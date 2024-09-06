Киев пытается втянуть Польшу с Белоруссией

Tекст: Евгений Поздняков

В воздушное пространство Гомельской области Белоруссии зашли БПЛА. «Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей ликвидированы», – цитирует начальника Генштаба страны Сергея Фролова агентство «Белта».

Согласно данным МЧС республики, в результате крушения дрона произошло возгорание складского здания в Гомеле. Огнем повреждено 5 квадратных метров кровли. Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Официальной информации о том, какой именно стране принадлежал аппарат, по состоянию на 19.00 мск не поступало.

Однако ситуация на границе Украины и Белоруссии постепенно обостряется. Так, в конце августа офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в республике систем огня. При этом Киев заверил, что не собирается предпринимать «недружественных действий» против соседнего государства.

Между тем в интервью телеканалу «Россия 1» президент страны Александр Лукашенко заявлял, что офис Зеленского держит на границе более 120 тыс. солдат. На этом фоне Минск укрепляет рубежи: наращивается присутствие авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск. Кроме того, в начале августа сюда также были направлены подразделения спецназа.

«В настоящий момент правительство Белоруссии еще не поделилось данными о том, кому именно принадлежал этот беспилотник. Однако уже сейчас с большой уверенностью можно сказать, что речь идет об украинском БПЛА. Это не первый случай, когда дроны ВСУ пересекают границу нашей страны», – считает белорусский военный эксперт Александр Алесин.

«Совсем недавно их беспилотники пытались прорваться через территорию республики в Россию. Скорее всего, офис Зеленского недооценил силу белорусской системы ПВО. Нам удалось ликвидировать несколько аппаратов, оставшуюся часть добили уже Вооруженные силы РФ», – сказал он.

«Вероятно, Украина пытается спровоцировать Минск на ответные действия. Если Белоруссия решится на нанесение ударов по приграничным территориям, это подарит офису Зеленского повод к началу масштабных военных действий против нашей страны. Таким образом, ситуация выйдет на новый уровень эскалации», – добавляет собеседник.

«Линия боевого соприкосновения значительно увеличится, и тем самым Россия будет поставлена перед необходимостью поддержки своего союзника. Для этого, вероятно, придется перебрасывать подразделения с Донбасса, где ВС РФ достигают крайне неплохих успехов. Разумеется, против подобного развития событий с увеличением линии фронта выступают как в Минске, так и в Москве», – акцентирует эксперт.

«Поэтому Белоруссия будет вести себя сдержанно.

Наша задача – стиснуть зубы и стараться не отвечать на провокации украинской стороны. Мы не дадим офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта и активизации риторики о необходимости передаче ВСУ новых вооружений», – дополняет Алесин.

Для украинских властей масштабирование конфликта превратилось в единственный способ сохранения собственной власти, рассуждает политолог Владимир Скачко. «Сейчас Зеленскому нечего предложить населению и Западу кроме продолжения военных действий. И включение Белоруссии в боевые действия соответствует этой задаче», – сказал он.

«Украина Зеленского превратилась в «черную дыру», которая хочет затянуть в кровопролитие все прилегающие государства. Если Минск ответит на провокации, это подарит Зеленскому и его союзникам возможность обосновать необходимость ввода войск Польши или Прибалтики на свою территорию, – полагает эксперт. –

Глобальный конфликт – это сладкий сон Владимира Зеленского.

«Но это план «максимум». А план «минимум» – активизации поставок вооружений, а также приезд новых западных наемников и кураторов. России необходимо предпринять все возможные усилия, чтобы страны НАТО и не подумали о том, чтобы ввести в зону боевых действий собственные войска», – рассуждает Скачко.

«Москва уже занялась этим. В правительстве во всеуслышание рассуждают о планах на корректировку ядерной доктрины, Сергей Лавров предупреждает США и ЕС о важности ориентировки на красные линии Кремля. За последние несколько месяцев риторика России резко поменялась. Это подкрепляется успехами на фронте. И на Западе это понимают», – добавил он.

«И какими бы «ястребами» ни были Польша или Прибалтика, навлекать на себя ядерный удар из-за стремления помочь ВСУ никто не хочет. Поэтому не думаю, что они действительно готовы ввести войска на территорию Украины. Однако добиться хоть какой-то поддержки за счет вовлечения Белоруссии в конфликт, Зеленский все же надеется», – заключил Скачко.