокады иранских портов. В июле полиция Торонто упустила нападавших на консульство США из-за отсутствия вертолета. В мае войска США обстреляли из систем HIMARS подножие горы Фудзи во время учений в Японии.