В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.11 комментариев
Сальдо заявил о прибытии французских наемников на херсонское направление
Наемники из Франции пополняют ряды украинской армии на херсонском направлении, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Французы, французский легион начинает наполнять и пополнять ряды <…> ВСУ, потому что сами украинские мужчины, они не хотят воевать, их просто заставляют», – сказал Сальдо в эфире «Матч ТВ», передает ТАСС.
Губернатор также выразил мнение, что контрнаступление ВСУ летом 2023 года не привело к ожидаемым результатам, по его словам, оно лишь способствовало сокращению населения на подконтрольных Киеву территориях.
По словам Сальдо, западные страны создают такие условия, при которых украинские солдаты вынуждены участвовать в военных действиях.
В октябре командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщал о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за высокого риска участия в боевых действиях.
В сентябре житель Суджи Владимир Мальцев заявлял, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область.