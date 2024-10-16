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    16 октября 2024, 20:11 • Справки

    Налог на доходы по вкладам в 2024 году: что нужно знать

    Налог на доходы по вкладам в 2024 году: что нужно знать
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские граждане с 2024 года начинают платить налог на доходы, полученные по банковским вкладам. Касается это тех, кто размещал свои сбережения на вкладах в 2023 году. Введение налога на доходы по вкладам связано с необходимостью более справедливого распределения налоговой нагрузки. При этом под налог подпадает не весь доход, полученный в результате средств на депозитах, а только та часть, которая превышает лимит. Расскажем подробнее о том, кому и как нужно платить налог на доходы по вкладам.

    Для российских граждан это налоговое обязательство стало новым. Заплатить придется 13% (за исключением случаев, когда для лица действует другая ставка в связи с высокими доходами, или ситуаций, когда дело касается нерезидентов РФ – тогда ставка будет выше) от суммы превышения дохода над установленным лимитом.

    Лимит рассчитывается исходя из ключевой ставки Центрального банка России. Для каждого года этот лимит будет установлен на своем уровне, а значение высчитывается по следующей формуле: миллион рублей умножают на максимальное значение базовой ставки, которое было зафиксировано в указанный год. НДФЛ потребуется заплатить с дохода по процентам, который будет превышать эту сумму.

    Важно подчеркнуть, что под налог попадают не сами вклады, а лишь доход, который был получен вами от банка за хранение средств на счете.

    Как рассчитать налог на доходы по вкладам

    Порядок следующий:

    – Определение общего дохода.

    Необходимо просуммировать все доходы, полученные по вашим банковским счетам за предыдущий год.

    – Вычет необлагаемой суммы.

    Размер этой суммы определяется по формуле, которую мы приводили выше. Это тот самый лимит, с суммы превышения над которым потребуется заплатить. Для 2023 года эта сумма составила 150 тыс. рублей.

    Расчет налога

    На сумму, которая превышает необлагаемую, сумма к уплате составит 13%, а если доход человека превышает 5 млн рублей, то ставка вырастет до 15%.

    Например, за 2023 год ваш доход по вкладам составил 200 тыс. рублей. Еще раз обратите внимание: это не сумма, которая лежит у вас на депозите, а сумма средств, которую банк выплатил вам в качестве процентов за хранение средств на его счете. Необлагаемая сумма, напомним, составит 150 тыс. рублей. Тогда сумма, с которой потребуется выплатить налог, будет 50 тыс. рублей. Сам же налог составит 6,5 тыс. рублей (50 000 х 0,13 = 6500).

    Что влияет на размер налога?

    Ключевая ставка ЦБ РФ: чем выше ключевая ставка, тем больше необлагаемая сумма и, соответственно, меньше сумма к налогообложению.

    – Сумма доходов по всем источникам: если ваш доход, полученный за год, превышает 5 млн рублей, то ставка налога увеличивается до 15%.

    – Количество банковских продуктов: чем больше у вас банковских счетов, тем сложнее самостоятельно рассчитать налог. Просуммировать придется выплаты, которые вам осуществляли различные кредитные организации на каждый из счетов. Эта сложность касается в первую очередь тех, кто предпочитает копить на различные цели в отдельных «копилках»: на путешествие, на подарки, на первоначальный взнос по ипотеке, на здоровье или откладывать на черный день. Банк присылает уведомление отдельно по каждой из ваших «копилок».

    Кто освобожден от уплаты налога?

    – Граждане, получившие доходы по вкладам ниже необлагаемой суммы, то есть 150 тыс. рублей по итогам размещения накоплений в 2023 году.

    – Вклады мужа и жены не суммируются, а налог высчитывается отдельно для каждого из супругов, что позволяет гражданам, которые вступили в брак, грамотно распоряжаться общими накоплениями.

    – Обладатели счетов эскроу.

    На последнем пункте остановимся подробнее.

    Что такое эскроу-счет

    Это специальный банковский счет, созданный для безопасного проведения сделок. Он действует как надежный посредник между двумя сторонами, гарантируя выполнение обязательств каждой из них.

    Как работает эскроу-счет?

    Одна из сторон сделки (обычно покупатель) перечисляет деньги на этот счет. Банк блокирует эти средства до момента выполнения определенных условий, прописанных в договоре эскроу.

    Когда все условия выполнены (например, продавец передал право собственности на недвижимость), банк после предоставления подтверждающих документов (в сделках с недвижимостью это выписка из ЕГРН) перечисляет деньги со счета получателю.

    Зачем нужен эскроу-счет?

    Основная цель эскроу-счета – минимизировать риски для обеих сторон сделки. Например:

    – Покупка недвижимости: покупатель может быть уверен, что деньги будут перечислены продавцу только после регистрации права собственности.

    – Онлайн-торговля: покупатель может оплатить товар, а продавец получит деньги только после подтверждения доставки.

    Кто участвует в сделке с эскроу-счетом?

    – Депонент – сторона, которая вносит деньги на счет (обычно покупатель).

    – Бенефициар – сторона, которая получает деньги после выполнения условий (обычно продавец).

    – Эскроу-агент – банк, который открывает и обслуживает счет, контролируя выполнение условий сделки.

    Преимущества использования эскроу-счета:

    – Безопасность. Минимизируются риски мошенничества и невыполнения обязательств.

    – Гарантии. Банк как независимая сторона гарантирует выполнение условий сделки.

    – Удобство. Все операции осуществляются в рамках одного счета, что упрощает процесс.

    – Юридическая защита. Договор эскроу обеспечивает юридическую защиту обеим сторонам сделки.

    Важно отметить, что недвижимость нельзя напрямую депонировать на эскроу-счет. Только деньги или ценные бумаги. Эскроу-агентом может выступать только банк.

    Вернемся к нашей основной теме.

    Какой налог по вкладам нужно платить в 2025 году?

    Речь идет о налоге, который по итогам размещения средств на банковских счетах в 2024 году будет начислен в 2025-м. Если допустить, что максимальная ключевая ставка в 2024 году не превысит 19%, тогда для расчетов будут использовать именно эту отметку. Таким образом, сумма, которая не подпадает под налог, составит 190 тыс. рублей (1 000 000 х 0,19 = 190 000).

    Если взять все тот же пример с доходом от вкладов в размере 200 тыс. рублей, то заплатить придется лишь с суммы 10 тыс. рублей. Налог, который будет начислен, составит 1,3 тыс. рублей (10 000 х 0,13 = 1300).

    Таким образом, чем выше базовая ставка ЦБ РФ, тем меньше налогов потребуется заплатить.

    Какой налог нужно заплатить со вкладов в валюте?

    Если гражданин копит деньги в иностранной валюте (доллары, евро, юани и так далее), то правило о зависимости от ключевой ставки не действует. За полученные с таких вкладов доходы заплатить придется вне зависимости от базовой ставки, которую устанавливал Банк России в предшествующем году.

    На то, какой будет начислен налог, повлияет официальный курс рубля. Доходы по вкладам сначала будут пересчитываться в российскую национальную валюту по курсу, который действовал на момент выплаты процентов. Затем вычитается необлагаемая налогом сумма, а с суммы превышения потребуется заплатить 13% или более.

    Налог может быть начислен только на сумму процентов, которую выплатил банк. А доход, если таковой был получен за счет курсовой разницы, под налогообложение не попадает.

    Если сумма вклада меньше 1 млн рублей, можно не платить?

    Налоговое законодательство на самом деле не устанавливает конкретной планки по сумме вклада, с которой начинают взимать налог. Ключевым здесь является не размер вклада, а полученный доход. Может сложиться ситуация, при которой человек держит на счету меньше 1 млн рублей, а налог ему все равно придется заплатить.

    Пример. Если человек кладет в декабре 2022 года на счет 900 тыс. рублей и весь 2023-й деньги хранятся у него под 17% годовых, то в 2024 году ему придется заплатить небольшой налог в размере 390 рублей, поскольку за год он заработал на вкладе 153 тыс. рублей, а сумма, которая налогом не облагается, составила по итогам того года 150 тыс. рублей.

    Между тем, по данным ЦБ, ставка по вкладам в 2023 году в среднем составляла 7,57%. То есть рассмотренная ситуация в большей степени является гипотетической.

    Судя по этим данным Банка России, под налог в 2024 году попадают вкладчики, которое хранили на своих счетах порядка 2 млн рублей.

    Как оплатить налог на доходы по вкладам в 2024 году

    Хорошие новости: самостоятельно рассчитывать сумму к уплате не требуется. Банки ежегодно предоставляют в ФНС данные о доходах своих клиентов, полученных в результате хранения средств на вкладах. Сумма к уплате будет рассчитана налоговой службой, а плательщику поступит уведомление.

    Если сумма вашего дохода превышает необлагаемый минимум, то налоговая служба направляет вам уведомление с указанием суммы налога и сроков уплаты. Вы можете найти это уведомление в своем личном кабинете на сайте налоговой службы.

    После получения уведомления налог можно уплатить несколькими удобными способами:

    – Через кабинет налогоплательщика на сайте ФНС – это самый простой и быстрый способ.

    – Через сервис «Заплати налоги».

    – Через банк. Некоторые кредитные организации предоставляют такую возможность. Уведомление о необходимости произвести оплату может прийти сразу в ваше приложение.

    – Через платежные терминалы.

    Важно: уплатить налог за 2023 год необходимо в срок до 1 декабря 2024 года. Если просрочить платеж, то начнут начисляться пени.

    Что делать, если вы не получили уведомление?

    Если уведомление не пришло, но вы уверены, что ваш доход по вкладам превысил необлагаемый минимум, рекомендуется самостоятельно проверить информацию в вашем личном кабинете на сайте налоговой службы. Если данные о начисленном налоге отсутствуют, необходимо обратиться в налоговую инспекцию для выяснения причин.

    Введение автоматизированной системы расчета и уплаты налога на доходы по вкладам значительно упрощает жизнь налогоплательщиков. Но важно помнить о необходимости своевременно уплачивать налоги, чтобы избежать штрафов и пени.

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