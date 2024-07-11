СК: Свыше 700 иностранцев считаются обвиняемыми в боевых действиях на стороне ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе совещания под руководством председателя СК России Александра Бастрыкина его заместитель Эдуард Кабурнеев доложил, что вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых 714 иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Для передачи в суд и заочного осуждения направлены дела в отношении пяти очередных наемников, это Нурин Абдельфетах из Австралии, Луадахи Кусеил из Алжира, Мишлер Джастин Эллиот и Рид Тревор Рауди из США и Юрис Юрашс из Латвии.

На совещании рассказали о деятельности так называемого Интернационального легиона теробороны Украины. Киевский режим построил в Сети работу диппредставительств в страны для вербовки иностранцев.

Грузинский наемник Мамука Гацерелия дал показания, что он получил первоначальную информацию в посольстве Украины в Грузии. Наемник из Колумбии Мигель Анхель Монтилла сообщил, что нашел данные о легионе в интернете, через мессенджер получил инструкции, после чего отправился на Украину. Его обучали стрельбе пять дней, а потом отправили охранять объект. Там он вступил в бой с ВС России и сдался в плен.

Ранее пленные наемники из «Грузинского национального легиона» (признан террористической организацией на территории России) заявляли, что их готовили инструкторы из Швеции и Новой Зеландии.