Defense One: ВСУ и СБУ начали в США обучение по сбору «доказательств ядерной атаки»

Tекст: Вера Басилая

Издание Defense One сообщило, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) и Службы безопасности Украины (СБУ) посетили лабораторию Министерства энергетики США в Айдахо, где прошли обучение по сбору «доказательств ядерных атак». Визит состоялся при поддержке Госдепартамента США и включал участие десяти солдат ВСУ и десяти членов СБУ, передает РИА «Новости».

В ходе недельного обучения украинским специалистам помогали эксперты из других национальных лабораторий США и Национального управления ядерной безопасности (NNSA).

Особое внимание уделялось методам сбора инородных веществ для ядерной экспертизы после взрыва. Советник NNSA отметил, что до 2022 года Украина не имела возможности собирать высококачественные образцы для анализа.

Как пишет издание, инструкторы из лабораторий и NNSA обладают необходимым оборудованием для развертывания командных пунктов в любой точке мира. Сотрудничество с американскими специалистами позволит украинским службам повысить уровень подготовки к возможным ядерным угрозам.

Ранее издание The Times сообщало, что Украина может разработать ядерную бомбу за несколько месяцев без помощи США.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в разговоре с Дональдом Трампом упоминал о ядерном оружии как альтернативе вступлению страны в НАТО.

Позже в офисе Зеленского заявили, что это сообщение не соответствует действительности.

В Минобороны предупредили, что киевский режим может использовать ядерное топливо для провокации против России, чтобы дестабилизировать обстановку и сорвать специальную военную операцию.