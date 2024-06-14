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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 покажет весь кризис европейского футбола

    Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад оказался далек от своих идей

    Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

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    14 июня 2024, 10:14 • Новости дня

    «Грузинский национальный легион» внесли в список террористических организаций в России

    Российский суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион» террористической организацией

    Tекст: Максим Попов

    Российский суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион» террористической организацией и включил его в список террористических организаций, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Отмечается, что на основании собранных доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион» террористической организацией, передает ТАСС.

    В соответствии с этим решением и законом «О противодействии терроризму» формирование было внесено в Единый федеральный список организаций, включая иностранные и международные, которые признаны  террористическими. Деятельность ГНЛ запрещена на территории страны.

    Как сообщалось ранее, движение «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) могут исключить из списка террористических организаций.


    13 июня 2024, 14:45 • Новости дня
    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»

    Военкоры: Склады с горючим не могут потушить вторые сутки на аэродроме под Киевом

    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»
    @ State Emergency Service of Ukraine in Poltava region/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток, сообщили российские военкоры.

    Согласно карте пожаров NASA, ракеты попали  в топливную инфраструктуру аэропорта Васильков Киевской области, власти Украины замазали доступные фото пожара и назвали объект «промышленным предприятием».

    На снимки попал специализированный транспорт пожарных расчетов аэропорта Борисполь, передает Ura. ru  со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской Весны».

    Ранее сообщалось, что в Киевской области больше суток тушат «промышленный объект» четыре пожарных поезда.

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    13 июня 2024, 19:07 • Новости дня
    Канада ввела санкции против Третьяка
    Канада ввела санкции против Третьяка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новый санкционный список Канады внесен советский хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк, об ограничениях сообщил МИД страны.

    Среди тех, против кого Канада ввела санкции, оказались также глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, передает ТАСС.

    Кроме того, под ограничения попали российская авиакомпания «Победа» и ряд СМИ, в том числе «Российская газета» и телеканал «Санкт-Петербург».

    Ранее под санкции Британии против России попали компании из шести стран.

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    13 июня 2024, 12:59 • Новости дня
    Лондон назвал условие прекращения Украиной ударов западным оружием по России
    Лондон назвал условие прекращения Украиной ударов западным оружием по России
    @ USA Foreign, Commonwealth & Deve/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западное оружие не будет применяться для ударов по России в случае, если Москва выведет войска с территорий, которые Украина называет своими, заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.

    По его словам, российское командование может вывести войска с территорий, которые Киев считает своими, если Москву это «так беспокоит», передает ТАСС.

    Кроме того, Британия заявила, что 13 июня объявит о новых санкциях. В частности, новые санкции направлены на пресечение экспорта в Россию товаров двойного назначения.

    Ранее Британия пообещала Украине пакет помощи на сумму до 309 млн долларов.

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    13 июня 2024, 19:23 • Новости дня
    В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о выходе из организации

    Секретариат ОДКБ: Армения остается членом организации

    В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о выходе из организации
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заявлений армянского премьер-министра Никола Пашиняна о возможном выходе из организации считает, что Ереван остается ее полноправным членом. Об этом сообщили в Секретариате ОДКБ.

    В Секретариате ОДКБ, комментируя слова Пашиняна, отметили, что организация исходит из того, что, несмотря на заметное сокращение участия Республики Армения в мероприятиях ОДКБ, она остается полноправным членом организации. В организации также отреагировали на пояснение главы МИД Армении Арарата Мирзояна, по словам которого Пашинян не имел в виду, что Армения выходит из ОДКБ, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Пашинян заявил о намерении Армении выйти из ОДКБ.

    Позже Пашинян объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение позиции в случае, если белорусский лидер принесет извинения.

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    13 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    ЦБ установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке

    Банк России установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке

    ЦБ установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центробанк с 13 июня установил официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке, сообщил регулятор.

    Сообщается, что курсы евро и доллара США к российскому рублю устанавливаются на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день, передает ТАСС.

    ЦБ понизил курс доллара на 14 июня до 88,21 руб., евро - до 94,83 руб.

    Ранее в ЦБ заявили, что после введения санкций США сделки с долларом США и евро продолжат совершать на внебиржевом рынке.

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    13 июня 2024, 12:09 • Новости дня
    Пашинян допустил изменение позиции по ОДКБ в случае извинений Лукашенко
    Пашинян допустил изменение позиции по ОДКБ в случае извинений Лукашенко
    @ Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Армении Никол Пашинян в ходе заседания парламента объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией белорусского президента Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение позиции в случае, если белорусский лидер принесет извинения.

    Пашинян пообещал никогда не посещать Минск и допустил изменение позиции по ОДКБ в случае, если из объединения выйдет Белоруссия или если господин Лукашенко извинится, передает «Коммерсант».

    В частности, он заявил, что один из руководителей стран ОДКБ рассказал об «участии Белоруссии в подготовке войны, поощрении победы Азербайджана».

    Премьер Армении добавил, что Ереван останется в объединении, если «Лукашенко найдет такие слова извинений и объяснений», которые будут «приемлемы для народа Армении».

    Кроме того, Пашинян заявил, что ни он, ни другие официальные лица страны не посетят Белоруссию, пока президентом является Александр Лукашенко, передает ТАСС.

    Ранее Пашинян заявил о намерении Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности.

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    13 июня 2024, 10:39 • Новости дня
    МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
    МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в России иноагентом) объявлена МВД в розыск по уголовной статье, следует из базы ведомства.

    По какой статье ведется розыск, не уточняется, однако источник ТАСС сообщил,  что Лазареву обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.

    В июле 2022 года Лазареву включили в перечень физических лиц-иноагентов.

    Ранее Лазарева заявила, что в глубине души радуется, когда видит новость об атаке украинским беспилотником на российские города.

    После слов об атаках на российские города прокуратура Москвы организовала проверку в отношении Лазаревой.

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    13 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    СМИ объяснили обыски у брата Максима Галкина
    СМИ объяснили обыски у брата Максима Галкина
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Обыски у брата шоумена Максима Галкина (признан в России иноагентом) Дмитрия прошли из-за сокрытия им двойного гражданства, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник РИА «Новости» заявил, что причиной обысков стало «сокрытие двойного гражданства».

    Напомним, СМИ написали, что у брата Максима Галкина прошли обыски. Сообщалось, что Дмитрий ранее служил в силовых структурах, а обыски имеют отношение к хищениям в военном ведомстве.

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    13 июня 2024, 21:44 • Новости дня
    Порошенко предрек энергетическую катастрофу на Украине
    Порошенко предрек энергетическую катастрофу на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зимой на Украине может произойти энергетическая катастрофа, если не принять срочных мер, заявил бывший президент страны Петр Порошенко.

    По словам Порошенко, с наступлением холодов отопление в домах украинцев будет всего четыре часа в сутки, трубы начнут замерзать, передает РИА «Новости».

    Из-за этого люди начнут массово покидать страну, считает политик. При этом он отметил, что сам смотрит на ситуацию «более оптимистично».

    Ранее на Украине спрогнозировали нехватку генерации электричества на зиму.

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    13 июня 2024, 12:42 • Новости дня
    Россиянам рекомендовали не суетиться с продажей долларов

    Экономист Иван Лизан посоветовал россиянам не спешить покупать и продавать наличные доллары

    Россиянам рекомендовали не суетиться с продажей долларов
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Лучше всего подождать, доллары по-прежнему будут нужны, над Америкой никакой метеорит не завис, она внезапно никуда не исчезнет», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя резкое увеличение курса доллара в ряде столичных пунктов обмена валюты.

    «Во-первых, при покупке или продаже валюты нельзя суетиться. Сейчас обменники исходят из того, что каждый пришедший к ним с долларовой бумажкой – лох, а без лоха и жизнь плоха, поэтому они откровенно зарабатывают. А народ почему-то ударился в панику», – говорит Лизан.

    Он рассуждает, что даже если в будущем внутри страны действительно будут большие проблемы с конвертацией рубля в доллар, во что собеседник мало верит, то возможность избавиться от валюты все равно будет. В конце концов ее можно будет оставить, например, для заграничных поездок.

    «Опять же, в Турцию можно поехать и там обменять доллары, а потом себе в криптовалюте переслать, в USDT – схема проверенная, рабочая. Фирм, которые этим занимаются, достаточно, в одной только башне «Москва-Сити» десятки криптовалютных офисов. А лучше всего подождать, доллары по-прежнему будут нужны, над Америкой никакой метеорит не завис, она внезапно никуда не исчезнет», – считает экономист.

    Также он призвал повременить с покупкой валюты до стабилизации курса евро и доллара, чтобы не подыгрывать банкам, которые пытаются прилично заработать на панике людей.

    По его словам, механизм обмена будет продолжать работать, но не на основе биржевых котировок, а на основе внебиржевых инструментов. «В конце концов, в большинстве стран мира валютой на бирже не торгуют. Это только у нас такая вот чудная история. Поэтому если и остались доллары, то лучше пусть они лежат в сейфе до запланированной заграничной поездки, они никуда не убегут», – заключил Лизан.

    Ранее сообщалось, что часть обменников в Москве сильно увеличили курс, по которому у них можно приобрести наличные доллары. Также отмечается, что курс покупки евро в нескольких обменниках Москвы также увеличился.

    Напомним, США ввели санкции против Московской биржи и Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ) (входят в группу «Московская биржа»). После этого торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США. При этом в Центральном банке России заявили, что россияне и российские компании по-прежнему смогут покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

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    13 июня 2024, 21:48 • Новости дня
    G7 достигла политического соглашения по использованию активов России
    G7 достигла политического соглашения по использованию активов России
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    По ее словам, речь идет не о конфискации, а об использовании доходов от инвестированных российских активов, на данный момент замороженных, под гарантии кредитования Киева, передает ТАСС.

    Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что страны Группы семи (G7) договорились предоставить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов России.

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    13 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Один из раненных в Горловке журналистов НТВ скончался
    Один из раненных в Горловке журналистов НТВ скончался
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин, получивший ранение в Горловке, умер, заявил мэр города Иван Приходько.

    Об этом Приходько написал в своем Telegram-канале.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает ООН осудить атаку, совершенную киевским режимом против съемочной группы НТВ в Горловке.

    В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники телекомпании НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин, попавшие под украинский обстрел в Никитовском районе Горловки, находятся в больнице с минно-взрывными травмами.

    Коментарии (8)
    13 июня 2024, 11:04 • Новости дня
    Авиасалон МАКС в 2024 году отменили

    Источник: Авиасалон МАКС отменили в 2024 году

    Авиасалон МАКС в 2024 году отменили
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Проведение Международного авиакосмического салона (МАКС) в 2024 году отменено, сообщил источник в авиаотрасли.

    Собеседник ТАСС сообщил, что авиасалона МАКС в этом году точно не будет.

    В прошлом году авиасалон МАКС также был перенесен.

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    13 июня 2024, 19:39 • Новости дня
    Путин ограничил использование западных сервисов кибербезопасности

    Путин ограничил использование сервисов кибербезопасности из недружественных стран

    Путин ограничил использование западных сервисов кибербезопасности
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о мерах по обеспечению информационной безопасности страны, запретив госорганам, стратегическим и системообразующим организациям пользоваться ИБ-сервисами из недружественных государств.

    Запрет начнет действовать 1 января 2025 года, передает ТАСС. До этого указ распространялся на системы защиты информации (СЗИ) из недружественных стран и их компании.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе совещания обсудил с Совбезом тему информационной безопасности.

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    13 июня 2024, 10:35 • Новости дня
    Медведев призвал превратить жизнь на Западе в кошмар в ответ на санкции

    Зампред Совбеза Медведев призвал превратить жизнь на Западе в кошмар в ответ на санкции

    Tекст: Александра Юдина

    В ответ на санкции Запада нужно превратить жизнь недружественных стран в сплошной кошмар, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Россия успешно научилась жить и развиваться под западными санкциями, количество которых «измеряется десятками тысяч».

    При этом Медведев заверил, что необходимо остро на них реагировать, так как США и их «союзнички» объявили России войну без правил. В этой связи зампред призвал действовать по принципу «никаких правил в отношении врага! Пусть получат все сполна за вред России, и как можно больнее!»

    В частности, политик имеет в виду причинение ущерба «во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений», а также в западных важнейших технологиях. Зампред призвал беспощадно «изничтожать энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европу разрывают противоречия из-за санкций против России.

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