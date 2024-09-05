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    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.

    17 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    5 комментариев
    5 сентября 2024, 16:51 • Новости дня

    Эксперт: Минск не даст офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта

    Белорусский военный эксперт Алесин: Минск не будет реагировать на украинские провокации

    Эксперт: Минск не даст офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта
    @ t.me/mchs112by

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вероятно, с помощью вылетов БПЛА Украина пытается спровоцировать ответные действия Белоруссии. В этом случае офис Зеленского получит повод расширить линию боевого соприкосновения, что вынудит Россию перевести часть сил с Донбасса на другое направление, сказал белорусский военный эксперт Александр Алесин. Ранее в воздушное пространство Гомельской области зашли БПЛА.

    «В настоящий момент правительство Белоруссии еще не поделилось данными о том, кому именно принадлежал этот беспилотник. Однако уже сейчас с большой уверенностью можно сказать, что речь идет об украинском БПЛА. Это не первый случай, когда дроны ВСУ пересекают границу нашей страны», – считает белорусский военный эксперт Александр Алесин.

    «Совсем недавно их беспилотники пытались прорваться через территорию республики в Россию. Скорее всего, офис Зеленского недооценил силу белорусской системы ПВО. Нам удалось ликвидировать несколько аппаратов, оставшуюся часть добили уже Вооруженные силы РФ», – сказал он.

    «Вероятно, Украина пытается спровоцировать Минск на ответные действия. Если Белоруссия решится на нанесение ударов по приграничным территориям, это подарит офису Зеленского повод к началу масштабных военных действий против нашей страны. Таким образом, ситуация выйдет на новый уровень эскалации», – добавляет собеседник.

    «Линия боевого соприкосновения значительно увеличится, и тем самым Россия будет поставлена перед необходимостью поддержки своего союзника. Для этого, вероятно, придется перебрасывать подразделения с Донбасса, где ВС РФ достигают крайне неплохих успехов. Разумеется, против подобного развития событий с увеличением линии фронта выступают как в Минске, так и в Москве», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому Белоруссия будет вести себя сдержанно. Наша задача – стиснуть зубы и стараться не отвечать на провокации украинской стороны. Мы не дадим офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта и активизации риторики о необходимости передаче ВСУ новых вооружений», – заключил Алесин.

    Ранее в воздушное пространство Гомельской области Белоруссии зашли БПЛА. «Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей ликвидированы», – цитирует начальника Генштаба страны Сергея Фролова издание «Белта».

    Согласно данным МЧС республики, в результате крушения дрона произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле. Огнем повреждено 5 квадратных метров кровли. В настоящий момент пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Официальной информации о том, какой именно стране принадлежал аппарат, до сих пор нет.

    Однако ситуация на границе Украины и Белоруссии постепенно обостряется. Так, офис Зеленского потребовал от Минска «во избежание трагических ошибок» отвести войска от границы на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в республике систем огня. При этом Киев заверил, что не собирается предпринимать «недружественных действий» против соседнего государства.

    Между тем в интервью телеканалу «Россия 1» президент страны Александр Лукашенко заявлял, что в настоящий момент офис Зеленского держит на границе более 120 тыс. солдат. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, для чего Украина пытается спровоцировать конфликт с Белоруссией.

    4 сентября 2024, 18:31 • Новости дня
    При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС обнаружили боеприпасы ВСУ

    Минобороны: При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС нашли боеприпасы ВСУ

    При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС обнаружили боеприпасы ВСУ
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) российские саперы нашли иностранные взрывоопасные предметы, принадлежащие украинской армии, сообщило Минобороны России.

    При осмотре дороги в районе перехода инспекторов МАГАТЭ саперы нашли боеприпасы иностранного производства, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В составе миссии агентства прибыли четыре инспектора, они будут наблюдать и оценивать состояние ЗАЭС.

    Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной и очень хрупкой.

    Коментарии (9)
    4 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Жителя Курска задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уроженец Черниговской области, живущий в Курске, передал украинскому полку «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских дронов.

    Мужчина связался с боевиками «Азова» и предложил им собственноручно спроектированный зенитный прожектор, который затем отправил в Киев через Литву, сообщили в силовых структурах, передает РИА «Новости».

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности в виде его финансирования.

    Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ.

    Коментарии (12)
    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    Коментарии (4)
    5 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    @ кадр из видео CNN

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал «жителей первой береговой линии» не покидать дома и укрыться в помещении без стекол. Также он призвал не снимать и не публиковать «фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».

    Напомним, в ночь на четверг в Новороссийске сработала сирена – сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров.

    Коментарии (9)
    5 сентября 2024, 11:01 • Новости дня
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Противник несет очень большие потери... Это чревато, с одной стороны, разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

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    5 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    В результате действий группировки «Центр» был освобожден пункт Заветное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад ВСУ около Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, были отражены восемь контратак штурмовых групп 150-й механизированной, 53-й, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», перечислили в Минобороны.


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    4 сентября 2024, 20:25 • Новости дня
    В Белоруссии задержали агента японских спецслужб
    В Белоруссии задержали агента японских спецслужб
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Белоруссии задержали сотрудника японской разведки, который занимался сбором информации о социально-политической обстановке в стране, реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь», а также о ситуации на белорусско-украинской границе, сообщили государственные СМИ.

    Как передает телеканал «Беларусь-1», задержанный агент проводил фото- и видеосъемку объектов военной инфраструктуры, а также собирал сведения о социально-политической обстановке в республике, передает ТАСС.

    Отмечается, что сам задержанный признал, что его действия могли нанести ущерб безопасности Белоруссии. «Мои действия могут быть опасны для Белоруссии», – заявил он во время допроса, видеозапись которого была опубликована Агентством новостей Белтелерадиокомпании.

    Ранее сообщалось, что в столице Белоруссии задержали двоих граждан Таджикистана, которых подозревают в подготовке совершения терактов в своей стране.

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    4 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши

    Зампред Совбеза России Медведев заявил о необходимости «санитарного кордона» до Польши

    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия намерена создать «санитарный кордон» на границе с Украиной для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, ширина «санитарного кордона» будет зависеть от дальности вооружений, которые будут поставляться Украине.

    «Если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простирать на всю глубину, до Польши», – сказал он на встрече с коллективом ТАСС.

    Ранее Медведев заявил, что cпециальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку. По его словам, сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО.

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    5 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    СМИ сообщили о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке

    Источник: ВС России прорвали оборону ВСУ в Клещеевке

    СМИ сообщили о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Артемовском направлении в районе Клещеевки российские войска в четверг смогли прорвать оборону украинских сил, сообщил источник в силовых структурах.

    Штурмовики прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, заявил собеседник ТАСС.

    По его словам, в последние недели украинская сторона на этом участке фронта несла большие потери.

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    5 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Турецкий аналитик: Путин на ВЭФ послал важный сигнал Западу

    Турецкий аналитик Озер: Путин на ВЭФ послал Западу сигнал о допустимости возобновления переговоров с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отправил Западу послание о допустимости возобновления переговорного процесса для урегулирования украинского конфликта, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

    «По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против. Это был месседж Западу», – сказал Озер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, в развитии российско-турецких отношений наблюдается позитивная тенденция, которая может способствовать тому, чтобы Анкара снова стала посредником в переговорах Москвы и Киева. Он отметил, что благодаря посредничеству Турции на первых переговорах в Стамбуле стороны достигли значительного прогресса.

    «Администрация Анкары действительно и искренне готова сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и, вероятно, продолжает свои «неофициальные» посреднические усилия», – подчеркнул он.

    Ранее Путин на ВЭФ заявил, что если Киев захочет переговоров, Москва не отказывалась, но они будут осуществляться на базе договоренностей, которые были зафиксированы в Стамбуле. Он также указал, что Россия достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита экс-премьера Британии Бориса Джонсона на Украину.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2024, 10:00 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии заявило об уничтожении нарушивших границу беспилотников
    Минобороны Белоруссии заявило об уничтожении нарушивших границу беспилотников
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны Белоруссии начало проверку по факту нарушения государственной границы беспилотниками, сообщил начальник Главного штаба – первый замкомандующего ВВС и войсками ПВО Сергей Фролов.

    По его словам, проверка производится из-за ночного инцидента, когда был зафиксирован факт нарушения белорусской государственной границы в воздушном пространстве беспилотниками, передает БелТА.

    «Было принято решение об уничтожении. Своевременными действиями дежурных сил по ПВО все цели нарушителей были уничтожены», – подчеркнул Фролов.

    В четверг утром сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в пространство Белоруссии зашел беспилотник. Жители Гомеля сообщили о не менее чем двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Названы причины недовольства Зеленского Кулебой

    Зеленский раскритиковал Кулебу за «нехватку энергии» в привлечении военной помощи Украине от партнеров Киева

    Названы причины недовольства Зеленского Кулебой
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что подавший в отставку глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недостаточно энергично добивался от партнеров Киева военной помощи.

    Как рассказал источник украинских СМИ, на заседании фракции «Слуга народа» в Верховной раде Зеленский заявил, что Кулебе «не хватает энергии» для привлечения помощи, передает ТАСС.

    При этом Economist со ссылкой на источники пишет, что Кулебу хотели заменить еще в апреле, но помешало давление со стороны Госдепа. В офисе Зеленского пожаловались, что Кулеба избегал пачкать руки и что «ему просто нравилось собирать победы», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Economist связывает перестановки в кабмине с консолидацией власти вокруг главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Журнал полагает, что Зеленский хотел устроить быстрое шоу и попасть в заголовки газет.

    Напомним, на фоне массовых отставок в правительстве Украины Кулеба также объявил о намерении покинуть свой пост. Высказывалось предположение, что отставки Кулебы могли потребовать в руководстве США.

    Коментарии (7)
    5 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые просто не думают о своей стране, заявил президент России Владимир Путин.

    По его мнению, Украиной в данный момент руководят «инопланетяне или иностранцы», которые не думают о стране и готовы воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что для восполнения потерь на фронте киевскому режиму придется понижать призывной возраст и «набирать детей».

    «При этом украинские элиты не думают о своих гражданах», – добавил Путин. По его словам, сами они могут «сесть в самолет – и нет их», подчеркнул глава государства.

    Ранее в Кремле заявили, что на Украине законность власти прервалась в 2014 году.

    Коментарии (17)
    5 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемников «Иностранного легиона» ВСУ после провальных действий на волчанском направлении перебросили в Сумскую область. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    «Незаконное вооруженное формирование «Иностранный легион» было направлено в Сумскую область для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий на границе Российской Федерации», – сказал Лисняк, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Венесуэла выдала России воевавших за Украину колумбийских наемников. Боевиков задержали в середине июля, когда те возвращались домой через Каракас. Затем их экстрадировали в Россию. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.



    Коментарии (3)
    5 сентября 2024, 00:59 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В среду вечером и в ночь на четверг в Киеве, а также в других городах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепре (Днепропетровске), Павлограде, Кривом Роге, Одессе, Полтаве и Сумах, передает ТАСС.

    Напомним, накануне сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Львове, Ровно, Кривом Роге, а также в Луцком районе Волынской области Украины.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2024, 07:57 • Новости дня
    Рогов: Беспилотник зашел в пространство Белоруссии

    Член ОП Рогов заявил, что беспилотник зашел в пространство Белоруссии

    Рогов: Беспилотник зашел в пространство Белоруссии
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник зашел в пространство Белоруссии, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале он указал, что, по данным мониторинговых ресурсов, беспилотник зашел в пространство Белоруссии. Его принадлежность он не уточнил.

    Между тем жители Гомеля сообщили о не менее чем двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе.

    По предварительной информации, объект рухнул за пределами города.

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