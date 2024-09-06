  • Новость часаСистема ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В США политологу Саймсу и его жене грозит до 60 лет тюрьмы
    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис
    Дерматолог рассказала об особенностях мужчин с целлюлитом
    Задержанный японский шпион рассказал о возможном ракетном ударе по Белоруссии
    Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине
    Депутат Рады: В Институте связи ВСУ в Полтаве находилось около 700 военных
    Министр Чекунков высказался за перенос столицы во Владивосток
    Сын Байдена решил признать вину в неуплате налогов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждёт работников. Место русского человека – не в вишнёвом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    0 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    7 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Маленькие народы вынуждены совершать исторические ошибки

    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.

    47 комментариев
    6 сентября 2024, 08:30 • Общество

    Киев пытается втянуть Польшу с Белоруссией

    Киев пытается втянуть Польшу с Белоруссией
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В небе Белоруссии в очередной раз были сбиты БПЛА. Власти страны до сих пор не раскрыли «владельца» беспилотников, однако напряженность, наблюдаемая на границе с Украиной в последние несколько месяцев, указывает на то, что дрон мог принадлежать ВСУ. Для чего офису Зеленского нужна эскалация в отношениях с Минском и какова ее конечная цель?

    В воздушное пространство Гомельской области Белоруссии зашли БПЛА. «Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей ликвидированы», – цитирует начальника Генштаба страны Сергея Фролова агентство «Белта».

    Согласно данным МЧС республики, в результате крушения дрона произошло возгорание складского здания в Гомеле. Огнем повреждено 5 квадратных метров кровли. Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Официальной информации о том, какой именно стране принадлежал аппарат, по состоянию на 19.00 мск не поступало.

    Однако ситуация на границе Украины и Белоруссии постепенно обостряется. Так, в конце августа офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в республике систем огня. При этом Киев заверил, что не собирается предпринимать «недружественных действий» против соседнего государства.

    Между тем в интервью телеканалу «Россия 1» президент страны Александр Лукашенко заявлял, что офис Зеленского держит на границе более 120 тыс. солдат. На этом фоне Минск укрепляет рубежи: наращивается присутствие авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск. Кроме того, в начале августа сюда также были направлены подразделения спецназа.

    «В настоящий момент правительство Белоруссии еще не поделилось данными о том, кому именно принадлежал этот беспилотник. Однако уже сейчас с большой уверенностью можно сказать, что речь идет об украинском БПЛА. Это не первый случай, когда дроны ВСУ пересекают границу нашей страны», – считает белорусский военный эксперт Александр Алесин.

    «Совсем недавно их беспилотники пытались прорваться через территорию республики в Россию. Скорее всего, офис Зеленского недооценил силу белорусской системы ПВО. Нам удалось ликвидировать несколько аппаратов, оставшуюся часть добили уже Вооруженные силы РФ», – сказал он.

    «Вероятно, Украина пытается спровоцировать Минск на ответные действия. Если Белоруссия решится на нанесение ударов по приграничным территориям, это подарит офису Зеленского повод к началу масштабных военных действий против нашей страны. Таким образом, ситуация выйдет на новый уровень эскалации», – добавляет собеседник.

    «Линия боевого соприкосновения значительно увеличится, и тем самым Россия будет поставлена перед необходимостью поддержки своего союзника. Для этого, вероятно, придется перебрасывать подразделения с Донбасса, где ВС РФ достигают крайне неплохих успехов. Разумеется, против подобного развития событий с увеличением линии фронта выступают как в Минске, так и в Москве», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому Белоруссия будет вести себя сдержанно.

    Наша задача – стиснуть зубы и стараться не отвечать на провокации украинской стороны. Мы не дадим офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта и активизации риторики о необходимости передаче ВСУ новых вооружений», – дополняет Алесин.

    Для украинских властей масштабирование конфликта превратилось в единственный способ сохранения собственной власти, рассуждает политолог Владимир Скачко. «Сейчас Зеленскому нечего предложить населению и Западу кроме продолжения военных действий. И включение Белоруссии в боевые действия соответствует этой задаче», – сказал он.

    «Украина Зеленского превратилась в «черную дыру», которая хочет затянуть в кровопролитие все прилегающие государства. Если Минск ответит на провокации, это подарит Зеленскому и его союзникам возможность обосновать необходимость ввода войск Польши или Прибалтики на свою территорию, – полагает эксперт. –

    Глобальный конфликт – это сладкий сон Владимира Зеленского.

    «Но это план «максимум». А план «минимум» – активизации поставок вооружений, а также приезд новых западных наемников и кураторов. России необходимо предпринять все возможные усилия, чтобы страны НАТО и не подумали о том, чтобы ввести в зону боевых действий собственные войска», – рассуждает Скачко.

    «Москва уже занялась этим. В правительстве во всеуслышание рассуждают о планах на корректировку ядерной доктрины, Сергей Лавров предупреждает США и ЕС о важности ориентировки на красные линии Кремля. За последние несколько месяцев риторика России резко поменялась. Это подкрепляется успехами на фронте. И на Западе это понимают», – добавил он.

    «И какими бы «ястребами» ни были Польша или Прибалтика, навлекать на себя ядерный удар из-за стремления помочь ВСУ никто не хочет. Поэтому не думаю, что они действительно готовы ввести войска на территорию Украины. Однако добиться хоть какой-то поддержки за счет вовлечения Белоруссии в конфликт, Зеленский все же надеется», – заключил Скачко.

    Главное
    Лавров усомнился в словах Макрона о деле Дурова
    Столтенберг: В НАТО обсуждают удары ВСУ по территории России
    В США шестерых россиян обвинили в кибератаках против Украины и НАТО
    Гладков: В Шебекине при обстреле ВСУ погиб человек
    Алиханов: Смена подрядчика затянет создание самолета «Байкал»
    Продюсера фильма «Вий» Петрухина задержали по делу о взятке
    Мать детей Дурова рассказала о его планах купить дом за 100 млн евро

    Как обновляется российский рыболовецкий флот

    Новое соглашение на строительство рыболовецких судов подписано в ходе Восточного экономического форума. Это стало еще одним примером масштабного обновления рыболовецкого флота – несмотря на санкции и сложности в отечественном судостроении. Происходящее имеет значение не только для рыбаков и верфей, но и в целом для продовольственного суверенитета страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальний Восток стал окном России в новую экономическую реальность

    Дальний Восток стал фактором укрепления позиций России в мире и флагманом в новой глобальной экономической реальности. Об этом заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По мнению экспертов, сам форум стал ключевой площадкой для взаимодействия России с партнерами по АТР, а развитие Дальнего Востока позволит Москве усилить свое лидерство среди стран Азии и глобального Юга. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев пытается втянуть Польшу с Белоруссией

    В небе Белоруссии в очередной раз были сбиты БПЛА. Власти страны до сих пор не раскрыли «владельца» беспилотников, однако напряженность, наблюдаемая на границе с Украиной в последние несколько месяцев, указывает на то, что дрон мог принадлежать ВСУ. Для чего офису Зеленского нужна эскалация в отношениях с Минском и какова ее конечная цель? Подробности

    Перейти в раздел

    За что Россия ограничила финансовую помощь Абхазии

    В руководстве Абхазии заявляют о том, что Россия частично приостановила финансовую помощь республике, речь идет о суммах в сотни миллионов рублей. Действительно ли Москва предприняла такие шаги, насколько серьезные проблемы в результате грозят абхазской экономике и что должен сделать Сухум, чтобы разрешить внезапно возникший кризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

      На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............