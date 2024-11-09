Tекст: Алексей Дегтярев

«Французы, французский легион начинает наполнять и пополнять ряды <…> ВСУ, потому что сами украинские мужчины, они не хотят воевать, их просто заставляют», – сказал Сальдо в эфире «Матч ТВ», передает ТАСС.

Губернатор также выразил мнение, что контрнаступление ВСУ летом 2023 года не привело к ожидаемым результатам, по его словам, оно лишь способствовало сокращению населения на подконтрольных Киеву территориях.

По словам Сальдо, западные страны создают такие условия, при которых украинские солдаты вынуждены участвовать в военных действиях.

В октябре командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщал о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за высокого риска участия в боевых действиях.

В сентябре житель Суджи Владимир Мальцев заявлял, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область.