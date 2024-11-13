Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.2 комментария
The Times: Украина может разработать ядерную бомбу за несколько месяцев без помощи США
The Times: Украина создаст ядерную бомбу из плутония за несколько месяцев при остановке помощи США
Алексей Ежак из Национального института стратегических исследований утверждает, что Украина способна создать ядерную бомбу, аналогичную сброшенной на Нагасаки, в течение нескольких месяцев, об этом пишет The Times.
Ежак, заведующий кафедрой в Национальном институте стратегических исследований при СНБО, в своем докладе, опубликованном в The Times, пишет, что Украина может разработать элементарное ядерное устройство из плутония за несколько месяцев. По его мнению, это станет возможным в случае прекращения военной помощи со стороны США, что может произойти, если Дональд Трамп изменит курс внешней политики Соединенных Штатов.
Ежак отметил, что технология, необходимая для создания такого устройства, аналогична той, что была использована при производстве бомбы «Толстяк», которую в 1945 году сбросили на японский город Нагасаки. В докладе также подчеркивается, что такая бомба могла бы быть достаточно мощной, чтобы уничтожить российскую авиабазу.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что Киев обладает ресурсами для создания «грязной бомбы».
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что киевский режим либо должен стать частью какого-либо военного альянса, либо обладать ядерным оружием. Позднее в офисе Зеленского заявили, что это сообщение не соответствует действительности.