И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.0 комментариев
ФСБ задержала шестерых россиян за поджоги по заданию СБУ
ФСБ: За поджоги по заданиям спецслужб Киева задержаны шесть россиян, в том числе три подростка
ФСБ задержала шестерых россиян, в том числе трех подростков, которые по заданию спецслужб Украины осуществляли поджоги на железных дорогах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Как отмечается в сообщении, правоохранительными органами были установлены и задержаны в Нижегородской, Иркутской и Самарской областях шестеро россиян, причастных к поджогам объектов железнодорожного транспорта и связи, причем трое из которых несовершеннолетние, передает ТАСС.
Как отметили в ФСБ, «получены доказательства их вовлечения украинскими спецслужбами в преступную деятельность за выплату вознаграждения в размере от 10 до 15 тыс. рублей». Задержанные признались, в отношении них возбуждены дела по преступлению, подпадающему под статью «Теракт». В данный момент проводится оценка наличия в действиях задержанных признаков преступления, предусмотренного статьей «Госизмена», им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
ФСБ также обратила внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве потенциальных исполнителей терактов и диверсий.
«Основными «целевыми аудиториями» являются пожилые люди, молодежь, в особенности радикальных взглядов, а также несовершеннолетние и лица с нарушениями психики, не отдающие себе отчета в тяжести совершаемых деяний», – отметили в ФСБ.
Ранее в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что охранник ресторана приговорен к 15 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа в Петербурге, который был признан терактом.