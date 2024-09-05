Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.14 комментариев
Охраннику ресторана вынесли приговор за поджог релейного шкафа в Петербурге
Охранника ресторана приговорили к 15 годам за поджог релейного шкафа в Петербурге
Охранник ресторана приговорен к 15 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа в Петербурге, который был признан терактом, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, ранее судимый уроженец Тверской области под чужим именем несколько месяцев проживал в Петербурге и работал охранником в ресторане, передает РИА «Новости».
В июле прошлого года он через интернет получил инструкции с Украины для совершения теракта на Октябрьской железной дороге, а затем подготовил зажигательную смесь и поджог релейный шкаф.
С учетом мнения прокурора суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в исправительной колонии строгого режима.