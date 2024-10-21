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    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева У России особая гравитация

    В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин, как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    102 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    16 комментариев
    21 октября 2024, 08:12 • Новости дня

    Российский спецназ сообщил о нежелании наемников ехать под Курск

    Иностранные наемники неохотно едут на курское направление из-за риска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях.

    По его словам, наемники из стран Европы и НАТО неохотно соглашаются воевать на курском направлении, сообщает ТАСС. «Аид» рассказал, что иностранцы разочарованы в своих ожиданиях относительно участия в конфликте, считая его «сафари». «Они думают, что здесь сафари, но оказывается, что на сафари можно ФАБом по голове получить», – отметил он. «Аид» подчеркнул, что иностранцы осознали, что их представление о войне не соответствует реальности, так как противник тоже вооружен и активен.

    Также «Аид» сообщил, что против российских войск в Курской области воюют мобилизованные около года назад украинцы, а также иностранные наемники. Он отметил, что многие из мобилизованных уже приобрели значительный опыт и могут считаться профессиональными военными, поскольку провели более года на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, не щадящих мирных жителей в приграничных районах Курской области. Житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область. Уголовное дело возбуждено против американского наемника Дэниела Бернарда Ребара, который подозревается в участии в нападении на Курскую область в составе ВСУ и совершении ряда тяжких преступлений.

    20 октября 2024, 15:26 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал срок завершения конфликта на Украине

    МВФ сообщил о завершении конфликта на Украине в последнем квартале 2025 года

    МВФ спрогнозировал срок завершения конфликта на Украине
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание вооруженного конфликта на Украине в конце 2025 года, что повлияет на экономическую ситуацию и потребует финансовой поддержки для республики, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», МВФ опубликовал обновленный прогноз, в котором оценивает завершение вооруженного конфликта на Украине в последнем квартале 2025 года. В прогнозе отмечается, что эта ситуация негативно скажется на экономике Украины и создаст необходимость в постоянных международных финансовых вливаниях, передает Lenta.ru.

    Эксперты фонда считают, что давление на украинский бюджет будет усиливаться, пока конфликт продолжается. В документе говорится: «Война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику».

    Первоначальный прогноз предполагал прекращение боевых действий не позднее конца 2024 года. Однако, по новым оценкам, ситуация требует более долгосрочного подхода к решению экономических проблем и поддержке Украины международным сообществом.

    Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей.

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    20 октября 2024, 11:57 • Новости дня
    Залужный допустил уступку территорий для мира

    Залужный заявил о возможности уступки территорий для урегулирования конфликта

    Залужный допустил уступку территорий для мира
    @ REUTERS/Phil Noble

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский посол в Британии Валерий Залужный заявил о возможности уступки территорий России ради безопасности и мира на Украине.

    Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что территориальный вопрос не является первостепенным для урегулирования конфликта с Россией, отмечает ТАСС. Безопасность и защищенность важнее для Украины, чем территории, подчеркнул он. Залужный также заметил, что в случае, если сосед присвоил часть территории, этот вопрос необходимо будет решить.

    Это заявление, по мнению The Daily Telegraph, представляет собой смену риторики Киева, который ранее настаивал на возврате всех утраченных земель.

    Издание также подчеркнуло, что украинские военнослужащие выражают желание скорейшего окончания конфликта из-за больших потерь и трудностей в достижении победы. Тем временем западные чиновники, по данным источников, заинтересованы в затягивании боевых действий, рассчитывая на ослабление позиций России к 2025–2026 годам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный допустил возможную мобилизацию женщин из-за затянувшегося конфликта. Он также признал практически невозможным выход Украины из этого конфликта. Ранее Залужный призвал не мобилизовать украинскую молодежь, чтобы избежать негативных последствий в будущем.

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    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    20 октября 2024, 14:34 • Новости дня
    Во Франции раскрыли, от чего зависит членство Украины в НАТО

    Министр обороны Франции связал членство Украины в НАТО с новой администрацией США

    Во Франции раскрыли, от чего зависит членство Украины в НАТО
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Франция не против вступления Украины в НАТО, но членство зависит от политики будущей администрации США, заявил министр обороны Себастьян Лекорню.

    Лекорню в интервью газете La Tribune Dimanche выразил мнение, что вступление Украины в НАТО будет зависеть от политики новой администрации США. Он отметил, что встречался с американским министром обороны Ллойдом Остином, который заявил, что республиканцы и демократы США занимают единую позицию в вопросе поддержки Украины. Это, по мнению Лекорню, и определит будущее Украины в Североатлантическом альянсе, передает ТАСС.

    Лекорню подчеркнул, что вне зависимости от результатов будущих президентских выборов в США, приоритетными для них останутся вопросы, связанные с Китаем. Он считает, что это обстоятельство изменит сложившуюся систему распределения финансовых затрат на НАТО.

    Министр отметил, что европейские страны не должны рассчитывать, что американские налогоплательщики будут продолжать обеспечивать безопасность в Европе, и выразил ожидание от новой Европейской комиссии в вопросе устранения препятствий для европейской оборонной промышленности.

    Накануне дипломатический источник в Европе сообщил французскому изданию Le Monde, что американские возражения касательно вступления Украины в НАТО устранены.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем «плане победы», в который входит приглашение Украины в НАТО. Министр-делегат Франции Бенжамен Хаддад выразил намерение уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    МИД России предупредил, что включение Украины в этот военный блок может привести к неконтролируемой эскалации конфликта.

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    20 октября 2024, 18:02 • Новости дня
    Экономист объяснил неблагоприятный прогноз МВФ по Украине
    Экономист объяснил неблагоприятный прогноз МВФ по Украине
    @ REUTERS/Anton Shynkarenko

    Tекст: Олег Исайченко

    МВФ фактически описал последствия для Украины в случае продолжения конфликта до 2026 года. При этом предпосылок для улучшения прогнозов нет. Если же ВСУ потеряют Красноармейск (Покровск), ситуация для Киева станет еще хуже, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее МВФ спрогнозировал завершение конфликта в конце 2025 году.

    «Прогноз необходим для оценки способности Украины исполнять обязательства перед МВФ. То есть, другими словами, это не более чем прогноз последствий для Украины от затягивания конфликта до 2026 года», – объяснил экономист Антон Любич.

    По его словам, прогнозы в дальнейшем будут только ухудшаться. «Перспектив для улучшения нет. Главное для Украины уже произошло. Речь о демографической катастрофе, случившейся и вследствие миграции, и по причине гибели значительной части мужского населения», – продолжил аналитик.

    «Из текущих факторов, которые окажут системное воздействие на украинскую экономику, можно выделить битву за Красноармейск (Покровск). Утрата населенного пункта фактически лишит украинскую металлургию коксующихся углей, что резко отрицательно повлияет на экономику страны в целом», – спрогнозировал Любич.

    Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание вооруженного конфликта на Украине в конце 2025 года, что повлияет на экономическую ситуацию и потребует финансовой поддержки для республики.

    Как обращает внимание РБК со ссылкой на документ, в прошлом году продолжение конфликта до конца 2025 года предполагалось при негативном сценарии, сейчас же это базовый вариант. При негативном сценарии фонд предполагает, что конфликт может завершиться в середине 2026 года.

    Эксперты МВФ считают, что давление на украинский бюджет будет усиливаться, пока конфликт продолжается. В документе говорится: «Война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику».

    Первоначальный прогноз предполагал прекращение боевых действий не позднее конца 2024 года. Однако, по новым оценкам, ситуация требует более долгосрочного подхода к решению экономических проблем и поддержке Украины международным сообществом.

    Коментарии (3)
    20 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Камера GoPro показала предсмертное видео латиноамериканского наемника ВСУ

    RT показал кадры с камеры GoPro ликвидированного под Часовым Яром наемника

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские СМИ показали видео с нательной камеры латиноамериканского наемника ВСУ, уничтоженного в районе Часового Яра на Донбассе.

    Видео с камеры GoPro наемника, ликвидированного в районе Часова Яра, показал RT. На как попавшие под обстрел военные с синими лентами, указывающими на принадлежность к подразделениям ВСУ, пытаются эвакуироваться с поля боя. Наемник на испанском языке рассказывает на камеру, упавшая рядом граната, могла бы «превратить его в дерьмо», но оказались задеты только рука и нога.

    Также появилась информация, что российские войска в районе Часового Яра ликвидировали колумбийского наемника Галиндеса Гуамангу Джеймса Арбея. Как сообщает РИА «Новости», Арбея идентифицировали по найденным при нем документам, включая паспорт и украинский военный билет.

    Отмечается, что Киев привлек наемников из Латинской Америки для обороны стратегически важного города Часов Яр. Радиопереговоры этих наемников были перехвачены российскими войсками, что позволило подтвердить информацию о присутствии иностранных бойцов на стороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья колумбийского наемника Майкла Рамиреса Фино была шокирована, когда его тело вернули с Украины без внутренних органов.

    МИД Колумбии предпринимает меры для прекращения вербовки граждан в конфликт на Украине и в других странах.

    Двое колумбийских наемников, которые были задержаны Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой, как сообщила Politico.

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    20 октября 2024, 14:37 • Новости дня
    Венгрия назвала военный план Зеленского коммуникативной уловкой

    Венгерский чиновник назвал план Зеленского коммуникационной уловкой ЕС

    Венгрия назвала военный план Зеленского коммуникативной уловкой
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь Венгрии Золтан Ковач назвал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского просто коммуникационной уловкой и выразил сомнения в наличии плана у Европы, подчеркнув необходимость мирных переговоров.

    Госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в правительстве Венгрии Золтан Ковач заявил, что так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского является всего лишь коммуникационной уловкой. Эти слова прозвучали во время его выступления в программе радиостанции Kossuth в Будапеште, сообщает ТАСС.

    Ковач выразил недоумение по поводу того, какой план в действительности существует у Европы. По его мнению, руководство Евросоюза пытается убедить европейские государства в необходимости поддержки войны. Госсекретарь подчеркнул, что Европа и Америка продолжают надеяться на победу над Россией, но Украина не выигрывает, и военные действия не приведут к прочному миру.

    В связи с этим, Ковач заявил о необходимости как можно скорее прекратить огонь и начать мирные переговоры. Он отметил, что ожидания выиграть у России на поле боя являются нереалистичными, и что устойчивый мир возможен только через дипломатические усилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский озвучил «план победы», который включает в себя готовность открыть Западу доступ к стратегическим ресурсам Украины, таким как литий, уран, титан и графит. Сергей Лавров заявил, что утечки из плана Зеленского свидетельствуют о его готовности передать природные ресурсы Украины западным странам, что может фактически означать «продажу» государства. Также в ЕС посоветовали Зеленскому иметь запасной план на случай изменения политики США.

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    20 октября 2024, 19:54 • Новости дня
    Военные власти Польши показали истинное отношение к украинцам

    Министр обороны Польши выразил недовольство поведением украинских беженцев в стране

    Польша выразила недовольство поведением украинцев, избегающих участия в конфликте и ведущих роскошный образ жизни. Поведение граждан Украины вызывает недовольство среди польских граждан. Власти Польши нарушили табу в отношении украинцев, обращая внимание на образ жизни беженцев, пишет газета «Взгляд».

    По словам министра, польское общество шокировано тем, что молодые украинцы передвигаются на дорогих автомобилях и проводят время в пятизвездочных отелях. Это вызывает чувство несправедливости среди поляков, которые несут расходы на здравоохранение, образование и социальные пособия для украинцев, а также предоставляют военную и другую помощь, пишет газета «Взгляд».

    Министр отметил, что многие украинские мужчины, спасаясь от мобилизации, остаются в Польше, вместо того чтобы участвовать в боевых действиях.

    Отмечается, что власти Польши нарушили табу в отношении украинцев, обращая внимание на образ жизни беженцев.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не может и дальше поддерживать украинцев, если те не желают активно участвовать в защите своей страны. Такое заявление со стороны польского министра стало одним из первых открытых критических высказываний в адрес украинских беженцев со стороны представителей европейских властей. Это связано с изменением подхода Польши к сотрудничеству с Украиной после прихода к власти нового правительства, ориентированного на Брюссель, но учитывающего национальные интересы Польши.

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    20 октября 2024, 10:57 • Новости дня
    Франция решила продолжать обучать украинских военных

    Министр Лекорню сообщил о продолжении обучения украинских военных во Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция намерена продолжать обучать украинских военных на своей территории, заявил министр вооруженных сил Себастьян Лекорню, подчеркнув стратегическую близость с Украиной.

    Франция будет продолжать обучать украинских военных на своей территории, сообщил ТАСС со ссылкой на интервью министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню газете La Tribune Dimanche. Лекорню отметил, что обучение украинских солдат важно для формирования новых бригад, которые станут дополнением к уже существующей бригаде «Анна Киевская».

    По данным министра, французские военные уже обучают около 2,3 тыс. украинских военнослужащих в регионе Гранд-Эст. Лекорню подчеркнул, что Украине необходимо создать около десятка новых бригад. Он также добавил, что Франция строит стратегическую близость с Украиной и наращивает военную помощь.

    Что касается военной техники, Лекорню уточнил, что Франция поставляет Украине преимущественно старую технику, планируемую к замене. В случае поставок новой техники заказы размещаются на французских предприятиях, а не в США. Лекорню также отметил, что Франция использует доходы от замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины, в том числе 12 новых самоходных артиллерийских установок Caesar и другие вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские истребители Mirage 2000 могут поступить на Украину и быть использованы ВСУ в первой половине 2025 года после завершения обучения пилотов и механиков в Нанси. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявлял, что обсуждение возможности направления западных войск на Украину не касается отправки солдат для участия в военных действиях.

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    20 октября 2024, 17:58 • Новости дня
    В Совфеде сообщили о мародерстве в подконтрольном Киеву Херсоне
    В Совфеде сообщили о мародерстве в подконтрольном Киеву Херсоне
    @ Aziz Karimov/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    В подконтрольном украинским войскам Херсоне процветает мародерство, а полиция помогает грабителям, передавая информацию о пустующих квартирах ВСУ, сообщил сенатор Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

    По его словам, местная полиция не только не помогает в борьбе с преступностью, но и активно содействует грабителям, передавая им информацию о пустующих квартирах и людях, покинувших город, передает РИА «Новости».

    Кастюкевич подчеркнул, что полицейские делятся этой информацией с военнослужащими ВСУ и другими мародерами. Он отметил, что местное население страдает от такого положения дел, а власти делают недостаточно для защиты граждан.

    Также сенатор рассказал о насильственной мобилизации мужчин в ряды ВСУ. По его словам, все мужчины, которые находятся в состоянии передвигаться, подвергаются принудительной вербовке. Те, кому удалось получить помощь от родственников, могут за взятки избежать военной службы, заменив ее на работу в полиции, указал он.

    Ранее глава городской администрации Роман Марочко сообщил, что находящийся под контролем Киева город Херсон остался без электричества, власти выясняют причины отключения.

    В сентябре пенсионерка из Суджанского района рассказала про мародерство ВСУ.

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    21 октября 2024, 06:51 • Новости дня
    В Курскую область перебросили 14 бригад ВСУ и наемников

    Командир отряда спецназа сообщил о переброске ВСУ и наемников в Курскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    На Курскую область переброшены 14 бригад Вооруженных сил Украины и подразделения наемников, включая западные частные военные компании, сообщает ТАСС.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил: «Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный и грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group».

    По его словам, все боеспособные подразделения противника были переброшены в этот российский регион, включая 47-ю бригаду, которая ранее использовалась на фронте для «затыкания дыр».

    Массированная атака со стороны ВСУ началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а жителей приграничных районов эвакуируют.

    По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 25 тыс. военнослужащих. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, нанеся удары по противнику.

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро были взяты в плен, включая командира взвода.

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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    21 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде

    Симоньян заявила, что Россия не атакует Верховную раду из-за культурного наследия

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня», заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду Украины из-за того, что это здание представляет собой культурное наследие. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Симоньян отметила, что здание Верховной рады Украины, изначально построенное как Верховный совет Украинской ССР, было создано советским архитектором Владимиром Заболотным, который за свою работу получил Сталинскую премию.

    Симоньян подчеркнула, что у «нормального человека не поднимается рука» на разрушение объектов, связанных с его историей и культурой. Она также добавила, что не понимает, почему на Украине ожидают таких действий от России, учитывая общую историю и культурные связи.

    Симоньян сравнила Верховную раду с дачей, куда в детстве ездят с семьей, подчеркивая, что никто не станет разрушать то, что считает своим. По ее мнению, разрушение культурных памятников из-за текущих политических конфликтов было бы «смешно» и нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банковая осталась «целой и невредимой» после вторжения ВСУ в Курскую область, так как противники ударов имеют свои аргументы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия при нападении Украины на Белоруссию.

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    21 октября 2024, 07:29 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» взял в плен разведчиков ВСУ в Курской области

    В Курской области пленили разведчиков ВСУ, похищавших жителей Суджи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области спецназ «Ахмат» пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.

    Разведчики из 61-й бригады ВСУ были взяты в плен в Курской области, сообщает ТАСС. На их экшн-камерах были обнаружены видеозаписи, на которых зафиксированы пытки гражданских и российских военных. Информацию об этом представил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    По его словам, среди пленных попадались разведчики, которые похищали гражданских и бойцов в городе Суджа. На экшн-камерах были видны попытки вывоза этих людей. «Куда вывозить, они так объяснить и не смогли, якобы на фильтрацию», – добавил Аид.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области, доброволец рассказал о выплатах в ВСУ за убийство курских волонтеров, а волонтер рассказала о засадах украинских боевиков на гражданских в Курской области.

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    20 октября 2024, 18:27 • Новости дня
    ВСУ атаковали районную администрацию в Запорожской области

    Украинский дрон нанес удар по администрации Васильевского района в Запорожской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский беспилотник сбросил боеприпас возле здания администрации Васильевского района в Запорожской области, повредив остекление, однако информации о пострадавших не поступало.

    Как сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий, инцидент произошел в 16.32, когда с дрона был сброшен боеприпас, в результате чего было повреждено остекление здания. «Информация о пострадавших не поступала», – приводит его слова РИА «Новости».

    Запорожская область является частью России с сентября 2022 года, когда на референдуме большинство населения высказалось за вхождение в состав Российской Федерации. Однако Киев не признает результаты голосования и продолжает военные действия в регионе. В настоящее время под контролем России находится более семидесяти процентов территории области, за исключением города Запорожья, который удерживают украинские войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии Энергодар, в результате чего была повреждена подстанция и более 20 тыс. человек остались без света.


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    21 октября 2024, 01:59 • Новости дня
    Эксперт: Из 25 мобилизованных украинцев воевать сможет лишь один

    Украинский эксперт Сергей Гайдай заявил, что мобилизованные украинцы небоеспособны

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский политолог Сергей Гайдай назвал насильно мобилизованных украинцев небоеспособным балластом, утверждая, что только один из 25 может быть готов к бою.

    По информации, предоставленной ТАСС, украинский политолог Сергей Гайдай высказал мнение о неэффективности принудительной мобилизации на Украине.

    Он заявил, что такие мобилизованные не представляют боеспособности для армии. Гайдай подчеркнул, что из двадцати пяти мобилизованных только один способен вести боевые действия, остальные же не укрепляют обороноспособность страны.

    Гайдай также отметил, что, по его мнению, принудительная мобилизация оказалась неэффективной и может быть заменена только профессиональной армией с нормальным рекрутингом. Он добавил, что многие мобилизованные оказываются потенциальными дезертирами и первыми погибают на фронте.

    На Украине с 2022 года действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. В мае 2024 года вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию и позволяющий призвать в армию еще сотни тысяч граждан. Украинские СМИ регулярно освещают случаи силового призыва и попытки мужчин избежать мобилизации, выезжая из страны нелегально или с поддельными документами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе обнаружили мертвым Геннадия Бейбутяна, который возглавлял организацию, участвующую в насильственной мобилизации горожан.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отток молодежи с Украины является серьезным вызовом для страны, но Киев пока не собирается снижать возраст мобилизации.

    Пленный сотрудник ТЦК Руслан Тагеев сообщил о невозможности длительного укрытия от мобилизации на Украине из-за проверок документов полицией и военными.

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    20 октября 2024, 18:53 • Новости дня
    На Украине возбудили уголовное дело после поджога храма УПЦ на Волыни

    После поджога храма УПЦ в Волынской области возбуждено уголовное дело

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине возбуждено уголовное дело по факту поджога Покровского храма канонической Украинской православной церкви в Волынской области, полиция уже установила личность преступника после допроса свидетелей и пострадавших.

    На Украине возбудили уголовное дело по факту поджога Покровского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старые Кошары Волынской области, сообщает РИА «Новости». Поджог, по словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, совершил сторонник раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ).

    Дмитрук, покинувший Украину, заявил, что по его обращениям было возбуждено два уголовных дела. В рамках досудебного расследования по делу о поджоге храма полиция назначила экспертизы и провела опрос пострадавших и свидетелей. Уже удалось установить личность подозреваемого.

    Кроме того, Дмитрук сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела, связанного с превышением полномочий сотрудниками полиции во время мобилизации в Чернигове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черкассах произошел захват Свято-Михайловского кафедрального собора раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), представители которой напали на митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, нанесли ему телесные повреждения, включая сотрясение мозга и ожоги.

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