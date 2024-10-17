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СК завел дело на наемника из США за вторжение в Курскую область
СК обвинил американского наемника во вторжении в Курскую область с ВСУ
Уголовное дело возбуждено против американского наемника Дэниела Бернарда Ребара, который подозревается в участии в нападении на Курскую область в составе ВСУ и совершении ряда тяжких преступлений.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина США Дэниела Бернарда Ребара. Он обвиняется в участии в террористическом акте и ряде других преступлений, включая наемничество и убийство, на территории Курской области в составе подразделений Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.
Дэниел Бернард Ребар находится под подозрением (заочно) в совершении множества преступлений, включая покушение на убийство двух или более лиц и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным СК, действия Ребара и его соучастников были мотивированы политической и идеологической ненавистью.
Пресс-служба СК РФ также отмечает, что Ребар подозревается в незаконном пересечении государственной границы и применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело возбуждено в связи с общеопасными деяниями, совершенными организованной группой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области. Как летом сообщал СК, обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.