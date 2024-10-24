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Троих подростков арестовали за теракт в Иркутской области
В Иркутской области арестовали подростков за поджоги на транспортных объектах
Трое несовершеннолетних в Иркутской области арестованы по обвинению в теракте после поджога релейного шкафа и вышки сотовой связи.
Как передает РИА «Новости», в Иркутской области задержали троих подростков в возрасте от 15 до 17 лет по обвинению в совершении террористического акта. Они подожгли железнодорожный релейный шкаф и вышку сотовой связи, что привело к возбуждению уголовного дела по статье 205 УК России.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что задержанные признались в указанных действиях и добавила, что они действовали по указанию неизвестного лица, связавшегося с ними через мессенджер. Подростки сняли свои действия на видео и отправили их куратору, получив за это по 15 тыс. рублей.
В ходе расследования выяснилось, что подросткам также предлагалось поджечь самолет на военном аэродроме в Усольском районе, но они отказались из-за опасности.
Максимальное наказание за совершение теракта в России – пожизненное лишение свободы. Волк подчеркнула, что подобные предложения часто поступают от спецслужб Украины, которые ищут россиян для выполнения таких заданий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала шестерых россиян, в том числе трех подростков, которые по заданию спецслужб Украины осуществляли поджоги на железных дорогах в Нижегородской, Иркутской и Самарской областях.
В Свердловской области завели два уголовных дела против восьми несовершеннолетних за попытки совершения терактов на железной дороге, получивших инструкции от лица, находившегося на Украине.
Также в Биробиджане задержали 23-летнего мужчину, который, по данным ФСБ, собирал разведданные для украинских спецслужб и планировал совершить диверсии на железных дорогах.