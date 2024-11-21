Силуанов сообщил о сохранении льготной семейной ипотеки под 6%

Tекст: Александра Юдина

По его словам, параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6% останутся без изменений,

Силуанов подчеркнул, что программа является важной поддержкой для семей, стремящихся улучшить свои жилищные условия.

Также Силуанов отметил, что более 1,1 трлн рублей из бюджета будет потрачено на субсидирование разницы в стоимости кредита, из которых половина пойдет на семейную ипотеку. Дополнительно около 350 млрд рублей предусмотрено в бюджете для обеспечения потребностей этой программы.

Он добавил, что в последние корректировки бюджета были включены дополнительные средства для поддержки механизма семейной ипотеки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России перешел к жесткой денежно-кредитной политике в ответ на экономические вызовы. Центробанк видит высокие ставки как долгосрочную пользу для экономики.

Российское руководство сохранит ставку в 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке до 2030 года согласно поручению Владимира Путина. При этом президент Владимир Путин освободил россиян, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды.