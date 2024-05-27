«Талибан» обретает новый имидж в глазах России

Tекст: Евгений Крутиков

МИД и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан*» можно исключать из списка запрещенных организаций. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Как указал дипломат, позиция была передана при согласовании с другими ведомствами. «Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», – добавил Кабулов. По его словам, признание правительства талибов со стороны РФ также стало гораздо ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году.

Чуть позднее инициативу об исключении «Талибана*» из списка запрещенных организаций прокомментировал и сам глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, данная инициатива «отражает осознание реальности», потому что движение «Талибан» является «реальной властью» в Афганистане, а Афганистан «нам небезразличен».

С юридической точки зрения снятие статуса запрещенной организации требует решения высшей судебной инстанции страны. «Учитывая, что «Талибан» был признан террористической организацией по иску Генеральной прокуратуры в Верховный суд, то и отмена этого решения возможна по новому иску того же органа в тот же суд в связи с вновь открывшимися обстоятельствами», – говорит адвокат Дмитрий Аграновский.

Разговоры о снятии данного статуса с «Талибана» начались в апреле, что совпало с подготовкой к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), на который новое правительство Афганистана приглашено. Само наличие этого статуса ограничивало возможности взаимодействия с новым де-факто руководством Афганистана с тех пор, как в начале сентября 2021 года последние военнослужащие США покинули Афганистан и талибы заняли Кабул. Приходилось изобретать нестандартные способы налаживания отношений с талибами вплоть до посылки в Кабул как бы представителей Южной Осетии. Примерно в это же время в Афганистан ездила и делегация из Абхазии.

Активно функционировало и посольство РФ в Кабуле, а всем комплексом взаимоотношений с новым правительством Афганистана руководил как раз Замир Кабулов. Он всю свою дипломатическую карьеру занимался только Афганистаном и ничем больше, прошел путь от второго секретаря еще посольства СССР в Кабуле до посла РФ. А это редкий случай в системе МИД, где дипломатов принято периодически перебрасывать из региона в регион, несмотря на изначальную специализацию.

Зачем же России нужен пересмотр статуса «Талибана»? В первую очередь это вопрос юридический.

Есть формальные критерии запрещенной террористической организации. Главный из них в том, что некая организация изначально замышляется и создается для террористической деятельности. Или основу ее деятельности составляет терроризм. Есть основания полагать, что в данный момент «Талибан» более этим критериям не соответствует.

Кроме того, многие военизированные организации эволюционировали и постепенно отказывались от террористических методов. Классический пример: Ирландская республиканская армия (ИРА). Около 20 лет назад Великобритания официально признала, что ИРА отказалась от террористической деятельности.

Еще одна юридическая проблема в том, что «Талибан» включен в список террористических организаций Советом Безопасности ООН в 2003 году и на него наложены санкции. Однако, как известно, согласно Конституции внутрироссийское законодательство доминирует над международным. С другой стороны, Россия голосовала в Совбезе как раз за включение «Талибана» в список террористических. Эту проблему тоже предстоит решить.

Не исключено, что с талибами велись переговоры ради получения подтверждений того, что правительство Афганистана будет соответствовать ряду важных критериев, позволяющих снять с талибов обвинения в терроризме. В первую очередь речь шла о соблюдении прав человека, особенно в сфере прав женщин. Здесь добиться от талибов полного соответствия афганского законодательства западному невозможно, поскольку они опираются на исламскую традицию, это их главный принцип.

Есть и другие детали. В частности, сохранение права для женщин на образование, судебное равенство и отказ от рабства. Здесь талибы готовы на уступки, чем кардинально отличаются от, например, ИГИЛ* (запрещена в РФ).

Афганское движение действительно сильно эволюционировало и не нуждается сейчас в использовании террористических методов. В первую очередь потому, что это движение национально ориентированное и не претендует на расширение своего влияния за пределы Афганистана.

Утрачена для них и основная угроза, вызывавшая военное сопротивление вплоть до проявлений терроризма, – американская оккупация. Надо подчеркнуть, что «Талибан» в принципе никогда не участвовал в террористической деятельности за пределами Афганистана, хотя в горах и находили пристанище Бен Ладен и его компания.

Сами талибы говорят, что война закончилась, а Афганистан будет восстанавливаться как новое государство. Возможно, не во всем похожее по своему внутреннему устройству на европейские страны. Однако от Саудовской Аравии, например, ничего подобного и не требуют.

Во многом здесь, конечно, больше прагматики, чем идеологии. Продолжать удерживать талибов в клетке из санкций и юридических ограничений – значит провоцировать дестабилизацию Афганистана.

Cтабильность в Афганистане – один из важнейших факторов сохранения стабильности в огромном регионе от Индийского океана до российской границы. Одного этого достаточно, чтобы стремиться нормализовать взаимоотношения с Кабулом.

Часто говорят о международной борьбе с наркотрафиком, в которой сотрудничество с правительством в Кабуле необходимо. Кроме того, талибское правительство в Кабуле вполне может быть союзником в борьбе с мировым джихадизмом, поскольку они сами имеют множество разногласий с экстремистскими группировками.

Что касается экономического взаимодействия, то здесь может быть множество заделов на будущее: от идей проведения газо- и нефтепроводов через территорию Афганистана до включения Кабула в международные экономические цепочки. Имеет значение и позиция наших союзников в Средней Азии. В декабре 2023 года из списка запрещенных террористических организаций талибов исключил Казахстан.

В целом речь идет о приведении взаимоотношений с Афганистаном в норму на фоне общей утраты движением «Талибан» признаков экстремистской организации. Для чего и требуются шаги, которые исключили бы двусмысленность новых межгосударственных отношений между РФ и Афганистаном.