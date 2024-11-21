Польша повысила готовность ПВО из-за тревоги на Украине

Польша привела ПВО и радиолокацию в полную готовность из-за атак на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польша привела свои силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки в высшую степень готовности, передает «Интерфакс». Это произошло на фоне воздушной тревоги на Украине.

Оперативное командование польских вооруженных сил заявило, что дежурные пары истребителей НАТО были подняты в воздух, а наземные системы ПВО активированы.

Меры безопасности были приняты в ответ на «очередную атаку Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным в том числе на западе Украины», уточнило командование. В охране воздушного пространства Польши участвуют как польские, так и союзные самолеты, что свидетельствует о тесном взаимодействии внутри НАТО.

Оперативное командование вооруженных сил Польши продолжает отслеживать ситуацию. Все подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию на возможные угрозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла свои самолеты из-за активности России в регионе, что стало очередной мерой безопасности на фоне напряженности в Восточной Европе. Польша и ранее сталкивалась с попытками Киева втянуть ее в конфликт с Белоруссией, что добавляет сложностей в отношениях между соседними странами.