Иностранные наемники неохотно едут на курское направление из-за риска

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, наемники из стран Европы и НАТО неохотно соглашаются воевать на курском направлении, сообщает ТАСС. «Аид» рассказал, что иностранцы разочарованы в своих ожиданиях относительно участия в конфликте, считая его «сафари». «Они думают, что здесь сафари, но оказывается, что на сафари можно ФАБом по голове получить», – отметил он. «Аид» подчеркнул, что иностранцы осознали, что их представление о войне не соответствует реальности, так как противник тоже вооружен и активен.

Также «Аид» сообщил, что против российских войск в Курской области воюют мобилизованные около года назад украинцы, а также иностранные наемники. Он отметил, что многие из мобилизованных уже приобрели значительный опыт и могут считаться профессиональными военными, поскольку провели более года на фронте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, не щадящих мирных жителей в приграничных районах Курской области. Житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область. Уголовное дело возбуждено против американского наемника Дэниела Бернарда Ребара, который подозревается в участии в нападении на Курскую область в составе ВСУ и совершении ряда тяжких преступлений.