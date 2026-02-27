В Воронеже вынесли приговор работавшим на Украину молодым диверсантам

Трое молодых жителей Воронежа получили длительные сроки за диверсии на путях

Tекст: Мария Иванова

Воронежский областной суд вынес обвинительный приговор троим фигурантам дела о государственной измене и диверсиях на железнодорожном транспорте, передает ТАСС.

Осужденные действовали по прямым указаниям представителей спецслужб Украины.

«Решением Воронежского областного суда за диверсию и государственную измену осуждены жители Воронежа Иванов Артем Алексеевич, 2006 г. р., Баскаков Андрей Алексеевич, 2005 г. р., и Фурсова Валерия Евгеньевна, 2007 г. р.», – сообщили в ведомстве.

Артем Иванов проведет в колонии общего режима восемь с половиной лет. Валерии Фурсовой назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Самый суровый срок получил Андрей Баскаков – 12 лет строгого режима, причем первые три года он проведет в тюрьме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителя Воронежа за государственную измену и подготовку диверсии.

Тамбовский областной суд назначил местному жителю 18 лет лишения свободы за планирование преступления на железной дороге.

В Новосибирске четверо мужчин получили реальные сроки за диверсии на транспортных объектах.