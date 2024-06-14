Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.0 комментариев
«Грузинский национальный легион» внесли в список террористических организаций в России
Российский суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион» террористической организацией
Российский суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион» террористической организацией и включил его в список террористических организаций, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Отмечается, что на основании собранных доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион» террористической организацией, передает ТАСС.
В соответствии с этим решением и законом «О противодействии терроризму» формирование было внесено в Единый федеральный список организаций, включая иностранные и международные, которые признаны террористическими. Деятельность ГНЛ запрещена на территории страны.
Как сообщалось ранее, движение «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) могут исключить из списка террористических организаций.