  • Новость часаВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 22 единицы бронетехники
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пришло время антикризисной нефтяной дипломатии

    @ Global Look Press

    30 августа 2024, 14:02 Мнение

    Пришло время антикризисной нефтяной дипломатии

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удвоиться или удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году
    Футболист Алиев объявлен в розыск за призывы к ВСУ уничтожать жителей Курской области
    Политолог Рар указал на роль либеральных СМИ в нападении на Сару Вагенкнехт
    В Тбилиси припомнили Боррелю лживые тосты

    Нефтяной аспект общемировой конфронтации станет по-настоящему значимым уже в 2025 году. Попытки ОПЕК+ удержать нефтяные котировки в пределах 80-100 долларов за баррель столкнутся с замедляющимся мировым спросом на нефть ввиду охлаждения экономик США и Евросоюза, а также исчерпывающимся восстановительным ростом Китая после снятия ковидных ограничений. С большой вероятностью цены на нефть падали бы уже сейчас, если бы не регулярно продлеваемые расширенным составом картеля ограничениями на добычу. ОПЕК+ пока успешно удерживает цены на нефть, но будет ли ресурсов организации достаточно для противостояния будущим шокам, сказать сложно.

    Во-первых, нефть уже стала элементом внутриполитической борьбы в США. Так, Дональд Трамп регулярно обвиняет ОПЕК в том, что сдерживание цен происходит в интересах его конкурента Камалы Харрис. В случае прихода к власти Трамп обещает нарастить добычу и экспорт нефти в США, заодно снизив и мировые котировки. Как именно поведет себя будущая администрация Белого дома, сказать сложно, но довольно часто именно цены на нефть служили базовым инструментом приведения к покорности как противников, так и партнеров США. Очевидным образом, снижение цен может негативно сказаться на ставшей крениться в сторону Китая Саудовской Аравии, а также России и Иране, что особенно актуально в свете расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке.

    Во-вторых, снижение спроса может еще больше ослабить дисциплину внутри картеля. Продлевая соглашение о сокращении добычи на 2025 год, ОПЕК+ впервые за несколько лет допустила увеличение общей квоты добычи на 300 тыс. тонн в сутки (преимущественно в пользу ОАЭ). Вызовы 2025 года могут нивелировать этот оптимизм, и от увеличения квоты придется перейти к новым сокращениям. При этом цикл снижения квот затянулся – ОПЕК+ стабильно снижает добычу с «ковидного» 2020-го, что уже тяготит некоторых членов организации. Так, в 2023 году бунтарями выступили Ангола и Нигерия, потребовавшие увеличения квот для себя. А Ангола даже заявила о намерении покинуть организацию. Вполне вероятно, ОПЕК ждут новые бунты.

    Участились и случаи невыполнения условий соглашения, применение различных отлагательных условий и мучительный контроль за их исполнением. Сокращения измеряются в суточном формате, но по очевидным технологическим причинам добыча нефти не регулируется моментально. Часто за сокращения выдаются остановки на плановый или внеплановый ремонт, но когда эти уловки заканчиваются, на поверхность всплывает «излишек» нефти сверх квоты. Под давлением растущей добычи в США, а также в таких странах, как Бразилия, Норвегия и Канада, ОПЕК+ будет все сложнее удерживать хрупкий баланс. Впрочем, возможности быстро нарастить добычу нефти в тех же США (в отличие от газа) тоже остаются под вопросом.

    Отдельная история – прогнозы. Оценки Международного энергетического агентства в отношении перспектив спроса на нефть куда более пессимистичны, чем прогнозы той же ОПЕК. Так, по данным МЭА, в ближайшие годы могут вырасти свободные мощности по производству нефти, которые остаются незадействованными в силу дефицита предложения. В целом же организация прогнозирует пик мирового спроса на нефть в 2029 году (на уровне 105,4 млн баррелей в сутки), после чего зеленая энергетика и транспорт сделают свое дело – и спрос пойдет на убыль. Иные же организации, наоборот, говорят о том, что черное золото еще как минимум несколько десятилетий будет пользоваться растущим спросом.

    Вся эта ситуация создает огромную нервозность на главном мировом рынке. Инвестиции в нефтедобычу носят долгосрочный характер, и прогнозы здесь имеют значение. Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удвоиться или удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Как может случиться и наоборот: нереализованные риски отыграют назад более низкими котировками. Столь высокая волатильность рынка, который исторически в принципе не очень любит эту самую волатильность (для чего в свое время и создавалась ОПЕК) – большой стресс.

    Для России же важна не только устойчивость, но и эффективность ОПЕК. Если до сих пор ключом к стабильному партнерству были хорошие отношения с Саудовской Аравией, то нынешняя ситуация требует все более тесных двусторонних контактов и с другими важными членами организации – как на Ближнем Востоке, так и за его пределами. Пришло время антикризисной нефтяной дипломатии.

    Другие материалы автора

    Главное
    Военные рассказали об издевательствах и пытках в украинском плену
    Кремль оценил угрозу визиту Путина в связи с участием Монголии в МУС
    Словакия выступила против снятия ограничений на удары ВСУ по России
    Жену и сыновей генерала Попова допросили по делу о хищениях в парке «Патриот»
    Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России
    На подмосковном складе задержали 120 нелегальных мигрантов
    В школах Москвы изменили формат торжественных линеек

    Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году

    В середине 2025 года может разразиться новый мировой финансовый кризис, сравнимый по масштабу с 2008 годом, не исключает Банк России. Его пугает самый быстрый в истории скачок ключевых ставок в развитых странах за последние два года после почти 15 лет околонулевых значений. Чем ситуация похожа на 2008 год, каковы шансы у нового кризиса и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Индии понадобилась «трехходовка» с Украиной

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о своем визите в Киев и встрече с Владимиром Зеленским. Сам Зеленский не в восторге от этих итогов, что видно по его хамоватым комментариям, но его можно понять: игра, которую ведет Индия, не учитывает интересы Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области

    В последние 48 часов активность ВСУ в Курской области значительно снизилась. Тем не менее противник не оставил попыток «наката» на ряде участков, где остается потенциальная возможность занять какой-либо населенный пункт. Уже понятно, что стратегические цели операции достигнуты Украиной не будут. Но чего ожидать на этом направлении дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция посадила Дурова на привязь

    Франция продолжает следствие в отношении Павла Дурова. Основателя Telegram отпустили под судебный надзор: ему запретили покидать территорию страны и обязали дважды в неделю отмечаться в полиции. Эксперты уверены, что в его лице западные страны пытаются наказать всех независимых интернет-деятелей. Как в дальнейшем будет развиваться дело против Дурова? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............