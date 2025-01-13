Новосибирский суд приговорил четырех мужчин за диверсии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новосибирский областной суд вынес приговор четырем местным жителям, признанным виновными в совершении диверсий на железной дороге и авиационном заводе, пишет ТАСС.

УФСБ по Новосибирской области сообщило, что Савелию Ряполову и Павлу Соловьеву назначено наказание в виде семи и семи с половиной лет лишения свободы соответственно в колонии общего режима.

Виктор Скоробогатов получил пять лет, а Кирилл Веселов – шесть с половиной лет лишения свободы, из которых три с половиной года им предстоит отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Суд установил, что мужчины причастны к серии диверсий, которые могли бы повлиять на работу важнейших объектов инфраструктуры в регионе.

По данным следствия, группа мужчин совершала акты вандализма, которые могли бы привести к значительным убыткам или повреждениям объектов. Такие действия представляют угрозу для безопасности региона и нарушают общественный порядок. Обвиняемые признали свою вину в содеянном, что также отражено в материалах дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Санкт-Петербургский суд признал Максима Бубенщикова виновным в поджогах релейных шкафов на железной дороге и приговорил его к 14,5 года лишения свободы. Кировский районный суд в Уфе арестовал уроженца Украины за диверсию на железной дороге, в результате которой сошли с рельсов 22 вагона. Также сообщалось, что подростков арестовали за поджоги на транспортных объектах в Иркутской области.