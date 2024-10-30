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    30 октября 2024, 20:01 • Справки

    Ипотечников освободили от НДФЛ: что изменилось после принятия нового закона

    Ипотечников освободили от НДФЛ: что изменилось после принятия нового закона
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин освободил россиян, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды. Закон подписан 29 октября 2024 года. Новость об этом широко распространилась в российских СМИ и Telegram-каналах, однако некоторые источники передают содержание нового закона не вполне корректно, вплоть до того, что людям с ипотекой якобы больше вообще не нужно платить подоходный налог. Расскажем подробнее о том, от какого налога на самом деле избавлены россияне и на кого распространяется новое правило.

    На самом деле речь идет об освобождении от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, которая возникла в результате экономии на выплате процентов. В 2021–2023 годах в нашей стране действовала норма, которая освобождала от налогообложения любую материальную выгоду. С 2024 года данная норма возобновила свое действие.

    Что такое материальная выгода?

    Материальная выгода – это неявный доход, который физическое лицо получает не в виде зарплаты или иных прямых выплат, а в результате определенных жизненных обстоятельств или сделок. Проще говоря, это дополнительная выгода, которую можно выразить в денежном эквиваленте.

    Почему материальная выгода важна для налогоплательщиков?

    Налоговое законодательство Российской Федерации предусматривает, что материальная выгода, полученная физическим лицом, подлежит налогообложению. Это означает, что с такой выгоды необходимо платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

    Когда возникает обязанность платить налог с материальной выгоды?

    Обязанность уплачивать налог с материальной выгоды возникает в различных ситуациях, наиболее распространенными из которых являются:

    – Приобретение имущества по заниженной цене: если физическое лицо приобретает имущество у взаимозависимого лица по цене ниже рыночной, то разница между рыночной и фактической ценой также считается материальной выгодой и облагается налогом.

    Взаимозависимыми лицами, согласно российскому законодательству, являются:

    • работодатель и подчиненный;

    • родственники, в том числе дети и родители, супруги;

    • лицо, доля которого в организации составляет более 25%;

    • не меньше половины состава исполнительного органа в организации, которые были избраны в результате решения, принятого одним и тем же лицом.

    Таким образом, налог возникает, когда сотрудник банка взял ипотеку по льготной программе в той кредитной организации, где трудоустроен (или рефинансировался в своем же банке). То же касается ситуации, когда директор берет кредит у организации, в которой работает. При этом нужно учитывать, что банки, как правило, предлагают своим сотрудникам скидки на кредитные продукты.

    – Получение имущества в дар или по наследству: стоимость ценных бумаг или другого имущества может быть признана материальной выгодой и облагается налогом.

    – Экономия на процентах по кредиту – это основание интересует нас больше всего, поскольку именно о нем идет речь в подписанном законе.

    Если физическое лицо получает кредит под процентную ставку меньше рыночной (например, по льготной ипотечной программе), то разница между фактически уплаченными процентами и потенциальными, которые могли бы быть уплачены в рамках ситуации на рынке, является материальной выгодой и облагается налогом.

    На этом пункте остановимся подробнее.

    Почему при льготной ипотеке возникает материальная выгода?

    Банки в рамках семейной, сельской и других льготных ипотечных программ выдают кредиты под процент ниже рыночного. Разницу для кредитных организаций субсидирует само государство, поддерживая таким образом социально значимые задачи – поддержание рождаемости в стране или развитие малых населенных пунктов.

    Материальная выгода, как трактуется на законодательном уровне, возникает там, где заемщик тратит на переплату по процентам значительно меньше, чем это было бы, возьми он кредит на стандартных рыночных условиях (не под 6% по семейной ипотеке или под 3% по сельской, а 24% годовых, которые по состоянию на осень 2024 года предлагались банками категориям населения, которые не подпадают под льготы).

    Сколько придется заплатить за материальную выгоду?

    Она облагается 30-процетным налогом для резидентов РФ и составляет 35% для нерезидентов. Расчет производится исходя из суммы, которая и является выгодой (разница между фактически расходами и расходами, которые были бы понесены на общих основаниях).

    Формула для расчетов предусмотрена НК РФ. Согласно 212-й статье, выгоду заемщик получает, когда разница между ставкой рефинансирования (она же – ключевая ставка) и ипотечной ставкой составляет две трети.

    Ключевая ставка в октябре 2024 года вышла на исторический максимум, когда Банк России установил ее на уровне 21% годовых. Рассмотрим пример, когда у гражданина оформлена ипотека под 6% годовых. 2/3 от ставки рефинансирования в этих условиях составляет 14%.

    Общая выгода рассчитывается по формуле: 14 – 6 = 8%.

    Размер выгоды, когда кредит был взят на общую сумму, к примеру, 5 млн рублей, высчитывается следующим образом: 5 000 000 / 366 (сколько дней в году) х 30 (сколько дней в месяце использовался заем) х 8% = 32 тыс. 784 рубля.

    Образовавшаяся выгода попадает под налог в 30%. Таким образом, за месяц заплатить придется 9 тыс. 835 рублей.

    Кто должен платить налог и что изменил новый закон?

    Те, кто взял ипотеку на льготных условиях и при этом находится с банком (своим кредитором) в трудовых отношениях, подпадали под этот налог. Каждый месяц сумма налога должна была бы удерживаться из зарплаты. Однако подписанный президентом закон определил три условия, соблюдение которых освобождает от уплаты налога:

    – Срок оформления кредита – до 31 декабря 2024 года.

    – Кредитные средства направлены на покупку или строительство дома для постоянного проживания, квартиры или комнаты, а также доли в такой недвижимости. Сюда же относятся и земельные участки под строительство.

    – Право на получение имущественного налогового вычета. Оформить такой вычет каждый россиянин может лишь единожды. Чаще всего вычет заявляют после покупки жилья впервые в жизни. Но если гражданин таким правом не воспользовался, ожидая, например, что вскоре улучшит свои жилищные условия и приобретет другую квартиру, тогда возможность получить вычет у него остается и при покупке второй или третьей по счету квартиры. Получить выплату можно только с одного объекта недвижимости, собственником которого являешься.

    Поправка о том, что кредиты с государственной поддержкой освобождаются от начисления НДФЛ, была принята в Налоговый кодекс еще летом 2024 года.

    Что в итоге?

    Таким образом, если у вас есть ипотека, взятая на льготных условиях под низкую процентную ставку, но сотрудником банка вы не являетесь, тогда обязательство по уплате налога у вас не возникает.

    Что касается сотрудников банка, то до конца 2023 года такой налог им не начислялся, поскольку действие закона было приостановлено на фоне вспышки коронавируса. С 2024 года от НДФЛ на материальную выгоду для ипотеки с низкой ставкой освобождены те, кто подпадает под вышеперечисленные условия (срок оформления, цель кредита, наличие права на имущественный вычет).

    Сотрудники банка – наиболее распространенная категория граждан, которая подпадает под данный налог, однако сама по себе работа в банке не является ключевым условием. То же касается работников других организаций, которые взяли у работодателя беспроцентный заем или кредит под низкий процент – официально, в соответствии с двусторонними договоренностями. Тогда у получателя займа возникает материальная выгода, с которой он также должен уплатить 30% в бюджет (если является резидентом).

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