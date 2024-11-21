Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.5 комментариев
Польша повысила готовность ПВО из-за тревоги на Украине
Польша привела ПВО и радиолокацию в полную готовность из-за атак на Украине
Польша привела свои силы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки в высшую степень готовности на фоне атаки России на объекты на западе Украины, задействовав польские и союзные самолеты.
Польша привела свои силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки в высшую степень готовности, передает «Интерфакс». Это произошло на фоне воздушной тревоги на Украине.
Оперативное командование польских вооруженных сил заявило, что дежурные пары истребителей НАТО были подняты в воздух, а наземные системы ПВО активированы.
Меры безопасности были приняты в ответ на «очередную атаку Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным в том числе на западе Украины», уточнило командование. В охране воздушного пространства Польши участвуют как польские, так и союзные самолеты, что свидетельствует о тесном взаимодействии внутри НАТО.
Оперативное командование вооруженных сил Польши продолжает отслеживать ситуацию. Все подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию на возможные угрозы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла свои самолеты из-за активности России в регионе, что стало очередной мерой безопасности на фоне напряженности в Восточной Европе. Польша и ранее сталкивалась с попытками Киева втянуть ее в конфликт с Белоруссией, что добавляет сложностей в отношениях между соседними странами.