Наемников «Грузинского национального легиона» готовили инструкторы НАТО на территории ЕС и Украины

Tекст: Максим Попов

Один из пленных сообщил, что проходил подготовку на базе националистического батальона «Азов**» (признан террористической организацией на территории России). По его словам, с 2023 года его обучали инструкторы НАТО.

Другой пленный отметил, что после подписания контракта они отправились в город Лиман Николаевской области. Через пару дней они поехали на полигоны, где тренировались под руководством инструкторов из Европы и Новой Зеландии. Обучение включало тактику, использование дронов, передвижение в группах и штурмовые действия. Медицинским навыкам их обучала женщина по имени Шенон из Новой Зеландии.





Еще один пленный сообщил, что обучение проходило в Киеве на территории бывшего тракторного завода. Во время обучения приходили кураторы из Минобороны Украины, а также иностранные инструкторы, которые оценивали уровень подготовки. Он признал, что является гражданином Грузии и наемником, который воевал за деньги.



Четвертый участник бандформирования рассказал, что на территории Польши ему не удалось попасть в «интернациональный лагерь», и он был вынужден присоединиться к грузинскому легиону. Их целью была уничтожение русских. Также он сообщил, что наемники больше занимались мародерством, чем выполняли боевые задачи. По его словам, они получали приказы стрелять в гражданских под предлогом того, что те являются диверсантами, и кидали гранаты в сторону «азовцев», передает ТАСС.



Как сообщалось ранее, «Грузинский национальный легион» внесли в список террористических организаций в России.





