В Татарстане вынесли приговор подросткам за диверсии на железной дороге

Суд в Татарстане вынес приговор мужчине и двум подросткам за диверсии на железной дороге

Tекст: Вера Басилая

Подсудимые обвинялись в совершении диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба, а Ибрагимов – в содействии диверсий и вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления, передает РИА «Новости».

Прокуратура требовала приговорить Ибрагимова к 20 годам лишения свободы, а несовершеннолетних отправить в воспитательную колонию на восемь лет каждого.

В итоге Ибрагимову назначили 17 лет заключения, из которых первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок отправится отбывать в исправительной колонии строгого режима. Несовершеннолетние получили по пять лет воспитательной колонии.

Как следует из материалов дела, Ибрагимов был ранее судим за кражу, он познакомился на одном из сайтов с неким куратором, который предложил ему выполнить задание. Он привлек несовершеннолетних подростков к поджогу релейного шкафа на железнодорожном перегоне Автозаводская – Сидоровка в Тукаевском районе Татарстана. За свою работу Ибрагимов получил около 460 долларов, подросткам дал по тысяче рублей.

Кроме того, Ибрагимов отправил одного из подростков поджечь климатический шкаф базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов.

Ранее УФСБ по Татарстану задержала в Казани 29-летнего жителя города –сторонника националистической идеологии, подозреваемого в причастности к деятельности террористического украинского формирования.