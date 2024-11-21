ВС России водрузили флаг в центре Курахово в ДНР

Долгов обвинил Макрона в лицемерии за призывы к Путину о деэскалации

Дипломат Долгов: С призывами о деэскалации Макрону следует обращаться к Байдену, а не к Путину

Tекст: Анастасия Куликова

«Позиция Эммануэля Макрона крайне лицемерная», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. Говоря об упомянутом президентом Франции Уставе ООН, собеседник напомнил, что Париж сам является нарушителем.

«Французские власти, во-первых, снабжают Украину оружием, которое убивает мирных жителей, а во-вторых, продолжают проводить колониальную политику в некоторых частях Африки. Это и есть нарушение Устава ООН. Поэтому, как говорится, чья бы корова мычала, ну уж Макрон-то точно должен здесь помолчать», – подчеркнул собеседник.

Дипломат уточнил: если же президент Франции решил раздавать советы, то с подобными призывами ему следует обратиться к самому себе, а также к своим западным коллегам. Что касается заявления Макрона о деэскалации конфликта, то Долгов счел это «самодискредитацией» французского лидера. «Запад санкционирует удары вглубь России, а затем звучат такие заявления. Это просто смешно», – отметил спикер.

«Гражданам Франции, конечно, решать, кто у них президент. Но, честно говоря, будь я французом, мне было бы стыдно за такого главу государства, как Макрон», – признался Долгов. На этом фоне он обратил внимание на действия канцлера Германии Олафа Шольца, у которого «появляются проблески сознания». Тот, напомним, отказался поставлять Киеву ракеты Taurus.

«Париж же идет дальше в обеспечение интересов администрации Джо Байдена», – указал собеседник. Он заметил, что прежде противник уже бил по Крыму и новым регионам России. По мнению дипломата, дальнобойная эскалация, на которую пошел Запад, не изменит исход конфликта.

«На каждую ракету мы найдем достойный ответ. Определенные шаги уже предпринимаются. Так, президент России утвердил обновленную ядерную доктрину. Макрону, кстати, следовало бы с ней ознакомиться», – заключил Долгов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН. Заявление было сделано на фоне ударов американскими ракетами ATACMS по Брянской области и обновления ядерной доктрины России.

«Я призываю президента Владимира Путина к здравому смыслу и к его обязанностям … соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», – сказал Макрон на полях саммита стран «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро.

Напомним, накануне Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Как ожидали аналитики, теперь нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

Между тем во вторник Минобороны заявило об ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Джо Байден разрешил ракетные удары вглубь России. По мнению некоторых экспертов, побудить его к эскалации могли не только лидеры стран ЕС, но и Дональд Трамп.