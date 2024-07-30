На подростков завели дело за попытку поджога релейных шкафов в Свердловской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Действия подозреваемых в зависимости от роли каждого квалифицированы по различным статьям, в том числе по статье «Покушение и приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Находящееся на украинской территории лицо передавало им инструкции о совершении поджогов, добавили в СК.

Группа из пяти подозреваемых в июле в железнодорожном цеху транспортного предприятия в Красноуральске попыталась поджечь локомотивы и релейные железнодорожные шкафы. Через несколько дней другая группа из трех человек попыталась сделать на ж/д станции Первоуральск.

Им за совершение терактов обещали вознаграждение, однако они его так и не получили.

В июне в Татарстане 20-летнего жителя Набережных Челнов и двух подростков осудили за поджоги на объектах железной дороги и связи в марте 2023 года.