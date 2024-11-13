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    Битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ
    В НАТО впервые признали направленность базы ПРО в Польше против России
    В России перестало снижаться число курильщиков
    Насильно мобилизованный в ВСУ националист-гей пожаловался на русскую музыку в ТЦК
    Байден и Трамп договорились о мирной передаче власти в США
    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины
    Трамп заявил о готовности баллотироваться на третий президентский срок
    Генерал авиации спрогнозировал список стран-покупателей Су-57
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

    34 комментария
    13 ноября 2024, 21:12 • Новости дня

    The Times: Украина может разработать ядерную бомбу за несколько месяцев без помощи США

    The Times: Украина создаст ядерную бомбу из плутония за несколько месяцев при остановке помощи США

    The Times: Украина может разработать ядерную бомбу за несколько месяцев без помощи США
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Алексей Ежак из Национального института стратегических исследований утверждает, что Украина способна создать ядерную бомбу, аналогичную сброшенной на Нагасаки, в течение нескольких месяцев, об этом пишет The Times.

    Ежак, заведующий кафедрой в Национальном институте стратегических исследований при СНБО, в своем докладе, опубликованном в The Times, пишет, что Украина может разработать элементарное ядерное устройство из плутония за несколько месяцев. По его мнению, это станет возможным в случае прекращения военной помощи со стороны США, что может произойти, если Дональд Трамп изменит курс внешней политики Соединенных Штатов.

    Ежак отметил, что технология, необходимая для создания такого устройства, аналогична той, что была использована при производстве бомбы «Толстяк», которую в 1945 году сбросили на японский город Нагасаки. В докладе также подчеркивается, что такая бомба могла бы быть достаточно мощной, чтобы уничтожить российскую авиабазу.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что Киев обладает ресурсами для создания «грязной бомбы».

    До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что киевский режим либо должен стать частью какого-либо военного альянса, либо обладать ядерным оружием. Позднее в офисе Зеленского заявили, что это сообщение не соответствует действительности.

    13 ноября 2024, 03:05 • Новости дня
    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области

    Госдеп США заявил о прибытии до десяти тыс солдат КНДР в Курскую область для боевых действий

    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Примерно десять тыс. северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    По словам Патела, элитные отряды армии КНДР уже начали участвовать в боевых действиях совместно с российскими силами, передает ТАСС.

    Также представитель Госдепа отметил, что российская сторона якобы заранее обучила северокорейских солдат управляться с артиллерийскими орудиями и беспилотниками. Кроме того, по словам Патела, они получили основные навыки пехотной подготовки, такие как расчистка траншей, которые являются критически важными для проведения операций на передовой.

    Напомним, 29 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону.

    До этого The New York Times сообщила, что несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении Российской армии.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    13 ноября 2024, 17:32 • Новости дня
    Депутат Рады назвал ежедневные потери ВСУ

    Депутат Рады Дубинский заявил о ежедневных потерях ВСУ в 1,5 тыс. человек

    Депутат Рады назвал ежедневные потери ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, обнародовал данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ). По оценкам Дубинского, ежедневно ВСУ теряют до 1,5 тыс. человек.

    В своем Telegram-канале Дубинский заявил, что украинское правительство, возглавляемое Владимиром Зеленским, планирует мобилизовать 160 тыс. человек за три месяца. «Это составляет примерно 50–55 тыс. человек в месяц или 1,7–1,8 тыс. человек в день», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Дубинский также подчеркнул, что подобные мобилизационные темпы связаны с политическими интересами, в частности с предстоящей инаугурацией Дональда Трампа как президента США. «Три месяца – это как раз до инаугурации и полноты власти Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество», – сказал он, добавив, что ежедневно гибнут около 1,5 тыс. военнослужащих. «День их кривляний – минус 1,5 тыс. мужчин», – подчеркнул он.

    Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных. 1 ноября военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Ежедневные потери увеличились до 600–700 человек.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска готовят прорыв к центру Курахово с юга

    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Курахово располагается в равнинной местности, что облегчает штурм города. Единственное препятствие – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Однако российские войска сумели решить данную проблему путем освобождения поселка Дальнее, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ход боевых действий в ДНР. По его словам, ошибкой ВСУ было решение о подрыве одной из дамб местного водохранилища.

    «На востоке Курахово российские войска находятся уже около двух недель. Нам удалось закрепиться в районе частной застройки. За последние двое суток военные продвинулись дальше: прошли вдоль железнодорожного вокзала и школы. Это также позволило расширить зону нашего контроля на юге. Грубо говоря, мы освободили примерно 15% населенного пункта», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Одновременно с этим Российской армии удалось прорваться в поселок Дальнее. Данный успех потенциально откроет нам возможности продолжения наступления еще и в районе центра Курахово. Для гарнизонов ВСУ складывается непростая ситуация. Конечно, полноценных клещей для взятия населенного пункта еще не сформировалось, но угроза полного окружения города витает в воздухе», – отмечает собеседник.

    «Противник это хорошо осознает. Собственно, подрыв одной из дамб местного водохранилища и был осуществлен с целью предотвратить полное блокирование местной группировки. Однако таким образом ВСУ выстрелили себе в ногу. Уменьшение площади водного зеркала приведет к тому, что наши силы с севера получат возможность простреливать населенный пункт «в упор», – считает он.

    «Сам город и его округа представляют собой равнинную местность. В отличие от других мест в ДНР, там отсутствуют терриконы. Единственный проблемный участок здесь – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Здесь сложно провести бронетехнику, но мы решили вопрос с ее продвижением», – полагает эксперт.

    «Заняв Дальнее, мы получили возможность обходить данную территорию с юга, что ускорит темпы наступления. Как только мы подтянем на этом участке наши войска к самому городу, начнется штурм Курахово, что станет ликвидацией одного из последних мощных укрепрайонов в этом районе», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские силы продвинулись на север и юг от Курахово в ДНР. Об этом в интервью ТАСС сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты. По его словам, активные бои ведутся в районе села Дальнее. Кроме того, войска захватили Новоселидовку.

    Он также добавил, что ВС РФ движутся в сторону трассы Запорожье – Курахово. В настоящий момент ведутся работы по перерезанию данной дороги для противника. «Это лишит ВСУ возможности контролировать населенный пункт, поскольку это главная транспортная артерия, через которую их обеспечивают живой силой, боеприпасами и всем остальным», – добавил Рогов.

    Таким образом, операция по окружению группировки ВСУ в районах Курахово продолжается. Войска сжимают клещи вокруг подразделений ВСУ вблизи населенного пункта, приближаясь к нему с нескольких сторон. При этом в восточной части города уже начались бои. Успех операции откроет для ВС России путь к Красноармейску (Покровску).

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Украина на фоне ухудшения положения в Курахово занялась энергетическим каннибализмом.

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    13 ноября 2024, 14:34 • Новости дня
    Зеленский призвал Запад помочь после удара по Киеву

    Зеленский обратился к западным союзникам с призывом помочь после удара по Киеву

    Зеленский призвал Запад помочь после удара по Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников предоставить важную военную помощь после удара по Киеву.

    Как сообщает «Газета.ру», президент Украины на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул, что в сложившейся ситуации жизненно важно, чтобы Вооруженные силы Украины имели все необходимые средства для обороны.

    Зеленский выразил благодарность союзникам Украины за уже оказанную помощь и акцентировал внимание на необходимости поставок ракет для систем противовоздушной обороны. Он отметил, что выполнение достигнутых соглашений по производству и поставкам в военной сфере также является важной частью поддержки страны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате ударов ВС России были нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики на Украине, которые используются для работы предприятий военно-промышленного комплекса.

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    13 ноября 2024, 00:21 • Новости дня
    Economist назвал дату возможных выборов на Украине

    СМИ сообщили о возможных выборах на Украине в мае следующего года из-за недоверия администрации Зеленского

    Tекст: Максим Попов

    Президентские выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года, несмотря на военное положение и отрицание подготовки администрацией Зеленского, так как почти 70% жителей страны считают их необходимыми из-за падения морального духа, сообщил Economist.

    По информации издания, на Украине активно обсуждается смена руководства на фоне военного положения. Вопреки заявлениям администрации Владимира Зеленского о том, что голосование пока не готовится, Economist указывает на начавшуюся мобилизацию региональных избирательных штабов и формирование списков кандидатов, передает РИА «Новости».

    Как отметили британские обозреватели, результаты опросов показывают, что Зеленский не является «бесспорным военным лидером», и его позиция на выборах против Валерия Залужного, бывшего главкома ВСУ, могла бы быть слабой. Издание приводит мнение анонимного источника, который считает, что лучший выход для Зеленского – провести выборы, чтобы избежать ассоциации с возможным военным поражением или «неполным миром».

    На текущий момент киевские политики озабочены двумя датами: 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация Дональда Трампа, и 25 мая 2025 года, когда могут состояться выборы. Эти даты являются критическими в обсуждениях о возможном прекращении огня и завершении военного положения, что потенциально может привести к выборам, подчеркнули авторы материала.

    Напомним, в конце октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что выборы в стране состоятся после окончания конфликта, так как все ресурсы Киева направлены на его ведение.

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    13 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над Ровнопольем в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в среду.

    Группировка «Восток» освободила Ровнополь, поразила украинские формирования у Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и различную технику, включая французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

    Группировка «Север» на Харьковском направлении атаковала украинские силы в населенных пунктах Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и несколько единиц техники. Также был уничтожен цех по производству беспилотников.

    Группировка «Запад» улучшила свое тактическое положение и поразила механизированные бригады и бригады теробороны в Харьковской области и Серебрянском лесничестве. Потери противника достигли 500 военнослужащих, также украинская сторона потеряла значительное количество военной техники, включая танки и станции РЭБ.

    Южная группировка продвинулась вперед и поразила украинские войска в Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили 720 военнослужащих и множество единиц тяжелой техники.

    Группировка «Центр» поразила украинские войска на нескольких ключевых участках. Потери ВСУ превысили 480 военнослужащих.

    В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» атаковала украинские позиции, украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 65 человек и множество единиц техники, включая гаубицу Д-30 и станцию РЭБ.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВС России закрепились на окраинах Тернов в ДНР, несмотря на массированные удары со стороны украинских военных.

    До этого российские военные освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике и установили контроль над Вишневым в этом же регионе.

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    13 ноября 2024, 08:33 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Кличко сообщил о взрывах в Киеве и работе ПВО на фоне тревоги

    В Киеве прогремели взрывы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Украины прозвучали взрывы, о чем сообщил мэр Киева Виталий Кличко, отметив активность ПВО.

    Согласно сообщению мэра Киева Виталия Кличко, в столице Украины прогремели взрывы. Он написал в своем Telegram-канале: «Взрывы в городе», подчеркнув, что в данный момент работает противовоздушная оборона.

    Как передает ТАСС, вслед за инцидентом на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

    Ранее в Киеве прогремели взрывы, и мэр города Виталий Кличко сообщил работе ПВО в районе Оболони.

    До этого очередной взрыв произошел в Киеве, также взрывы прогремели в Кировоградской области Украины.

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    13 ноября 2024, 13:37 • Новости дня
    США пообещали «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января

    Блинкен заявил о намерении Байдена «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января

    США пообещали «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января
    @ Khaled Elfiqi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден планирует до 20 января поставить Украине все одобренные средства Конгрессом, сообщил в ходе встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте госсекретарь Энтони Блинкен.

    По его словам, Байден намерен обеспечить передачу Украине каждого доллара из одобренных Конгрессом средств до 20 января, передает ТАСС.

    «Пока мы работаем над тем, чтобы у Украины было все необходимое для обороны, и США продолжают наращивать свои усилия. Президент Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении, был отправлен в период с сегодняшнего дня по 20 января», – подчеркнул Блинкен.

    США и союзники по НАТО работают над удовлетворением запросов, изложенных Владимиром Зеленским в так называемом плане победы.

    По словам Блинкена, эта поддержка началась в 2022 году и продолжается до сих пор. США адаптируются под изменения потребностей Украины и ситуации на поле боя.

    НАТО планирует обеспечить Украину военной помощью, чтобы ВСУ могли продолжать боевые действия в 2025 году.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский ищет способы сохранить «пособие» от США.

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    13 ноября 2024, 18:12 • Новости дня
    ВСУ получили американские снаряды для советских пушек «Пион»
    ВСУ получили американские снаряды для советских пушек «Пион»
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы Украины начали использовать снаряды американского производства для советских самоходных пушек 2С7 «Пион», сообщают СМИ.

    Украинская армия получила снаряды американского производства для советских самоходок 2С7 «Пион», передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «BILD на русском» (включен в список иноагентов).

    Эти установки являются самыми тяжелыми из эксплуатируемых пушек в мире, они используют снаряды калибра 203 миллиметра и весом около 100 килограммов.

    По информации канала, украинская армия начала применять эти снаряды у города Дзержинска (Торецк) в Донецкой народной республике. Отмечается, что киевский режим потратил все свои снаряды для «Пионов» еще в 2022 году, потому прекратил их использование.

    Украинский военнопленный пехотинец Альберт Григорович ранее заявил, что в ДНР есть химическая лаборатория, которая использует хлорпикрин для производства боеприпасов, предназначенных для сброса с дронов на российские позиции. Сам он работал на разгрузке резервуаров с газом в лаборатории.

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    13 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Насильно мобилизованный в ВСУ националист-гей пожаловался на русскую музыку в ТЦК
    Насильно мобилизованный в ВСУ националист-гей пожаловался на русскую музыку в ТЦК
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Языковой инспектор-гей (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), который боролся в Одессе с русскоязычными вывесками, был насильно мобилизован, когда пришел жаловаться в полицию на очередное использование русского языка. В автобусе, везущем его в учебную часть, гей-инспектор также обнаружил нарушение языкового закона Украины.

    Сам мобилизованный заявил, что что у него есть официальный диагноз от психиатра – тревожно-депрессивное расстройство, а поэтому должна быть отсрочка. Он пожаловался на высокое давление, головокружение, пишет издание «Страна». Тем не менее языкового инспектора нетрадиционной ориентации повезли в учебную часть под Киев. «В автобусе, который меня везет, все время играет российская музыка. Это треш», – написал в соцсетях мобилизованный гей-инспектор.

    В Одессе мужчина занимался тем, что выискивал вывески на русском языке, а также вычислял общающихся на нем и жаловался в полицию. Он также клеил наклейки с требованием заменить надписи на русском на украинские.

    Подробности о том, как языкового инспектора забрали в ТЦК, рассказал его партнер. По его словам, мужчину увезли прямо из отдела полиции, куда он пришел разбираться по очередному заявлению против русского языка.

    Напомним, на Украине в ряды вооруженных сил мобилизуются люди с ВИЧ и открытой формой туберкулеза, а также пациенты с другими тяжелыми заболеваниями. Украинские власти планируют мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года, включая инвалидов и психически нездоровых, с целью немедленной отправки на фронт.

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    13 ноября 2024, 06:22 • Новости дня
    Республика Мали обвинила Украину в сотрудничестве с террористами

    Глава МИД Мали заявил о сотрудничестве Украины с террористами в Западной Африке

    Республика Мали обвинила Украину в сотрудничестве с террористами
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что Украина якобы сотрудничает с террористами в Западной Африке, и призвал ООН принять меры.

    Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что международное сообщество совершит ошибку, если не отреагирует на сотрудничество Украины с террористами в Западноафриканских странах, передает РИА «Новости». В связи с деятельностью Киева в регионе малийские власти обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой принять соответствующие меры.

    Диоп подчеркнул важность выполнения международными структурами своих обязательств в условиях сложившейся ситуации. «Со стороны международного сообщества было бы большой ошибкой не выполнить свои обязательства перед лицом такого развития событий», – сказал он.

    Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для обучения. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев стремится открыть «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки. Как отметил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Георгий Михно, Россия обвиняет Киев в поддержке террористов в Африке и намерена противодействовать этой практике, заявил

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    12 ноября 2024, 22:38 • Новости дня
    Российская армия прорвала оборону к востоку от Курахово

    Российские войска продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска прорвали последнюю линию обороны и продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово, взяв под контроль около 15% территории города.

    Как сообщил военный обозреватель Bild Юлиан Репке в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), российские войска значительно продвинулись в Курахово. Согласно его информации, была прорвана последняя линия обороны к востоку от города, что позволило российской армии продвинуться более чем на 1200 метров вглубь.

    Репке отметил, что на данный момент российские войска контролируют приблизительно 15% территории Курахово. Обозреватель подчеркнул, что это значительное достижение для армии, учитывая сложную ситуацию на востоке Украины.

    Напомним, накануне сообщалось, что силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах и отрезаны от снабжения.

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    13 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Шольц вновь отказался поставлять Украине ракеты Taurus

    Шольц подтвердил отказ Германии поставлять Украине ракеты Taurus

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена изменять позицию по поставкам дальнобойных ракет Taurus на Украину, подчеркнув это в выступлении в Бундестаге.

    Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Как передает ТАСС, Шольц подчеркнул свою неизменную позицию по этому вопросу, выступая в Бундестаге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине ракеты Taurus, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны. Шольц также подвергся критике за увеличение государственного долга Германии под предлогом оказания помощи Украине.

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    13 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, используемым для работы предприятий ВПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer, американский реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 85 беспилотников.

    С начала спец операции были уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35707 беспилотников, 585 ЗРК, 19188 танков и других бронемашин, 1487 боевых машин РСЗО, 17805 орудий полевой артиллерии и минометов, 28216 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне также сообщалось, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины

    Днем ранее ВС России поразили место проведения испытаний ОТР «Сапсан» ВСУ. А в прошлые выходные ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ.

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    13 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    В МИД предупредили о последствиях разрешения Киеву наносить удары вглубь России

    Захарова предупредила о «разрушительном» ответе в случае разрешения Киеву наносить удары вглубь России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары по российской территории как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

    Захарова указала на публикацию в британских СМИ, где говорилось о намерениях премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона убедить президента США Джо Байдена дать Киеву разрешение на использование ракет Storm Shadow. По словам Захаровой, в Лондоне надеются, что Белый дом согласится на этот шаг до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Как указала дипломат, если киевский режим получит разрешение на упомянутые удары, это изменит суть конфликта, и ответ РФ «будет неминуемым и разрушительным для Запада».

    В понедельник в Совфеде оценили просьбу Макрона и Стармера к Байдену одобрить удары вглубь России. Сенатор Владимир Джабаров сказал газете ВЗГЛЯД, что Джо Байден, скорее всего, не разрешит ВСУ использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России, иначе его президентство окажется еще более запятнанным.

    Ранее стало известно о желании Эммануэля Макрона и Кира Стармера убедить президента США Джо Байдена снять запрет ВСУ на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения его полномочий.

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